Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю - 18.01.2025 Украина.ру
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Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю
Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю - 18.01.2025 Украина.ру
Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю
Избранный президент США Дональд Трамп может прийти к выводу, что с Россией стоит попытаться договориться на антикитайской основе, так как Пекин не выражал строгую поддержку Москве
2025-01-18T06:20
2025-01-18T06:20
новости
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Отвечая на вопрос, какую позицию может занять Москва в отношении Пекина, если США решатся на удар по Китаю, эксперт отметил, что в таком случае Россия скорее встанет на нейтральную сторону.По словам Фененко, из вышеперечисленных фактов Трамп делает вывод: с Россией можно попытаться договориться на антикитайской основе.В среду, 15 января, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что пять танкеров с почти 4 миллионами баррелей российской нефти на борту простаивают вблизи портов провинции Шаньдун, поскольку Китай не решается их принять из-за новых санкций Вашингтона.Полный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
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новости, россия, китай, сша, дональд трамп, сво, пекин, детали
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, СВО, Пекин, детали

Стоит провести анализ прошлых действий: Фененко рассказал о реакции России, если США ударят по Китаю

06:20 18.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Избранный президент США Дональд Трамп может прийти к выводу, что с Россией стоит попытаться договориться на антикитайской основе, так как Пекин не выражал строгую поддержку Москве
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Отвечая на вопрос, какую позицию может занять Москва в отношении Пекина, если США решатся на удар по Китаю, эксперт отметил, что в таком случае Россия скорее встанет на нейтральную сторону.
"Стоит вспомнить поведение Китая на счет Украины: китайский мирный план в феврале 2023 года был, полагаю, откровенно недружественным России. Он предполагал замораживание военных действий по линии фронта и учёт интересов Киева. Теперь Китай тоже делает недружественный шаг России с нефтеналивными танкерами", — заметил собеседник издания.
По словам Фененко, из вышеперечисленных фактов Трамп делает вывод: с Россией можно попытаться договориться на антикитайской основе.
В среду, 15 января, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что пять танкеров с почти 4 миллионами баррелей российской нефти на борту простаивают вблизи портов провинции Шаньдун, поскольку Китай не решается их принять из-за новых санкций Вашингтона.
14 января, 15:54
Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя Итоговое выступление пока еще пребывающего в своем кресле президента США Джо Байдена показало, что не такой уж он и демонстративный "дед Деменций", верный друг Паркинсона с Альцгеймером. И что перманентное его дуркование на телекамеры вполне может быть средством защиты от ответственности за содеянное на посту.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
 
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