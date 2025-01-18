Ссора России и Китая приближает удар США по Пекину — профессор Фененко - 18.01.2025 Украина.ру
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Ссора России и Китая приближает удар США по Пекину — профессор Фененко
Ссора России и Китая приближает удар США по Пекину — профессор Фененко - 18.01.2025 Украина.ру
Ссора России и Китая приближает удар США по Пекину — профессор Фененко
Отказ от обслуживания российских танкеров показывает, что китайская элита до сих пор живет в опасном для себя мифе: "Если мы будем хорошо себя вести, нам позволят иметь выгодный бизнес с США". Но эта иллюзия обманчива, так как Китая выставлять себя слабой стороной, способной прогнуться под Америку
2025-01-18T05:20
2025-01-18T05:20
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Ранее, 15 января, американское издание Bloomberg написало, что пять танкеров с почти 4 миллионами баррелей российской нефти на борту простаивают вблизи портов провинции Шаньдун, поскольку КНР не решается их принять из-за новых санкций Вашингтона.По словам эксперта, многие представители российской элиты рассуждали точно так же, как сейчас мыслят в Китае. Ранее на мировой арене регулярно звучали заявления "Россия — часть мировой экономики. Ее исключение из мировой экономики будет ударом по всей мировой торговле", вспомнил собеседник издания.Сейчас можно сделать вывод, что все произошло вопреки высказываниям мирового политического сообщества.Он также подчеркнул, из этого американцы делают вывод, что Китай слаб и готов прогнуться под угрозой санкций.О последних новостях в мире энергетики — в материале Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефтиПолный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
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новости, китай, россия, пекин, джо байден, дональд трамп, детали
Новости, Китай, Россия, Пекин, Джо Байден, Дональд Трамп, детали

Ссора России и Китая приближает удар США по Пекину — профессор Фененко

05:20 18.01.2025
 
Китай
Китай
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Отказ от обслуживания российских танкеров показывает, что китайская элита до сих пор живет в опасном для себя мифе: "Если мы будем хорошо себя вести, нам позволят иметь выгодный бизнес с США". Но эта иллюзия обманчива, так как Китая выставлять себя слабой стороной, способной прогнуться под Америку
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Ранее, 15 января, американское издание Bloomberg написало, что пять танкеров с почти 4 миллионами баррелей российской нефти на борту простаивают вблизи портов провинции Шаньдун, поскольку КНР не решается их принять из-за новых санкций Вашингтона.
По словам эксперта, многие представители российской элиты рассуждали точно так же, как сейчас мыслят в Китае. Ранее на мировой арене регулярно звучали заявления "Россия — часть мировой экономики. Ее исключение из мировой экономики будет ударом по всей мировой торговле", вспомнил собеседник издания.
Сейчас можно сделать вывод, что все произошло вопреки высказываниям мирового политического сообщества.
"Точно так же будет с Китаем. Китайская элита, видимо, до сих пор не может или не хочет понять суть американского мышления: "Ты мне враг не потому, что ты себя плохо ведешь, а потому, что у тебя есть определенное количество ресурсов". <…> И то, что Китай ссорится с Россией, только приближает удар по Пекину со стороны Вашингтона", — заявил Фененко.
Он также подчеркнул, из этого американцы делают вывод, что Китай слаб и готов прогнуться под угрозой санкций.
О последних новостях в мире энергетики — в материале Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти
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Полный текст интервью Алексея Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
 
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