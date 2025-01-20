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Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ
Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ - 20.01.2025 Украина.ру
Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ
До 15 дет лишения свободы грозит покушавшимся на жизнь первого замминистра здравоохранения Украины. Об этом 20 января сообщила СБУ.
2025-01-20T11:55
2025-01-20T11:55
2025-01-20T11:55
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"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать должностное лицо в ближайшее время", - сказано в официальном сообщении.СБУ отметила, что фигурантов задержали с поличным, когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. Согласно материалам уголовного дела злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области.Фигурантов официально подозревают в преднамеренном убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.По неофициальной информации, сообщают украинские публики, жертвой покушения мог стать Сергей Дубров – он сейчас занимает должность первого замминистра здравоохранения Украины.Накануне в новостях: СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
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новости, украина, киевская область, сбу, нацполиция, минздрав, криминал, убийство
Новости, Украина, Киевская область, СБУ, Нацполиция, Минздрав, криминал, убийство
Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ
До 15 дет лишения свободы грозит покушавшимся на жизнь первого замминистра здравоохранения Украины. Об этом 20 января сообщила СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать должностное лицо в ближайшее время", - сказано в официальном сообщении.
СБУ отметила, что фигурантов задержали с поличным, когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. Согласно материалам уголовного дела злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области
.
"Они несколько месяцев следили за первым заместителем министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения. Чтобы ликвидировать должностного лица из пистолета, они долго ходили в частный тир и практиковали свои навыки по стрельбе. Затем злоумышленники начали подыскивать продавца оружия на чёрном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали сотрудники СБУ и Нацполиции
", - рассказали в спецслужбе.
Фигурантов официально подозревают в преднамеренном убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
По неофициальной информации, сообщают украинские публики, жертвой покушения мог стать Сергей Дубров – он сейчас занимает должность первого замминистра здравоохранения Украины.