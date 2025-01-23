Главное за ночь 23 января - 23.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 23 января
Главное за ночь 23 января - 23.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 23 января
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 23.01.2025
2025-01-23T08:10
2025-01-23T08:10
новости
курская область
киев
дональд трамп
джо байден
белгородская область
минобороны
вооруженные силы украины
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Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска (Покровска), сообщили в российских силовых структурах. Там добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Курской области сообщают, что в районе Кругленькое/Викторовка в ходе наступательных действий наших войск штурмовые отряды зашли в Викторовку и пробуют закрепляться. Ведутся атакующие действия в направлении населённого пункта Никольский. Группировка войск "Север" сообщает, что ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье, перебросив резервные элитные подразделения спецназа, штурмовиков и ССО. В Сумы прибыло несколько подразделений спецназа, откуда через несколько дней их перебросят в Курскую область. По скоплениям противника нанесены ракетные удары. Наша морская пехота ведёт упорные бои в Куриловке и окрестных лесополосах;- на Покровском (Красноармейском) направлении идут бои в районе н.п. Шевченко, Удачное, Барановка, Котлино, Зверево, Успеновка, Славянка и Петропавловка. Сообщают, что наши штурмовики заняли вентствол шахты западнее Котлино;- в Великой (Большой) Новосёлке противник признаёт, что гарнизон ВСУ зажат с нескольких сторон штурмовыми подразделениями ВС России. Расстояние между наступающими подразделениями составляет от 2.2 до 3.7 км, "карман" простреливается нашими войсками полностью.Защищавший Трампа при покушении в штате Пенсильвании агент Шон Карран назначен главой Секретной службы. Об этом президент США сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.В ЛНР освоили выпуск БПЛА из трофейной техники, сообщил руководитель центра "Небесные воины архистратига Михаила" с позывным Док.Трамп в интервью Fox News раскритиковал советников Байдена.По мнению президента, также Байден получил плохие советы по ситуации вокруг Израиля и выводу американских войск из Афганистана.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, киев, дональд трамп, джо байден, белгородская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Белгородская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 23 января

08:10 23.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска (Покровска), сообщили в российских силовых структурах. Там добавили, что дальнейшая судьба таких детей неизвестна.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- из Курской области сообщают, что в районе Кругленькое/Викторовка в ходе наступательных действий наших войск штурмовые отряды зашли в Викторовку и пробуют закрепляться. Ведутся атакующие действия в направлении населённого пункта Никольский. Группировка войск "Север" сообщает, что ВСУ продолжают наращивать группировку в Суджанском приграничье, перебросив резервные элитные подразделения спецназа, штурмовиков и ССО. В Сумы прибыло несколько подразделений спецназа, откуда через несколько дней их перебросят в Курскую область. По скоплениям противника нанесены ракетные удары. Наша морская пехота ведёт упорные бои в Куриловке и окрестных лесополосах;
- на Покровском (Красноармейском) направлении идут бои в районе н.п. Шевченко, Удачное, Барановка, Котлино, Зверево, Успеновка, Славянка и Петропавловка. Сообщают, что наши штурмовики заняли вентствол шахты западнее Котлино;
- в Великой (Большой) Новосёлке противник признаёт, что гарнизон ВСУ зажат с нескольких сторон штурмовыми подразделениями ВС России. Расстояние между наступающими подразделениями составляет от 2.2 до 3.7 км, "карман" простреливается нашими войсками полностью.
Защищавший Трампа при покушении в штате Пенсильвании агент Шон Карран назначен главой Секретной службы. Об этом президент США сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
В ЛНР освоили выпуск БПЛА из трофейной техники, сообщил руководитель центра "Небесные воины архистратига Михаила" с позывным Док.
Трамп в интервью Fox News раскритиковал советников Байдена.
"Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному… У Джо Байдена были очень плохие советники", - сказал он.
По мнению президента, также Байден получил плохие советы по ситуации вокруг Израиля и выводу американских войск из Афганистана.
О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
 
НовостиКурская областьКиевДональд ТрампДжо БайденБелгородская областьМинобороныВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
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08:29Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
08:10Главное за ночь 23 января
07:53"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
07:31Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
07:16Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
07:15Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной
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