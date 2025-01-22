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Киев терпит поражение и больше всех заинтересован в прекращении огня - Картаполов

Киев терпит поражение и больше всех заинтересован в прекращении огня - Картаполов - 22.01.2025 Украина.ру

Киев терпит поражение и больше всех заинтересован в прекращении огня - Картаполов

Украинская сторона терпит поражение практически на всех направлениях и больше всех заинтересована в прекращении огня. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости

2025-01-22T11:33

2025-01-22T11:33

2025-01-22T12:09

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"Почему мы должны идти у них на поводу? Мы уже один раз пошли у них на поводу, заключили с ними Минские соглашения, они нас обманывали все вместе с европейскими партнерами и только вооружались, ежедневно практически их нарушая", - возмутился Картаполов.По его мнению, нужно устранить первопричину возникновения конфликта и обеспечить безопасность России и российского народа.Глава комитета Госдумы напомнил, что условия, при которых Россия готова прекратить огонь, президент РФ Владимир Путин озвучил еще летом прошлого года. По его словам, на сегодняшний день они не изменились.Он также высказался о поручении президента США завершить конфликт. "Раз Трамп поручил, пусть Келлог и выполняет. Мы будем выполнять свои задачи, у нас они определены нашим президентом, поэтому мешать мы им не будем, будем делать то, что должны", - добавил Картаполов.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.О решениях Трампа, принятых в первый день своего президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.

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новости, россия, дональд трамп, киев, сша, кит келлог, владимир путин, госдума