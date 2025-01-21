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Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции

Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции - 21.01.2025 Украина.ру

Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января провели встречу в формате видеоконференции

2025-01-21T12:44

2025-01-21T12:44

2025-01-21T13:06

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Российский лидер отметил, что переговоры между лидерами России и Китая в начале года уже стали доброй традицией.Он добавил, что внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах.Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.

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2025

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новости, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин