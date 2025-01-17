https://ukraina.ru/20250117/1060260759.html

ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм

ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм - 17.01.2025 Украина.ру

ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм

В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-01-17T03:15

2025-01-17T03:15

2025-01-17T03:15

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донбасс

курская область

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всу

наступление

вс рф

павлоград

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Один из краеугольных камней западной военной школы, которой придерживается главком ВСУ Александр Сырский – это "геймченджеры" (Game Changer). Это такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил, рассказал эксперт.Судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина рассматривала ее в качестве подготовки к более масштабной операции, отметил он. К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для противника все хуже и хуже, поэтому ему нужно было перевести дух и собраться с силами, указал майор.Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, он точно потеряет Донбасс. Части ВС РФ уже стоят у границ Днепропетровской области. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там все печально, отметил он."В частности, мы уже смогли преодолеть крупный укрепрайон врага, который удерживал подступы к трассе М-30 на Павлоград. По самой трассе уже можно работать дронами и артиллерией", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250114/1060250635.html

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днепропетровская область

донбасс

курская область

покровск/красноармейск

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новости, россия, днепропетровская область, донбасс, курская область, покровск/красноармейск, всу, наступление, вс рф, павлоград, сво, детали, спецоперация, белоруссия