"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные российские кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Украинские военные жалуются, что российские дроны стали поражать их технику в Сумской области на дистанции в 16-20 километров. По словам военкора, это вовсе не очевидные вещи.
Максимальная дальность действия обычного fpv-дрона, который управляется джойстиками по волне, составляет 15 километров. Причем операторам приходится перестраивать волну, потому что работает РЭБ, отметил Линин.
"И если наши дроны теперь могут летать дальше – это очень хорошо. А если у дрона на оптоволокне достаточно длинная катушка, он еще дальше пролетит. Его же нельзя погасить. Летит – видит цель – падает", — подчеркнул журналист.
Самое главное, что такие удары по территории Сумской области стали для российской армии системными. Опыт СВО показывает, что за два-три месяца мы находим противоядия против того или иного чудо-орудия, указал он.
"Гонка вооружений не останавливается, особенно на тактическом уровне. Местные кулибины, которые обслуживают дроны, быстрее адаптируются к новой обстановке, чем большие конструкторские бюро. В крайнем случае мы просто срежем эту катушку украинских дронов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.
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