https://ukraina.ru/20250120/1060401218.html

Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР

Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР - 20.01.2025 Украина.ру

Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР

Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов вместе со съёмочной группой отправился в Кременную (ЛНР). Он познакомит вас с работой коммунальщиков и строителей, которые Украина.ру, 20.01.2025

2025-01-20T14:27

2025-01-20T14:27

2025-01-20T14:27

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россия

лнр

луганск

сво

владимир путин

владимир зеленский

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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов вместе со съёмочной группой отправился в Кременную (ЛНР). Он познакомит вас с работой коммунальщиков и строителей, которые поддерживают жизнь города. Под ежедневными обстрелами, несмотря на свои ранения, несмотря на изношенность инфраструктуры и прочие сложности, они выполняют свою такую важную и очень нужную работу. Как говорится, не за страх, а за совесть. Подробности – на видео. #Кременная #ЛНР #Луганск #СВО #спецоперация #война #конфликт #Россия #РФ #Украина #Путин #Зеленский #обстрел #коммуналка #коммунальщики #стройка #восстановление #реконструкция #дрон #БПЛА #беспилотник #ранение #контузия #FPV #Астрахань #сварка #сварщик #Донбасс Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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