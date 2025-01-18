Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся
Франция и Германия это две ведущие страны, которые будут поставлять на Украину оружие в самых больших количествах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина
По ее словам, если сторонникам "невыгодного для России мира" не удастся продавить Москву, то будет использован более длинный вариант: перекинуть на Европу все военные расходы.
"Здесь на первое место выходит Франция. И Германия, в какой-то степени будет участвовать в этом. Сейчас у ФРГ запас прочности большой, но он быстро иссякает. Поэтому Франция и Германия это две ведущие страны, которые будут поставлять на Украину оружие", — считает Панина.
Она также заметила, что продавить российского президента на невыгодную для России заморозку не удастся.
"Наш президент неоднократно говорил, что нам нужен мир, а не перемирие, которое, через короткое время превратится в еще более кровавую войну против России", — заключила эксперт.
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