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Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны

Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны - 21.01.2025 Украина.ру

Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны

Решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней является большим вызовом для Украины. На это указал депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко изданию Новости.LIVE

2025-01-21T13:30

2025-01-21T13:30

2025-01-21T13:30

сша

украина

дональд трамп

новости

верховная рада

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"Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней. Будет ли он распространяться на Украину и на все действующие проекты, будет ли какая-то приостановка сейчас?" - задался вопросами Тарасенко.При этом он считает, что уже действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на 90 дней.Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.Подробнее - в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов на сайте Украина.ру.

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сша, украина, дональд трамп, новости, верховная рада