На инаугурации Трампа нашли "русский след" - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060424894.html
На инаугурации Трампа нашли "русский след"
На инаугурации Трампа нашли "русский след" - 21.01.2025 Украина.ру
На инаугурации Трампа нашли "русский след"
Присутствующим на инаугурации нового президента США Дональда Трампа подавали десерт и вино с "русским" названием. Об этом в своих соцсетях написала журналистка CNN Элейна Трин
2025-01-21T10:56
2025-01-21T10:56
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060424591_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_40a542d90c49ffcba32c8f3fa6873280.jpg.webp
В первый свой рабочий день в должности президента Трамп успел за 47 минут подписать несколько десятков указов. В том числе касающихся миграции, свободы слова и помилования осужденных. Однако главным решением дня эксперты называют приостановку американской помощи другим странам на 90 дней.Также Трамп в новом статусе прокомментировал украинскую тему, пошутив, что "прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня". Так новый лидер США отреагировал на вопросы, исполнит ли он свое обещание завершить конфликт за 24 часа.Трамп добавил, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно" и отметил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.Другие подробности в материале "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января.
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060424591_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b030eb93765d5a078544f2bad44496f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, cnn
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, CNN

На инаугурации Трампа нашли "русский след"

10:56 21.01.2025
 
© SAUL LOEB / Keystone Press Agency Фото: инаугурация Дональда Трампа
Фото: инаугурация Дональда Трампа
© SAUL LOEB / Keystone Press Agency
Читать в
ДзенTelegram
Присутствующим на инаугурации нового президента США Дональда Трампа подавали десерт и вино с "русским" названием. Об этом в своих соцсетях написала журналистка CNN Элейна Трин
"Меню сегодняшнего инаугурационного обеда <…> Korbel Russian River Valley Natural (в переводе на русский - "игристое вино из долины русской реки". - Ред.)", - написала она, уточнив, что этот напиток подавали к яблочному десерту с мороженым из сметаны и соленой карамелью.
В первый свой рабочий день в должности президента Трамп успел за 47 минут подписать несколько десятков указов. В том числе касающихся миграции, свободы слова и помилования осужденных. Однако главным решением дня эксперты называют приостановку американской помощи другим странам на 90 дней.
Также Трамп в новом статусе прокомментировал украинскую тему, пошутив, что "прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня". Так новый лидер США отреагировал на вопросы, исполнит ли он свое обещание завершить конфликт за 24 часа.
Трамп добавил, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно" и отметил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки.
"Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.
В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.
Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.
Другие подробности в материале "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинCNN
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников
11:35Косачев высказался о решении украинского конфликта
11:23СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО
11:18Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной
10:56На инаугурации Трампа нашли "русский след"
10:34У ВСУ нет ресурса, чтобы удержать Красноармейск - украинский генерал
10:34Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
09:20Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США
09:00"Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января
08:58О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский
08:07Главное за ночь 21 января
08:00"Ланцюг Злуки": как Рух при поддержке Кравчука имитировал "соборность"
07:00Мясокомбинат имени Зеленского вместо "трусливого мира". Украинские политики намерены и дальше убивать
06:45Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины
06:40Хроники энергетической войны. В США ожидают ЧП в энергетике от Трампа, а в Иране – газ из России
06:30Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
06:15Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска
06:00"Не вывозят раненых, сидят в своих норах": военкор рассказал про ситуацию для ВСУ в Курской области
05:45"Сделка с дьяволом" и крестовый поход США: историк о том, как Трамп будет готовить Израиль к новой битве
05:30Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
Лента новостейМолния