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Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией - 23.01.2025 Украина.ру
Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден, передает РИА Новости
2025-01-23T07:31
2025-01-23T07:31
2025-01-23T07:41
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По его словам, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к России и к ее национальному лидеру.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также призвал Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало."Трамп - умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир - вернуться в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", - сказал депутат.Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
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Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Рогов, Джо Байден, Госдума
Рогов предупредил Трампа насчет взаимодействия с Россией
07:31 23.01.2025 (обновлено: 07:41 23.01.2025)
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов призвал президента США Дональда Трампа перейти к конструктивному диалогу с Россией, а не использовать язык ультиматумов, как это делал его предшественник Джо Байден, передает РИА Новости
По его словам, язык ультиматумов – это не тот язык, на котором нужно обращаться к России и к ее национальному лидеру.
"Ультиматум - это дорога в никуда, которая ни к чему здравому и созидательному не приведет", - подчеркнул Рогов.
Депутат Госдумы
от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет также призвал Трампа не разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно.
По его словам, Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине
, но пока, кроме громких заявлений и призывов, от него конкретики не поступало.
"Трамп - умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир - вернуться в нормальное и прогнозируемое русло, с условиями для развития и процветания наших стран", - сказал депутат.
Трамп заявил ранее, что не хочет навредить России и призвал завершить спецоперацию на Украине, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.