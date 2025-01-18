Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом" - 18.01.2025 Украина.ру
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Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом"
Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом" - 18.01.2025 Украина.ру
Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом"
Все угрозы, которые сейчас транслирует избранный президент США Дональд Трамп вполне реалистичны, но подобные шаги могут обернуться вселенским хаосом — разрушением логистических цепочек, рецессиями, кризисами, народными волнениями, падением режимов и последствиями уже перечисленных событий
2025-01-18T05:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.Рассуждая на тему, чем обернется "пришествие Трампа в Белый дом", журналист отметил, что скорее всего он ограничится "своим фирменным приемом".Он также отметил, что заявленная Трампом цель "сделать Америку снова великой" не обязательно означает радикальные действия только на внутреннем фронте, но и по всему миру."И вот уже напрягся Китай; волнуются Канада, Мексика, Панама; в тревоге пребывают Европа и Ближний Восток", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
https://ukraina.ru/20250117/1060340296.html
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новости, сша, америка, китай, дональд трамп, канада, мексика, европа, запад, детали
Новости, США, Америка, Китай, Дональд Трамп, Канада, Мексика, Европа, Запад, детали

Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом"

05:40 18.01.2025
 
Трамп в FT
Трамп в FT
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Все угрозы, которые сейчас транслирует избранный президент США Дональд Трамп вполне реалистичны, но подобные шаги могут обернуться вселенским хаосом — разрушением логистических цепочек, рецессиями, кризисами, народными волнениями, падением режимов и последствиями уже перечисленных событий
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.
Рассуждая на тему, чем обернется "пришествие Трампа в Белый дом", журналист отметил, что скорее всего он ограничится "своим фирменным приемом".

"Перед началом переговоров максимально повысит ставки, чтобы затем опуститься до уровня приемлемого для другой стороны компромисса. Хотя, если другая сторона упрется и не захочет сдавать позиции, Трамп может нанести, действительно, болезненный удар. Это же Трамп, человек взрывной, болезненно самолюбивый, часто идущий к своей цели напролом", — считает Таратута.

Он также отметил, что заявленная Трампом цель "сделать Америку снова великой" не обязательно означает радикальные действия только на внутреннем фронте, но и по всему миру.
"И вот уже напрягся Китай; волнуются Канада, Мексика, Панама; в тревоге пребывают Европа и Ближний Восток", — резюмировал собеседник издания.
Фото: Илон Маск
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Полный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины
 
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