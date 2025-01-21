Си Цзиньпин заявил о готовности Китая вывести отношения с РФ на новую высоту
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Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции
"В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - сказал Си Цзиньпин.
В свою очередь Путин поздравил председателя КНР и китайский народ с Новым годом и наступающим праздником весны.
"Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу - мира и процветания", - сказал российский лидер.
Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.