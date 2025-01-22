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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ - 22.01.2025 Украина.ру

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ

Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК РФ.

2025-01-22T12:59

2025-01-22T12:59

2025-01-22T12:59

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Павел Барышев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Следователи установили, что обвиняемый в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России наложен арест на квартиру, которая в сообщении СК РФ названа похищенной.Кроме того, по уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы. Проведены очные ставки, проверки показаний на месте. По мнению следствия, "собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого".Накануне в новостях: СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ

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