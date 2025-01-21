На инаугурации Трампа нашли "русский след"
© SAUL LOEB / Keystone Press Agency Фото: инаугурация Дональда Трампа
© SAUL LOEB / Keystone Press Agency
Присутствующим на инаугурации нового президента США Дональда Трампа подавали десерт и вино с "русским" названием. Об этом в своих соцсетях написала журналистка CNN Элейна Трин
"Меню сегодняшнего инаугурационного обеда <…> Korbel Russian River Valley Natural (в переводе на русский - "игристое вино из долины русской реки". - Ред.)", - написала она, уточнив, что этот напиток подавали к яблочному десерту с мороженым из сметаны и соленой карамелью.
В первый свой рабочий день в должности президента Трамп успел за 47 минут подписать несколько десятков указов. В том числе касающихся миграции, свободы слова и помилования осужденных. Однако главным решением дня эксперты называют приостановку американской помощи другим странам на 90 дней.
Также Трамп в новом статусе прокомментировал украинскую тему, пошутив, что "прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня". Так новый лидер США отреагировал на вопросы, исполнит ли он свое обещание завершить конфликт за 24 часа.
Трамп добавил, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно" и отметил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки.
"Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - сказал Трамп и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.
В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.
Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.
Другие подробности в материале "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января.