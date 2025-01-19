Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая - 19.01.2025 Украина.ру
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Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая
Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая - 19.01.2025 Украина.ру
Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая
Американцы полагают, что Китай нужно побеждать на поле, где он традиционно слабее европейцев и японцев. Эксперты США давно пришли к выводу: китайская культура — невоинственная культура в своей основе — это культура торговли и дипломатии. Из этого следует, что втянуть Китай нужно в прямые контактные войны
2025-01-19T10:50
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Он предположил три варианта, которыми могут воспользоваться США, чтобы нанести удар по Китаю.Также в новостях: Китай расширил санкции против предприятий ВПК СШАПолный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, китай, япония, дональд трамп, вьетнам, тайвань, детали
Новости, США, Китай, Япония, Дональд Трамп, Вьетнам, Тайвань, детали

Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая

10:50 19.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Украина.ру
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Американцы полагают, что Китай нужно побеждать на поле, где он традиционно слабее европейцев и японцев. Эксперты США давно пришли к выводу: китайская культура — невоинственная культура в своей основе — это культура торговли и дипломатии. Из этого следует, что втянуть Китай нужно в прямые контактные войны
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Он предположил три варианта, которыми могут воспользоваться США, чтобы нанести удар по Китаю.
"Первый вариант — Вьетнам, страна с мощным военным потенциалом. Дальше, второй момент. Япония в 2022 года запустила программу перевооружения и ремилитаризации. Шаг за шагом Япония расширяет свою военную самостоятельность в рамках американо-японского договора безопасности. Третий удар, который США могут нанести по Китаю — это поддержка сепаратизма на Тайване в сочетании с экономическими санкциями против КНР", — рассказал Фененко.
Также в новостях: Китай расширил санкции против предприятий ВПК США
Фото: флаг КНР и США
16 января, 11:48
Китай расширил санкции против предприятий ВПК СШАПродажи оружия на Тайвань стали поводом для расширения ограничительных мер Китая в отношении предприятий военно-промышленного комплекса США. Об этом сообщило Министерство торговли КНР.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
 
НовостиСШАКитайЯпонияДональд ТрампВьетнамТайваньдетали
 
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