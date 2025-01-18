Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся - 18.01.2025 Украина.ру
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Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся
Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся - 18.01.2025 Украина.ру
Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся
Франция и Германия это две ведущие страны, которые будут поставлять на Украину оружие в самых больших количествах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина
2025-01-18T06:50
2025-01-18T06:50
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По ее словам, если сторонникам "невыгодного для России мира" не удастся продавить Москву, то будет использован более длинный вариант: перекинуть на Европу все военные расходы.Она также заметила, что продавить российского президента на невыгодную для России заморозку не удастся."Наш президент неоднократно говорил, что нам нужен мир, а не перемирие, которое, через короткое время превратится в еще более кровавую войну против России", — заключила эксперт.Полный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
https://ukraina.ru/20250117/1060337632.html
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новости, украина, германия, франция, дональд трамп, киев, киевский режим, детали
Новости, Украина, Германия, Франция, Дональд Трамп, Киев, киевский режим, детали

Панина назвала страны, на плечи которых свалится Украина после того, как США от нее откажутся

06:50 18.01.2025
 
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Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Франция и Германия это две ведущие страны, которые будут поставлять на Украину оружие в самых больших количествах. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина
По ее словам, если сторонникам "невыгодного для России мира" не удастся продавить Москву, то будет использован более длинный вариант: перекинуть на Европу все военные расходы.
"Здесь на первое место выходит Франция. И Германия, в какой-то степени будет участвовать в этом. Сейчас у ФРГ запас прочности большой, но он быстро иссякает. Поэтому Франция и Германия это две ведущие страны, которые будут поставлять на Украину оружие", — считает Панина.
Она также заметила, что продавить российского президента на невыгодную для России заморозку не удастся.
"Наш президент неоднократно говорил, что нам нужен мир, а не перемирие, которое, через короткое время превратится в еще более кровавую войну против России", — заключила эксперт.
Вчера, 11:29
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Полный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
 
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