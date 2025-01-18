https://ukraina.ru/20250118/1060323667.html

Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю

Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю - 18.01.2025 Украина.ру

Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю

Избранный президент США Дональд Трамп может прийти к выводу, что с Россией стоит попытаться договориться на антикитайской основе, так как Пекин не выражал строгую поддержку Москве

2025-01-18T06:20

2025-01-18T06:20

2025-01-18T06:20

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россия

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сша

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Отвечая на вопрос, какую позицию может занять Москва в отношении Пекина, если США решатся на удар по Китаю, эксперт отметил, что в таком случае Россия скорее встанет на нейтральную сторону.По словам Фененко, из вышеперечисленных фактов Трамп делает вывод: с Россией можно попытаться договориться на антикитайской основе.В среду, 15 января, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что пять танкеров с почти 4 миллионами баррелей российской нефти на борту простаивают вблизи портов провинции Шаньдун, поскольку Китай не решается их принять из-за новых санкций Вашингтона.Полный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"

https://ukraina.ru/20250114/1060250635.html

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китай

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, сша, дональд трамп, сво, пекин, детали