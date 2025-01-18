https://ukraina.ru/20250118/1060353047.html

Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом"

Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом" - 18.01.2025 Украина.ру

Чем обернется его фирменный прием: Таратута о "пришествие Трампа в Белый дом"

Все угрозы, которые сейчас транслирует избранный президент США Дональд Трамп вполне реалистичны, но подобные шаги могут обернуться вселенским хаосом — разрушением логистических цепочек, рецессиями, кризисами, народными волнениями, падением режимов и последствиями уже перечисленных событий

2025-01-18T05:40

2025-01-18T05:40

2025-01-18T05:40

новости

сша

америка

китай

дональд трамп

канада

мексика

европа

запад

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/06/1060125756_0:0:1180:663_1920x0_80_0_0_19b847b063b2c08c2dae3bbf87c7a47d.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.Рассуждая на тему, чем обернется "пришествие Трампа в Белый дом", журналист отметил, что скорее всего он ограничится "своим фирменным приемом".Он также отметил, что заявленная Трампом цель "сделать Америку снова великой" не обязательно означает радикальные действия только на внутреннем фронте, но и по всему миру."И вот уже напрягся Китай; волнуются Канада, Мексика, Панама; в тревоге пребывают Европа и Ближний Восток", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины

https://ukraina.ru/20250117/1060340296.html

сша

америка

китай

канада

мексика

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, китай, дональд трамп, канада, мексика, европа, запад, детали