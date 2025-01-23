Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060494916.html
Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным - 23.01.2025 Украина.ру
Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил в подкасте Джо Рогана о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина
2025-01-23T08:29
2025-01-23T08:29
новости
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059799922_0:72:3139:1838_1920x0_80_0_0_84e56e26e13f9a445b2223a5d5698f04.jpg.webp
"Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - заверил он.По словам Фридмана, целью интервью с главой российского государства должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира". Американский блогер не уточнил, достиг ли он каких-либо договоренностей о беседе с российским лидером.Он рассказал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет "справедливости.В феврале 2024 года интервью у Путина взял журналист Такер Карлсон. Президент, помимо Украины, высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе "Северный поток" и на другие темы.Подробнее - в материале Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059799922_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_5bfd7af6969a69aa3d316a4665afe639.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, нато
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО

Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным

08:29 23.01.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил в подкасте Джо Рогана о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина
"Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - заверил он.
По словам Фридмана, целью интервью с главой российского государства должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира".
Американский блогер не уточнил, достиг ли он каких-либо договоренностей о беседе с российским лидером.
Он рассказал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет "справедливости.

"Он хочет справедливости, а не мира. Поэтому он хочет идти дальше с позиции силы, вернуть всю землю, которая, по его мнению, принадлежит Украине", - объяснил блогер.

В феврале 2024 года интервью у Путина взял журналист Такер Карлсон. Президент, помимо Украины, высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе "Северный поток" и на другие темы.
Подробнее - в материале Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times
08:29Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
08:10Главное за ночь 23 января
07:53"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
07:31Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
07:16Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
07:15Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной
07:10Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется
07:00Александр Зимовский: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами
06:55Польские мигранты в США готовятся к массовым депортациям на родину
06:50Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
06:45"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник
06:30Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем
06:20Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
06:15Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
06:00Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
05:54Глобалисты Давоса уходят в тень
05:45"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области
05:30Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте
05:20Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ
Лента новостейМолния