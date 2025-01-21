Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней является большим вызовом для Украины. На это указал депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко изданию Новости.LIVE
"Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней. Будет ли он распространяться на Украину и на все действующие проекты, будет ли какая-то приостановка сейчас?" - задался вопросами Тарасенко.
При этом он считает, что уже действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на 90 дней.
"Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование. Те договоры, которые были начаты в 2024 году - в частности, программы на пять лет, - будут продолжать действовать. Мне кажется, любой руководитель, вступая в должность, должен провести аудит… Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться", - добавил Тарасенко.
Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике США.
Подробнее - в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов на сайте Украина.ру.