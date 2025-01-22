Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса - 22.01.2025 Украина.ру
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Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса
Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса - 22.01.2025 Украина.ру
Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым высказался о возможных будущих договоренностях по Украине
2025-01-22T14:31
2025-01-22T14:32
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Он отметил, что ознакомил киргизских коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнул неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин.Подробнее о возможных сценариях завершения конфликта - в материале Марины Поляковой Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00 на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, сергей лавров
Новости, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров

Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса

14:31 22.01.2025 (обновлено: 14:32 22.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым высказался о возможных будущих договоренностях по Украине
Он отметил, что ознакомил киргизских коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнул неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин.
"Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США. Особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - сказал Лавров.
Подробнее о возможных сценариях завершения конфликта - в материале Марины Поляковой Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00 на сайте Украина.ру.
 
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