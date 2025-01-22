Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ - 22.01.2025 Украина.ру
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ - 22.01.2025 Украина.ру
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ
Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК РФ.
2025-01-22T12:59
2025-01-22T12:59
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уголовное дело
коррупция
суд
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Павел Барышев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Следователи установили, что обвиняемый в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России наложен арест на квартиру, которая в сообщении СК РФ названа похищенной.Кроме того, по уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы. Проведены очные ставки, проверки показаний на месте. По мнению следствия, "собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого".Накануне в новостях: СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
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новости, россия, ск рф, мчс, следственный комитет, криминал, уголовное дело, коррупция, суд
Новости, Россия, СК РФ, МЧС, Следственный комитет, криминал, уголовное дело, коррупция, Суд

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ

12:59 22.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК РФ.
Павел Барышев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Следователи установили, что обвиняемый в 2017–2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.
"По результатам рассмотрения указанных документов судом принято решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Своими преступными действиями Барышев причинил ущерб государству на сумму более 20 млн рублей",- сказано в официальном сообщении.
В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России наложен арест на квартиру, которая в сообщении СК РФ названа похищенной.
Кроме того, по уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы. Проведены очные ставки, проверки показаний на месте. По мнению следствия, "собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого".
Накануне в новостях: СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
 
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