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Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным - 23.01.2025 Украина.ру
Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил в подкасте Джо Рогана о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина
2025-01-23T08:29
2025-01-23T08:29
2025-01-23T08:29
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"Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - заверил он.По словам Фридмана, целью интервью с главой российского государства должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира". Американский блогер не уточнил, достиг ли он каких-либо договоренностей о беседе с российским лидером.Он рассказал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет "справедливости.В феврале 2024 года интервью у Путина взял журналист Такер Карлсон. Президент, помимо Украины, высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе "Северный поток" и на другие темы.Подробнее - в материале Путин в интервью Карлсону открыл глаза американцам - Симоньян на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
Американский YouTube-блогер Лекс Фридман, бравший интервью у Владимира Зеленского, объявил в подкасте Джо Рогана о предстоящей поездке в Россию с целью взять интервью у президента РФ Владимира Путина
"Должен сказать, что я интервьюировал Владимира Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", - заверил он.
По словам Фридмана, целью интервью с главой российского государства должно стать внесение "малого вклада в продвижение мира".
Американский блогер не уточнил, достиг ли он каких-либо договоренностей о беседе с российским лидером.
Он рассказал, что Зеленский не стремится к миру, а хочет "справедливости.
"Он хочет справедливости, а не мира. Поэтому он хочет идти дальше с позиции силы, вернуть всю землю, которая, по его мнению, принадлежит Украине", - объяснил блогер.
В феврале 2024 года интервью у Путина взял журналист Такер Карлсон
. Президент, помимо Украины, высказался об отношениях России с НАТО
, взрыве на газопроводе "Северный пот
ок" и на другие темы.