Полковник Киселев рассказал, что Россия противопоставит новым "Боксерам" ВСУ из Германии - 19.01.2025 Украина.ру
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Полковник Киселев рассказал, что Россия противопоставит новым "Боксерам" ВСУ из Германии
Полковник Киселев рассказал, что Россия противопоставит новым "Боксерам" ВСУ из Германии - 19.01.2025 Украина.ру
Полковник Киселев рассказал, что Россия противопоставит новым "Боксерам" ВСУ из Германии
Чтобы вражеские "Боксеры" стреляли на 70 километров и наносили существенный вред российским подразделениям, Украине придется "подтаскивать" их хотя бы на 30 километров к фронту. А это весьма щепетильная дистанция, которую могут преодолевать fpv-дроны ВС РФ
2025-01-19T10:45
2025-01-19T10:45
новости
россия
украина
германия
вооруженные силы украины
вооружения
военная техника
техника
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).Комментируя сообщения о том, что Украина в скором времени будет применять новые немецкие самоходки "Боксер" с дальностью стрельбы в 70-90 километров и такие же как у ВС РФ дроны на оптоволокне, собеседник издания отметил, что последние ВСУ уже применяют.По его словам, чтобы вражеские "Боксеры" стреляли на 70 километров и наносили существенный вред российским подразделениям, Украине все равно придется "подтаскивать" их хотя бы на 30 километров к фронту."Кстати, всей этой технике еще нужно доехать до фронта, а тут мы тоже не сидим на месте. &lt;…&gt; С вражеской артиллерией мы будем бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. У нас есть много всяких возможностей", — резюмировал Киселев.Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что на быстрое уничтожение "Боксеров" рассчитывать не стоит. Российской армии нужно время, чтобы выработать тактику против того или иного западного вооружения."Ударные БПЛА вроде "Ланцета" смогут их подбить. Но мы пока не знаем их места дислокации. Самое главное, чтобы хорошо была организована наша разведка. Сейчас время между обнаружением цели и ее поражением у нас резко сократилось. И если мы вычислим районы сосредоточения и развертывания "Боксеров", мы их уничтожим", — считает Евсеев."Боксер" — это не чудо-оружие, заключил эксперт.Подробнее об этом в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на БрянскРанее Германия после долгого ожидания передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.Полный текст интервью Полковника Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, германия, вооруженные силы украины, вооружения, военная техника, техника, детали
Новости, Россия, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, вооружения, военная техника, техника, детали

Полковник Киселев рассказал, что Россия противопоставит новым "Боксерам" ВСУ из Германии

10:45 19.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
- РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
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Чтобы вражеские "Боксеры" стреляли на 70 километров и наносили существенный вред российским подразделениям, Украине придется "подтаскивать" их хотя бы на 30 километров к фронту. А это весьма щепетильная дистанция, которую могут преодолевать fpv-дроны ВС РФ
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР).
Комментируя сообщения о том, что Украина в скором времени будет применять новые немецкие самоходки "Боксер" с дальностью стрельбы в 70-90 километров и такие же как у ВС РФ дроны на оптоволокне, собеседник издания отметил, что последние ВСУ уже применяют.
"Дальность действия дронов на оптоволокне невелика (6-8 километров). Больше всего они подходят при организации засад на короткой дистанции. Что касается дальнобойных САУ, то контрбатарейная борьба в зоне СВО не стихает ни на минуту. Наши "Ланцеты" подбивают вражескую артиллерию. Раньше его дальность действия была минимальной, а сейчас он поражает цели на дистанции в 70 километров", — рассказал Киселев.
По его словам, чтобы вражеские "Боксеры" стреляли на 70 километров и наносили существенный вред российским подразделениям, Украине все равно придется "подтаскивать" их хотя бы на 30 километров к фронту.
"Кстати, всей этой технике еще нужно доехать до фронта, а тут мы тоже не сидим на месте. <…> С вражеской артиллерией мы будем бороться не только с помощью контрбатарейной борьбы. У нас есть много всяких возможностей", — резюмировал Киселев.
Также в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что на быстрое уничтожение "Боксеров" рассчитывать не стоит. Российской армии нужно время, чтобы выработать тактику против того или иного западного вооружения.
"Ударные БПЛА вроде "Ланцета" смогут их подбить. Но мы пока не знаем их места дислокации. Самое главное, чтобы хорошо была организована наша разведка. Сейчас время между обнаружением цели и ее поражением у нас резко сократилось. И если мы вычислим районы сосредоточения и развертывания "Боксеров", мы их уничтожим", — считает Евсеев.
"Боксер" — это не чудо-оружие, заключил эксперт.
Подробнее об этом в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск
16 января, 13:58
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Ранее Германия после долгого ожидания передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.
Полный текст интервью Полковника Виталия Киселева: Россия накрыла Львов, ВСУ заблокировали в Часов Яре, НАТО нацелился на Арктику
 
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