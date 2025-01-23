https://ukraina.ru/20250123/1060494916.html

Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным

Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным - 23.01.2025 Украина.ру

Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным

Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил в подкасте Джо Рогана о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина

2025-01-23T08:29

2025-01-23T08:29

2025-01-23T08:29

новости

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059799922_0:72:3139:1838_1920x0_80_0_0_84e56e26e13f9a445b2223a5d5698f04.jpg.webp

"Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - заверил он.По словам Фридмана, целью интервью с главой российского государства должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира". Американский блогер не уточнил, достиг ли он каких-либо договоренностей о беседе с российским лидером.Он рассказал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет "справедливости.В феврале 2024 года интервью у Путина взял журналист Такер Карлсон. Президент, помимо Украины, высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе "Северный поток" и на другие темы.Подробнее - в материале Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, нато