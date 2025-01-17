ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм
В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Один из краеугольных камней западной военной школы, которой придерживается главком ВСУ Александр Сырский – это "геймченджеры" (Game Changer). Это такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил, рассказал эксперт.
"Киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Даже несмотря на то, что сейчас ситуация для Украины еще хуже, чем в начале 2024 года. Все-таки тогда противник смог сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, а сейчас такой возможности у них нет", — подчеркнул Рамм.
Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, он точно потеряет Донбасс. Части ВС РФ уже стоят у границ Днепропетровской области. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там все печально, отметил он.
"В частности, мы уже смогли преодолеть крупный укрепрайон врага, который удерживал подступы к трассе М-30 на Павлоград. По самой трассе уже можно работать дронами и артиллерией", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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