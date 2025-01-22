https://ukraina.ru/20250122/1060461297.html
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ - 22.01.2025 Украина.ру
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ
Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК РФ.
2025-01-22T12:59
2025-01-22T12:59
2025-01-22T12:59
новости
россия
ск рф
мчс
следственный комитет
криминал
уголовное дело
коррупция
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
Павел Барышев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Следователи установили, что обвиняемый в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России наложен арест на квартиру, которая в сообщении СК РФ названа похищенной.Кроме того, по уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы. Проведены очные ставки, проверки показаний на месте. По мнению следствия, "собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого".Накануне в новостях: СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ск рф, мчс, следственный комитет, криминал, уголовное дело, коррупция, суд
Новости, Россия, СК РФ, МЧС, Следственный комитет, криминал, уголовное дело, коррупция, Суд
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ
Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК РФ.
Павел Барышев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Следователи установили, что обвиняемый в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.
"По результатам рассмотрения указанных документов судом принято решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству на сумму более 20 млн рублей",- сказано в официальном сообщении.
В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России наложен арест на квартиру, которая в сообщении СК РФ названа похищенной.
Кроме того, по уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы. Проведены очные ставки, проверки показаний на месте. По мнению следствия, "собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого".