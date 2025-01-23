"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском - 23.01.2025 Украина.ру
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"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском
"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском - 23.01.2025 Украина.ру
"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском
Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая. Тут противнику грозит очередной котел, выбраться из которого можно будет лишь ценой огромных потерь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-23T03:00
2025-01-23T03:00
новости
купянск
россия
оскол
геннадий алехин
сво
купянское направление
харьковская область
вс рф
всу
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На Купянском участке подразделения группировки войск "Запад" пробивают оборону ВСУ южнее и севернее города. На южном фланге российские войска продвигаются по лесополосам к участку Боровая-Богуславка у реки Оскол, сообщил полковник запаса.Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая – ключевого поселка в тактическом отношении, уточнил Алехин.Киевский режим выдохся из-за отсутствия резервов и не мог оказывать сопротивления. Поэтому, по некоторым данным, подразделения ВСУ были вынуждены оставить Зеленый Гай, подчеркнул Алехин. Если эта информация подтвердится, войска смогут и дальше двигаться по Осколу в направлении Купянска, добавил обозреватель."На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут уже в центре жилой застройки и на западных окраинах", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.
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купянск
россия
оскол
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новости, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, сво, купянское направление, харьковская область, вс рф, всу, детали, спецоперация, наступление
Новости, Купянск, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, СВО, Купянское направление, Харьковская область, ВС РФ, ВСУ, детали, Спецоперация, наступление

"ВСУ грозит очередной котел": Алехин рассказал, как бойцы "Запада" громят оборону врага под Купянском

03:00 23.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая. Тут противнику грозит очередной котел, выбраться из которого можно будет лишь ценой огромных потерь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском участке подразделения группировки войск "Запад" пробивают оборону ВСУ южнее и севернее города. На южном фланге российские войска продвигаются по лесополосам к участку Боровая-Богуславка у реки Оскол, сообщил полковник запаса.
Подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вышли северо-восточнее и восточнее от Зеленого Гая – ключевого поселка в тактическом отношении, уточнил Алехин.
"Тут противнику грозит очередной котел, выбраться из которого можно будет лишь ценой огромных потерь, поскольку Оскол стал бы для него непреодолимой преградой из-за отсутствия мостов и паромных переправ, которые уничтожила наша артиллерия и авиация", – отметил эксперт.
Киевский режим выдохся из-за отсутствия резервов и не мог оказывать сопротивления. Поэтому, по некоторым данным, подразделения ВСУ были вынуждены оставить Зеленый Гай, подчеркнул Алехин.
Если эта информация подтвердится, войска смогут и дальше двигаться по Осколу в направлении Купянска, добавил обозреватель.
"На северном фланге в 15-20 километрах от Купянска на правом берегу Оскола в поселке Двуречная бои идут уже в центре жилой застройки и на западных окраинах", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком" на сайте Украина.ру.
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