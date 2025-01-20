Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ - 20.01.2025 Украина.ру
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Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ
Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ - 20.01.2025 Украина.ру
Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ
До 15 дет лишения свободы грозит покушавшимся на жизнь первого замминистра здравоохранения Украины. Об этом 20 января сообщила СБУ.
2025-01-20T11:55
2025-01-20T11:55
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"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать должностное лицо в ближайшее время", - сказано в официальном сообщении.СБУ отметила, что фигурантов задержали с поличным, когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. Согласно материалам уголовного дела злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области.Фигурантов официально подозревают в преднамеренном убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.По неофициальной информации, сообщают украинские публики, жертвой покушения мог стать Сергей Дубров – он сейчас занимает должность первого замминистра здравоохранения Украины.Накануне в новостях: СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
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новости, украина, киевская область, сбу, нацполиция, минздрав, криминал, убийство
Новости, Украина, Киевская область, СБУ, Нацполиция, Минздрав, криминал, убийство

Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ

11:55 20.01.2025
 
Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ
Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ
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До 15 дет лишения свободы грозит покушавшимся на жизнь первого замминистра здравоохранения Украины. Об этом 20 января сообщила СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать должностное лицо в ближайшее время", - сказано в официальном сообщении.
СБУ отметила, что фигурантов задержали с поличным, когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. Согласно материалам уголовного дела злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области.
"Они несколько месяцев следили за первым заместителем министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения. Чтобы ликвидировать должностного лица из пистолета, они долго ходили в частный тир и практиковали свои навыки по стрельбе. Затем злоумышленники начали подыскивать продавца оружия на чёрном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали сотрудники СБУ и Нацполиции", - рассказали в спецслужбе.
Фигурантов официально подозревают в преднамеренном убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
По неофициальной информации, сообщают украинские публики, жертвой покушения мог стать Сергей Дубров – он сейчас занимает должность первого замминистра здравоохранения Украины.
Накануне в новостях: СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
 
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