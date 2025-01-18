Напрасные надежды: Панина развеяла миф о миротворческих намерениях Трампа - 18.01.2025 Украина.ру
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Напрасные надежды: Панина развеяла миф о миротворческих намерениях Трампа
Напрасные надежды: Панина развеяла миф о миротворческих намерениях Трампа - 18.01.2025 Украина.ру
Напрасные надежды: Панина развеяла миф о миротворческих намерениях Трампа
В стратегии команды избранного президента США Дональда Трампа ничего не меняется: Россию нужно ослабить, не дать ей одержать стратегическую победу на украинском направлении
2025-01-18T05:30
2025-01-18T05:30
новости
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переговоры
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Отвечая на вопрос, какую стратегию изберет команда Трампа по украинскому вопросу, эксперт отметила, что эта стратегия появилась уже давно.По ее словам, надежды и эйфория, которые в последнее время высказывались в российском экспертном сообществе насчет команды Трампа, явно преувеличены."Вместе с тем надо понимать, что Трамп обещал прекратить украинский конфликт. У Трампа есть задача более глобальная это противостояние с Китаем и доминирование в Арктике, поэтому его задача прекратить войну на украинском направлении, или переложить ее на Евросоюз. В стратегии команды Трампа ничего не меняется: Россию нужно ослабить, не дать России одержать стратегическую победу на украинском направлении", — резюмировала собеседница издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко назвал два варианта того, как Америка будет взаимодействовать с Россией.Он предположил, что сначала США попытаются навязать России невыгодный мир — заморозка конфликта по линии фронта без принятия Украины в НАТО. А после, если Москва откажется, то начать масштабные поставки оружия Украине по логике: "Ах, вы так! А мы ведь мир предлагали".По словам Фененко, если Россия решит принять условия игры США и пойдет на этот самый "невыгодный мир", это будет воспринято как ее поражение, потому что за три года СВО российские подразделения не смогли освободить ни один из четырех конституционных регионов.Подробнее об этом в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"Полный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
https://ukraina.ru/20250117/1060340167.html
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, ес, нато, переговоры, детали
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, переговоры, детали

Напрасные надежды: Панина развеяла миф о миротворческих намерениях Трампа

05:30 18.01.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP / Evan Vucci
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В стратегии команды избранного президента США Дональда Трампа ничего не меняется: Россию нужно ослабить, не дать ей одержать стратегическую победу на украинском направлении
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Отвечая на вопрос, какую стратегию изберет команда Трампа по украинскому вопросу, эксперт отметила, что эта стратегия появилась уже давно.
"Будут сделаны все попытки принудить Россию к невыгодному для нашей страны перемирию по линии боевого соприкосновения, оставив в подвешенном состоянии новые регионы, поскольку на границы ДНР, Запорожской и Херсонской областей наши войска пока не вышли", — объяснила Панина.
По ее словам, надежды и эйфория, которые в последнее время высказывались в российском экспертном сообществе насчет команды Трампа, явно преувеличены.
"Вместе с тем надо понимать, что Трамп обещал прекратить украинский конфликт. У Трампа есть задача более глобальная это противостояние с Китаем и доминирование в Арктике, поэтому его задача прекратить войну на украинском направлении, или переложить ее на Евросоюз. В стратегии команды Трампа ничего не меняется: Россию нужно ослабить, не дать России одержать стратегическую победу на украинском направлении", — резюмировала собеседница издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко назвал два варианта того, как Америка будет взаимодействовать с Россией.
Он предположил, что сначала США попытаются навязать России невыгодный мир — заморозка конфликта по линии фронта без принятия Украины в НАТО. А после, если Москва откажется, то начать масштабные поставки оружия Украине по логике: "Ах, вы так! А мы ведь мир предлагали".
По словам Фененко, если Россия решит принять условия игры США и пойдет на этот самый "невыгодный мир", это будет воспринято как ее поражение, потому что за три года СВО российские подразделения не смогли освободить ни один из четырех конституционных регионов.
Подробнее об этом в интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
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