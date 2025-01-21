Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции - 21.01.2025 Украина.ру
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Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции
Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции - 21.01.2025 Украина.ру
Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января провели встречу в формате видеоконференции
2025-01-21T12:44
2025-01-21T13:06
новости
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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Российский лидер отметил, что переговоры между лидерами России и Китая в начале года уже стали доброй традицией.Он добавил, что внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах.Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Новости, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин

Путин рассказал о доброй российско-китайской традиции

12:44 21.01.2025 (обновлено: 13:06 21.01.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
© POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 января провели встречу в формате видеоконференции
Российский лидер отметил, что переговоры между лидерами России и Китая в начале года уже стали доброй традицией.
"Искренне рад Вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. <…> Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - заявил Путин.
Он добавил, что внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах.
Подробнее об отношениях двух стран - в материале В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях на сайте Украина.ру.
 
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