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Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ

Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ - 20.01.2025 Украина.ру

Предотвращено убийство первого замминистра здравоохранения Украины - СБУ

До 15 дет лишения свободы грозит покушавшимся на жизнь первого замминистра здравоохранения Украины. Об этом 20 января сообщила СБУ.

2025-01-20T11:55

2025-01-20T11:55

2025-01-20T11:55

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"Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения. По результатам комплексных мероприятий были задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать должностное лицо в ближайшее время", - сказано в официальном сообщении.СБУ отметила, что фигурантов задержали с поличным, когда они пытались передать деньги при покупке огнестрельного оружия для совершения преступления. Согласно материалам уголовного дела злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области.Фигурантов официально подозревают в преднамеренном убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.По неофициальной информации, сообщают украинские публики, жертвой покушения мог стать Сергей Дубров – он сейчас занимает должность первого замминистра здравоохранения Украины.Накануне в новостях: СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие

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новости, украина, киевская область, сбу, нацполиция, минздрав, криминал, убийство