Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060493514.html
Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией - 23.01.2025 Украина.ру
Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден, передает РИА Новости
2025-01-23T07:31
2025-01-23T07:41
новости
россия
дональд трамп
сша
украина
владимир рогов
джо байден
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg
По его словам, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к России и к ее национальному лидеру.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также призвал Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало."Трамп - умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир - вернуться в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", - сказал депутат.Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_161:0:2741:1935_1920x0_80_0_0_2511f74f7f01501da641a22c06a6ed69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дональд трамп, сша, украина, владимир рогов, джо байден, госдума
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Рогов, Джо Байден, Госдума

Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией

07:31 23.01.2025 (обновлено: 07:41 23.01.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден, передает РИА Новости
По его словам, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к России и к ее национальному лидеру.
"Ультиматум - это дорога в никуда, которая ни к чему здравому и созидательному не приведет", - подчеркнул Рогов.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также призвал Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало.
"Трамп - умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир - вернуться в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", - сказал депутат.
Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
 
НовостиРоссияДональд ТрампСШАУкраинаВладимир РоговДжо БайденГосдума
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50Запад будет готовиться к конфликту с РФ после урегулирования на Украине - The Times
08:29Говоривший с Зеленским американский блогер Фридман анонсировал интервью с Путиным
08:10Главное за ночь 23 января
07:53"Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
07:31Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
07:16Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
07:15Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной
07:10Репортаж "в тылу врага", или Чехия — не то, чем она кажется
07:00Александр Зимовский: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами
06:55Польские мигранты в США готовятся к массовым депортациям на родину
06:50Грег Вайнер: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
06:45"Кассандра" украинской политики. Чем опасен для Киева политолог Руслан Бортник
06:30Не перемирие, но прочный мир. Украинские и российские эксперты и политики о будущем
06:20Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
06:15Ситуация с каждым днем ухудшается: эксперт рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Липцами и Волчанском
06:00Наступление в Судже, удар на Глушково или Красную Яругу: Алехин о том, где еще могут атаковать ВСУ
05:54Глобалисты Давоса уходят в тень
05:45"Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области
05:30Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте
05:20Один летит, другой заряжаешь: волонтер о том, когда русские "Бабки-Ежки" устроят "карусель" для ВСУ
Лента новостейМолния