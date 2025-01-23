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Главное за ночь 23 января

Главное за ночь 23 января - 23.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 23 января

Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 23.01.2025

2025-01-23T08:10

2025-01-23T08:10

2025-01-23T08:10

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курская область

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Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска (Покровска), сообщили в российских силовых структурах. Там добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Курской области сообщают, что в районе Кругленькое/Викторовка в ходе наступательных действий наших войск штурмовые отряды зашли в Викторовку и пробуют закрепляться. Ведутся атакующие действия в направлении населённого пункта Никольский. Группировка войск "Север" сообщает, что ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье, перебросив резервные элитные подразделения спецназа, штурмовиков и ССО. В Сумы прибыло несколько подразделений спецназа, откуда через несколько дней их перебросят в Курскую область. По скоплениям противника нанесены ракетные удары. Наша морская пехота ведёт упорные бои в Куриловке и окрестных лесополосах;- на Покровском (Красноармейском) направлении идут бои в районе н.п. Шевченко, Удачное, Барановка, Котлино, Зверево, Успеновка, Славянка и Петропавловка. Сообщают, что наши штурмовики заняли вентствол шахты западнее Котлино;- в Великой (Большой) Новосёлке противник признаёт, что гарнизон ВСУ зажат с нескольких сторон штурмовыми подразделениями ВС России. Расстояние между наступающими подразделениями составляет от 2.2 до 3.7 км, "карман" простреливается нашими войсками полностью.Защищавший Трампа при покушении в штате Пенсильвании агент Шон Карран назначен главой Секретной службы. Об этом президент США сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.В ЛНР освоили выпуск БПЛА из трофейной техники, сообщил руководитель центра "Небесные воины архистратига Михаила" с позывным Док.Трамп в интервью Fox News раскритиковал советников Байдена.По мнению президента, также Байден получил плохие советы по ситуации вокруг Израиля и выводу американских войск из Афганистана.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, киев, дональд трамп, джо байден, белгородская область, минобороны, вооруженные силы украины