https://ukraina.ru/20250118/1060365727.html
К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян
К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян - 18.01.2025 Украина.ру
К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 18.01.2025
2025-01-18T09:27
2025-01-18T09:27
2025-01-18T09:27
видео
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
нато
британия
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:24 – Соглашение о "столетнем партнёрстве" Британии и Украины; 08:23 – Переговоры между Россией и США; 14:55 – Дональд Трамп и Си Цзиньпин; 21:09 – Израиль и ХАМАС. #Гаспарян #итоги #Британия #Украина #Стармер #Зеленский #база #курсант #обучение #конституция #СВО #спецоперация #война #конфликт #Польша #тыл #НАТО #войска #миротворцы #Фарадж #Трамп #США #Джонсон #Трасс #Россия #РФ #Путин #мобилизация #Си #Цзиньпин #Китай #КНР #Роскомнадзор #регистрация #переговоры #мир #перемирие #Израиль #ХАМАС #БлижнийВосток #СевернаяКорея #Иран #ЦИПСО #Симонян #Мариуполь #Курск #Белгород #Нетаньяху #ФАТХ #президент ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, британия
Видео, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Британия
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:24 – Соглашение о "столетнем партнёрстве" Британии
и Украины
;
08:23 – Переговоры между Россией и США
;
14:55 – Дональд Трамп и Си Цзиньпин
;
#Гаспарян #итоги #Британия #Украина #Стармер #Зеленский #база #курсант #обучение #конституция #СВО #спецоперация #война #конфликт #Польша
#тыл #НАТО
#войска #миротворцы #Фарадж #Трамп #США #Джонсон #Трасс #Россия #РФ #Путин #мобилизация #Си #Цзиньпин #Китай
#КНР #Роскомнадзор
#регистрация #переговоры #мир #перемирие #Израиль #ХАМАС #БлижнийВосток #СевернаяКорея #Иран
#ЦИПСО #Симонян #Мариуполь
#Курск
#Белгород
#Нетаньяху #ФАТХ #президент
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