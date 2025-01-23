Если Зеленский готов сесть за стол переговоров, это не значит, что с ним будут разговаривать — Алехин
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах по Украине, Курской области там в принципе не будет. Президент РФ Владимир Путин четко заявил, что конституционные земли России не являются предметом торга. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В Киеве рассматривали курскую авантюру в качестве сильного фундамента для переговоров. Но этот фундамент превратится в слабость, потому что к началу решающих переговоров никакой Украины в Курской области уже не останется, отметил волонтер.
"Более того, еще до того, как мы начали говорить о возможности серьезных переговоров после 20 января, [президент России Владимир] Путин четко заявил, что конституционные земли России не являются предметом торга", — подчеркнул Алехин.
Неважно, какие условия будут озвучены на двусторонних переговорах по Украине, Курской области там в принципе не будет, добавил технолог. "Путин просто скажет: "Дональд Фредович, ты же понимаешь, что мы в Курской области всех убьем. Зачем про нее вообще говорить?", указал эксперт.
Алехин отметил, что на днях советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Зеленский якобы готов сесть за стол переговоров.
"Но это опять мимо. Еще в декабре Путин сказал, что единственный, кто имеет право подписи на международных договорах, это глава Верховной Рады [Руслан Стефанчук]. И если просроченный Зеленский готов сесть за стол переговоров, это не значит, что с нашей стороны кто-то готов с ним разговаривать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О том, может ли Россия пойти на определенные уступки Западу — в материале "Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь" на сайте Украина.ру.
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