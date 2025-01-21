"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области - 21.01.2025 Украина.ру
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"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области
"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области - 21.01.2025 Украина.ру
"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области
Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные российские кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-01-21T03:15
2025-01-21T03:15
новости
сумская область
россия
дроны
вс рф
беспилотники
рэб
сво
спецоперация
детали
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Украинские военные жалуются, что российские дроны стали поражать их технику в Сумской области на дистанции в 16-20 километров. По словам военкора, это вовсе не очевидные вещи.Максимальная дальность действия обычного fpv-дрона, который управляется джойстиками по волне, составляет 15 километров. Причем операторам приходится перестраивать волну, потому что работает РЭБ, отметил Линин.Самое главное, что такие удары по территории Сумской области стали для российской армии системными. Опыт СВО показывает, что за два-три месяца мы находим противоядия против того или иного чудо-орудия, указал он."Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. В крайнем случае мы просто срежем эту катушку украинских дронов", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Геннадия Алехина: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, россия, дроны, вс рф, беспилотники, рэб, сво, спецоперация, детали, бпла
Новости, Сумская область, Россия, дроны, ВС РФ, беспилотники, РЭБ, СВО, Спецоперация, детали, БПЛА

"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области

03:15 21.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные российские кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Украинские военные жалуются, что российские дроны стали поражать их технику в Сумской области на дистанции в 16-20 километров. По словам военкора, это вовсе не очевидные вещи.
Максимальная дальность действия обычного fpv-дрона, который управляется джойстиками по волне, составляет 15 километров. Причем операторам приходится перестраивать волну, потому что работает РЭБ, отметил Линин.
"И если наши дроны теперь могут летать дальше – это очень хорошо. А если у дрона на оптоволокне достаточно длинная катушка, он еще дальше пролетит. Его же нельзя погасить. Летит – видит цель – падает", — подчеркнул журналист.
Самое главное, что такие удары по территории Сумской области стали для российской армии системными. Опыт СВО показывает, что за два-три месяца мы находим противоядия против того или иного чудо-орудия, указал он.
"Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. В крайнем случае мы просто срежем эту катушку украинских дронов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Геннадия Алехина: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 10:41
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НовостиСумская областьРоссиядроныВС РФбеспилотникиРЭБСВОСпецоперациядеталиБПЛА
 
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