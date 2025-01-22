Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса
14:31 22.01.2025 (обновлено: 14:32 22.01.2025)
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым высказался о возможных будущих договоренностях по Украине
Он отметил, что ознакомил киргизских коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнул неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин.
"Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США. Особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - сказал Лавров.
Подробнее о возможных сценариях завершения конфликта - в материале Марины Поляковой Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00 на сайте Украина.ру.