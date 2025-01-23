https://ukraina.ru/20250123/1060491266.html

"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском

"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском - 23.01.2025 Украина.ру

"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском

Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая. Тут противнику грозит очередной котел, выбраться из которого можно будет лишь ценой огромных потерь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-23T03:00

2025-01-23T03:00

2025-01-23T03:00

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На Купянском участке подразделения группировки войск "Запад" пробивают оборону ВСУ южнее и севернее города. На южном фланге российские войска продвигаются по лесополосам к участку Боровая-Богуславка у реки Оскол, сообщил полковник запаса.Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая – ключевого поселка в тактическом отношении, уточнил Алехин.Киевский режим выдохся из-за отсутствия резервов и не мог оказывать сопротивления. Поэтому, по некоторым данным, подразделения ВСУ были вынуждены оставить Зеленый Гай, подчеркнул Алехин. Если эта информация подтвердится, войска смогут и дальше двигаться по Осколу в направлении Купянска, добавил обозреватель."На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут уже в центре жилой застройки и на западных окраинах", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060458707.html

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