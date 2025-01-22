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Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса

Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса - 22.01.2025 Украина.ру

Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым высказался о возможных будущих договоренностях по Украине

2025-01-22T14:31

2025-01-22T14:31

2025-01-22T14:32

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Он отметил, что ознакомил киргизских коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнул неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин.Подробнее о возможных сценариях завершения конфликта - в материале Марины Поляковой Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00 на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, европа, сергей лавров