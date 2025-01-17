"Черная дыра": после поездки в Киев Стармер получил на родине неудобный вопрос - 17.01.2025 Украина.ру
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"Черная дыра": после поездки в Киев Стармер получил на родине неудобный вопрос
"Черная дыра": после поездки в Киев Стармер получил на родине неудобный вопрос - 17.01.2025 Украина.ру
"Черная дыра": после поездки в Киев Стармер получил на родине неудобный вопрос
Встреча премьер-министра Великобритании с Владимиром Зеленским - демонстрация того, что у Лондона нет плана по поддержке Киева в случае, если новая администрация США урежет финансирование. Такое мнение высказал бывший сотрудник Комитета по обороне Британии Элиот Уилсон в своей статье для британского журнала The Spectator
2025-01-17T09:40
2025-01-17T09:40
новости
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соглашение
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Он выразил уверенность, что британское руководство осознает скорый финал украинского конфликта, но предпочитает делать вид, что это не так.Ранее доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что договор "столетнего сотрудничества" - это главным образом попытка Лондона поддержать моральный дух паникующего Зеленского перед вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа."Украина от этого соглашения ничего не выиграет, только проиграет. Хотя она уже и так проиграла все, что только можно. Одним визитом британца ситуацию на Украине не исправить. Само название "столетнее партнерство" напоминает маркетинговый ход. Британцы хотят морально поддержать Зеленского, сидящего на измене в период пересменки в Белом доме", - отметил эксперт.Он добавил, что еще одна цель Лондона в подписании документа в очень громким названием - защитить свои деньги. Британские компании, которые купили на Украине землю и объекты промышленности, понимают, что к ним уже подступают российские Вооруженные силы.В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как и было анонсировано, Лондон и Киев подписали о "столетнем партнерстве". Сообщается, что первым шагом в рамках этих договоренностей будет поставка Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны.В этот же день американское издание Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало, что в Киеве разочарованы "осторожным" подходом премьера Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины.Также журналисты Bloomberg обратили внимание на то, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.Подробности в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой.
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новости, украина, киев, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, bloomberg, британия, соглашение
Новости, Украина, Киев, Лондон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, bloomberg, Британия, соглашение

"Черная дыра": после поездки в Киев Стармер получил на родине неудобный вопрос

09:40 17.01.2025
 
© AP Photo / Henry Nicholls
© AP Photo / Henry Nicholls
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Встреча премьер-министра Великобритании с Владимиром Зеленским - демонстрация того, что у Лондона нет плана по поддержке Киева в случае, если новая администрация США урежет финансирование. Такое мнение высказал бывший сотрудник Комитета по обороне Британии Элиот Уилсон в своей статье для британского журнала The Spectator
"Киев по-прежнему нуждается в нашей помощи: каков план "Б", если Трамп отмахнется от этого как от европейского конфликта? Я не верю, что у премьер-министра он есть. А вы?" - задался он вопросом Уилсон.
Он выразил уверенность, что британское руководство осознает скорый финал украинского конфликта, но предпочитает делать вид, что это не так.
"Министры с пеленой на глазах говорят не о непоколебимой солидарности с Украиной, а о "черной дыре" в бюджете страны. Стармер говорит о "монументальном стратегическом провале" Владимира Путина, но не признает, что Украина еле держится", - заключил Уилсон.
Ранее доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что договор "столетнего сотрудничества" - это главным образом попытка Лондона поддержать моральный дух паникующего Зеленского перед вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа.
"Украина от этого соглашения ничего не выиграет, только проиграет. Хотя она уже и так проиграла все, что только можно. Одним визитом британца ситуацию на Украине не исправить. Само название "столетнее партнерство" напоминает маркетинговый ход. Британцы хотят морально поддержать Зеленского, сидящего на измене в период пересменки в Белом доме", - отметил эксперт.
Он добавил, что еще одна цель Лондона в подписании документа в очень громким названием - защитить свои деньги. Британские компании, которые купили на Украине землю и объекты промышленности, понимают, что к ним уже подступают российские Вооруженные силы.
В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как и было анонсировано, Лондон и Киев подписали о "столетнем партнерстве". Сообщается, что первым шагом в рамках этих договоренностей будет поставка Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны.
В этот же день американское издание Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало, что в Киеве разочарованы "осторожным" подходом премьера Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины.
Также журналисты Bloomberg обратили внимание на то, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.
Подробности в материале Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой.
 
НовостиУкраинаКиевЛондонВладимир ЗеленскийДональд ТрампbloombergБританиясоглашение
 
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