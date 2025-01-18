https://ukraina.ru/20250118/1060365727.html

К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян

К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян - 18.01.2025 Украина.ру

К чему придут Путин, Трамп и Си и что скрывается за договорённостями Лондона и Киева - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 18.01.2025

2025-01-18T09:27

2025-01-18T09:27

2025-01-18T09:27

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дональд трамп

владимир путин

нато

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:24 – Соглашение о "столетнем партнёрстве" Британии и Украины; 08:23 – Переговоры между Россией и США; 14:55 – Дональд Трамп и Си Цзиньпин; 21:09 – Израиль и ХАМАС. #Гаспарян #итоги #Британия #Украина #Стармер #Зеленский #база #курсант #обучение #конституция #СВО #спецоперация #война #конфликт #Польша #тыл #НАТО #войска #миротворцы #Фарадж #Трамп #США #Джонсон #Трасс #Россия #РФ #Путин #мобилизация #Си #Цзиньпин #Китай #КНР #Роскомнадзор #регистрация #переговоры #мир #перемирие #Израиль #ХАМАС #БлижнийВосток #СевернаяКорея #Иран #ЦИПСО #Симонян #Мариуполь #Курск #Белгород #Нетаньяху #ФАТХ #президент ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, британия