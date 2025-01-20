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"Заврался": Захарова высмеяла Зеленского, "отказавшегося" посетить инаугурацию Трампа

"Заврался": Захарова высмеяла Зеленского, "отказавшегося" посетить инаугурацию Трампа - 20.01.2025 Украина.ру

"Заврался": Захарова высмеяла Зеленского, "отказавшегося" посетить инаугурацию Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале посмеялась над отказом Владимира Зеленского ехать на инаугурацию президента США Дональда Трампа якобы из-за дел дома

2025-01-20T08:50

2025-01-20T08:50

2025-01-20T09:02

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"Трубу прорвало?", - сыронизировала она.Захарова напомнила, что за 2024 год Зеленский побывал более чем в 35 странах, и "домашние дела" его не смутили.По ее словам, "Новый год только начался, а у него (Зеленского - ред.) за две недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу". Она подчеркнула, что "домашние дела снова помехой не стали".Инаугурация избранного президента Дональда Трампа запланирована на 20 января. Из-за погодных условий церемония была перенесена с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытое помещение.Накануне сын Трампа Бэррон рассказал, что Зеленский три раза просил приглашение на мероприятие, но все три раза получил отказ.Сам Трамп сообщал, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, но вместе с тем указывал, что если тот захочет присутствовать, то может приехать.В то же время американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети Х заявила, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации Трампа по сравнению с Зеленским. Она посчитала украинского лидера "буквально подкупленным актером"."У меня бы вообще не было претензий, если бы Путина пригласили [на инаугурацию Трампа]. Он действительно возглавляет государство", — подчеркнула журналистка.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, сша, германия, владимир зеленский, мария захарова