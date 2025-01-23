https://ukraina.ru/20250123/1060493942.html
Главное за ночь 23 января
Главное за ночь 23 января - 23.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 23 января
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 23.01.2025
2025-01-23T08:10
2025-01-23T08:10
2025-01-23T08:10
новости
курская область
киев
дональд трамп
джо байден
белгородская область
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059865635_0:154:3282:2000_1920x0_80_0_0_6cd5951eb59b4b9fcd4f216a41491115.jpg
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска (Покровска), сообщили в российских силовых структурах. Там добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Курской области сообщают, что в районе Кругленькое/Викторовка в ходе наступательных действий наших войск штурмовые отряды зашли в Викторовку и пробуют закрепляться. Ведутся атакующие действия в направлении населённого пункта Никольский. Группировка войск "Север" сообщает, что ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье, перебросив резервные элитные подразделения спецназа, штурмовиков и ССО. В Сумы прибыло несколько подразделений спецназа, откуда через несколько дней их перебросят в Курскую область. По скоплениям противника нанесены ракетные удары. Наша морская пехота ведёт упорные бои в Куриловке и окрестных лесополосах;- на Покровском (Красноармейском) направлении идут бои в районе н.п. Шевченко, Удачное, Барановка, Котлино, Зверево, Успеновка, Славянка и Петропавловка. Сообщают, что наши штурмовики заняли вентствол шахты западнее Котлино;- в Великой (Большой) Новосёлке противник признаёт, что гарнизон ВСУ зажат с нескольких сторон штурмовыми подразделениями ВС России. Расстояние между наступающими подразделениями составляет от 2.2 до 3.7 км, "карман" простреливается нашими войсками полностью.Защищавший Трампа при покушении в штате Пенсильвании агент Шон Карран назначен главой Секретной службы. Об этом президент США сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.В ЛНР освоили выпуск БПЛА из трофейной техники, сообщил руководитель центра "Небесные воины архистратига Михаила" с позывным Док.Трамп в интервью Fox News раскритиковал советников Байдена.По мнению президента, также Байден получил плохие советы по ситуации вокруг Израиля и выводу американских войск из Афганистана.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
курская область
киев
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059865635_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_0c976333fd6ff5b56e126aa0455a3642.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, киев, дональд трамп, джо байден, белгородская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Белгородская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Киев
начал насильственный вывоз детей из Красноармейска (Покровска), сообщили в российских силовых структурах. Там добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- из Курской области сообщают, что в районе Кругленькое/Викторовка в ходе наступательных действий наших войск штурмовые отряды зашли в Викторовку и пробуют закрепляться. Ведутся атакующие действия в направлении населённого пункта Никольский. Группировка войск "Север" сообщает, что ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье, перебросив резервные элитные подразделения спецназа, штурмовиков и ССО. В Сумы прибыло несколько подразделений спецназа, откуда через несколько дней их перебросят в Курскую область. По скоплениям противника нанесены ракетные удары. Наша морская пехота ведёт упорные бои в Куриловке и окрестных лесополосах;
- на Покровском (Красноармейском) направлении идут бои в районе н.п. Шевченко, Удачное, Барановка, Котлино, Зверево, Успеновка, Славянка и Петропавловка. Сообщают, что наши штурмовики заняли вентствол шахты западнее Котлино;
- в Великой (Большой) Новосёлке противник признаёт, что гарнизон ВСУ зажат с нескольких сторон штурмовыми подразделениями ВС России. Расстояние между наступающими подразделениями составляет от 2.2 до 3.7 км, "карман" простреливается нашими войсками полностью.
Защищавший Трампа
при покушении в штате Пенсильвании агент Шон Карран назначен главой Секретной службы. Об этом президент США
сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
В ЛНР
освоили выпуск БПЛА из трофейной техники, сообщил руководитель центра "Небесные воины архистратига Михаила" с позывным Док.
Трамп в интервью Fox News
раскритиковал советников Байдена
.
"Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному… У Джо Байдена были очень плохие советники", - сказал он.
По мнению президента, также Байден получил плохие советы по ситуации вокруг Израиля
и выводу американских войск из Афганистана
.