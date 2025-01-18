К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян - 18.01.2025 Украина.ру
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К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян
К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян - 18.01.2025 Украина.ру
К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 18.01.2025
2025-01-18T09:27
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:24 – Соглашение о "столетнем партнёрстве" Британии и Украины; 08:23 – Переговоры между Россией и США; 14:55 – Дональд Трамп и Си Цзиньпин; 21:09 – Израиль и ХАМАС. #Гаспарян #итоги #Британия #Украина #Стармер #Зеленский #база #курсант #обучение #конституция #СВО #спецоперация #война #конфликт #Польша #тыл #НАТО #войска #миротворцы #Фарадж #Трамп #США #Джонсон #Трасс #Россия #РФ #Путин #мобилизация #Си #Цзиньпин #Китай #КНР #Роскомнадзор #регистрация #переговоры #мир #перемирие #Израиль #ХАМАС #БлижнийВосток #СевернаяКорея #Иран #ЦИПСО #Симонян #Мариуполь #Курск #Белгород #Нетаньяху #ФАТХ #президент ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, британия
Видео, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Британия

К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян

09:27 18.01.2025
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:24 – Соглашение о "столетнем партнёрстве" Британии и Украины;
08:23 – Переговоры между Россией и США;
14:55 – Дональд Трамп и Си Цзиньпин;
21:09 – Израиль и ХАМАС.
#Гаспарян #итоги #Британия #Украина #Стармер #Зеленский #база #курсант #обучение #конституция #СВО #спецоперация #война #конфликт #Польша #тыл #НАТО #войска #миротворцы #Фарадж #Трамп #США #Джонсон #Трасс #Россия #РФ #Путин #мобилизация #Си #Цзиньпин #Китай #КНР #Роскомнадзор #регистрация #переговоры #мир #перемирие #Израиль #ХАМАС #БлижнийВосток #СевернаяКорея #Иран #ЦИПСО #Симонян #Мариуполь #Курск #Белгород #Нетаньяху #ФАТХ #президент
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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Трамп - шоумен
07:50
Повернуть культурную революцию вспять: Таратута о том, чего Трамп добивается на самом делеЕсли капнуть цели новоизбранного президента США Дональда Трампа более глубоко, то можно предположить, что речь тут идет о пересоздание чуть ли ни всей внутренней политики Америки
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТОБритания
 
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