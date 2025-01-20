https://ukraina.ru/20250120/1060401218.html
Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР
Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР - 20.01.2025 Украина.ру
Вытащили осколок – и на работу: о коммунальщиках в прифронтовых городах России. Спецрепортаж из ЛНР
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов вместе со съёмочной группой отправился в Кременную (ЛНР). Он познакомит вас с работой коммунальщиков и строителей, которые Украина.ру, 20.01.2025
2025-01-20T14:27
2025-01-20T14:27
2025-01-20T14:27
видео
россия
лнр
луганск
сво
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060400758_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b48a77f82aa213ba22e5633fc83ea144.jpg
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов вместе со съёмочной группой отправился в Кременную (ЛНР). Он познакомит вас с работой коммунальщиков и строителей, которые поддерживают жизнь города. Под ежедневными обстрелами, несмотря на свои ранения, несмотря на изношенность инфраструктуры и прочие сложности, они выполняют свою такую важную и очень нужную работу. Как говорится, не за страх, а за совесть. Подробности – на видео. #Кременная #ЛНР #Луганск #СВО #спецоперация #война #конфликт #Россия #РФ #Украина #Путин #Зеленский #обстрел #коммуналка #коммунальщики #стройка #восстановление #реконструкция #дрон #БПЛА #беспилотник #ранение #контузия #FPV #Астрахань #сварка #сварщик #Донбасс Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250120/1060400189.html
россия
лнр
луганск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060400758_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f45e379249edb513b1c55fcacda3f869.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, лнр, луганск, сво, владимир путин, владимир зеленский
Видео, Россия, ЛНР, Луганск, СВО, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов вместе со съёмочной группой отправился в Кременную (ЛНР). Он познакомит вас с работой коммунальщиков и строителей, которые поддерживают жизнь города. Под ежедневными обстрелами, несмотря на свои ранения, несмотря на изношенность инфраструктуры и прочие сложности, они выполняют свою такую важную и очень нужную работу. Как говорится, не за страх, а за совесть.
#Кременная #ЛНР #Луганск
#СВО #спецоперация #война #конфликт #Россия #РФ #Украина
#Путин #Зеленский #обстрел #коммуналка #коммунальщики #стройка #восстановление #реконструкция #дрон #БПЛА #беспилотник #ранение #контузия #FPV #Астрахань #сварка #сварщик #Донбасс
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru