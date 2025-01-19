https://ukraina.ru/20250119/1060323529.html
Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая
Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая - 19.01.2025 Украина.ру
Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая
Американцы полагают, что Китай нужно побеждать на поле, где он традиционно слабее европейцев и японцев. Эксперты США давно пришли к выводу: китайская культура — невоинственная культура в своей основе — это культура торговли и дипломатии. Из этого следует, что втянуть Китай нужно в прямые контактные войны
2025-01-19T10:50
2025-01-19T10:50
2025-01-19T10:50
новости
сша
китай
япония
дональд трамп
вьетнам
тайвань
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Он предположил три варианта, которыми могут воспользоваться США, чтобы нанести удар по Китаю.Также в новостях: Китай расширил санкции против предприятий ВПК СШАПолный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
https://ukraina.ru/20250116/1060308810.html
сша
китай
япония
вьетнам
тайвань
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_336:0:3024:2016_1920x0_80_0_0_8af702c3251b0cf543b91b8914735bcb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, япония, дональд трамп, вьетнам, тайвань, детали
Новости, США, Китай, Япония, Дональд Трамп, Вьетнам, Тайвань, детали
Пекин нужно вытянуть на поле, где он слабее: Фененко рассказал, какую войну США готовят против Китая
Американцы полагают, что Китай нужно побеждать на поле, где он традиционно слабее европейцев и японцев. Эксперты США давно пришли к выводу: китайская культура — невоинственная культура в своей основе — это культура торговли и дипломатии. Из этого следует, что втянуть Китай нужно в прямые контактные войны