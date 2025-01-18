https://ukraina.ru/20250118/1060351531.html

Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся

Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся - 18.01.2025 Украина.ру

Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся

Франция и Германия это две ведущие страны, которые будут поставлять на Украину оружие в самых больших количествах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина

2025-01-18T06:50

2025-01-18T06:50

2025-01-18T06:50

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По ее словам, если сторонникам "невыгодного для России мира" не удастся продавить Москву, то будет использован более длинный вариант: перекинуть на Европу все военные расходы.Она также заметила, что продавить российского президента на невыгодную для России заморозку не удастся."Наш президент неоднократно говорил, что нам нужен мир, а не перемирие, которое, через короткое время превратится в еще более кровавую войну против России", — заключила эксперт.Полный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один

https://ukraina.ru/20250117/1060337632.html

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, франция, дональд трамп, киев, киевский режим, детали