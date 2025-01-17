Торопиться пока нет смысла: Евсеев рассказал, когда курская земля станет "большой могилой" для ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
В Курской области сейчас воюют 20 тысяч украинских военнослужащих. При этом в Сумской области у них стоит 40 тысячная группировка. То есть у них идет постоянная подпитка по разным дорогам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Моральный дух ВСУ слабеет не только на юге Донбасса, где идет активное наступление российских сил, но и под Курском, куда киевские власти бросили самых мотивированных бойцов, рассказал эксперт.
"Да, 5 января в атаке на хутор Бердин действительно участвовали бывшие зеки. Но если бы в Курской области у врага были только бусифицированные, то у них не хватило бы духа при угрозе окружения наступать на те же Погребки", — подчеркнул Евсеев.
Он отметил, что курская земля должна стать "большой могилой для этих мотивированных бойцов ВСУ. В Курской области сейчас воюют 20 тысяч украинских военнослужащих. При этом в Сумской области стоит 40 тысячная группировка, сообщил эксперт.
То есть у ВСУ идет постоянная подпитка по разным дорогам. Трасса "Сумы-Суджа-Курск" еще не перерезана, потому что пока не взяли Свердликово. В таких условиях Украина может воевать там еще не один месяц, указал специалист.
"Курскую область мы освободим, но пока торопиться нам нет смысла. Если мы освободим оккупированные районы, но не уничтожим эти силы противника, Украина направит их в наступление на Брянскую область", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Украине — в интервью Андрея Суздальцева: Трамп собирается бросить перчатку Путину на переговорах, но России нужен жесткий мир на сайте Украина.ру.
15 января, 17:12Полковник Виталий Киселев: Часов Яр падет через две недели, а потом у ВСУ рухнет Лиманский фронтЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР) в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами