ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм - 17.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм
ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм - 17.01.2025 Украина.ру
ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм
В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-01-17T03:15
2025-01-17T03:15
новости
россия
днепропетровская область
донбасс
курская область
покровск/красноармейск
всу
наступление
вс рф
павлоград
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Один из краеугольных камней западной военной школы, которой придерживается главком ВСУ Александр Сырский – это "геймченджеры" (Game Changer). Это такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил, рассказал эксперт.Судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина рассматривала ее в качестве подготовки к более масштабной операции, отметил он. К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для противника все хуже и хуже, поэтому ему нужно было перевести дух и собраться с силами, указал майор.Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, он точно потеряет Донбасс. Части ВС РФ уже стоят у границ Днепропетровской области. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там все печально, отметил он."В частности, мы уже смогли преодолеть крупный укрепрайон врага, который удерживал подступы к трассе М-30 на Павлоград. По самой трассе уже можно работать дронами и артиллерией", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250114/1060250635.html
россия
днепропетровская область
донбасс
курская область
покровск/красноармейск
павлоград
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новости, россия, днепропетровская область, донбасс, курская область, покровск/красноармейск, всу, наступление, вс рф, павлоград, сво, детали, спецоперация, белоруссия
Новости, Россия, Днепропетровская область, Донбасс, Курская область, Покровск/Красноармейск, ВСУ, наступление, ВС РФ, Павлоград, СВО, детали, Спецоперация, Белоруссия

ВС РФ уже стоят на границе Днепропетровской области, но Киев не снимает с повестки "геймченджер" — Рамм

03:15 17.01.2025
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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В начале 2024 года у киевского режима были амбициозные планы устроить "белорусскую авантюру". Ситуация закручивалась очень серьезно, но у них ничего не вышло. Следующей такой попыткой было вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Один из краеугольных камней западной военной школы, которой придерживается главком ВСУ Александр Сырский – это "геймченджеры" (Game Changer). Это такие операции, которые в один момент могут поменять расклад сил, рассказал эксперт.
Судя по тому, как развивалась курская авантюра, Украина рассматривала ее в качестве подготовки к более масштабной операции, отметил он. К августу 2024 года ситуация в Донбассе складывалась для противника все хуже и хуже, поэтому ему нужно было перевести дух и собраться с силами, указал майор.
"Киевский режим не снимает с повестки дня этот "геймченджер". Даже несмотря на то, что сейчас ситуация для Украины еще хуже, чем в начале 2024 года. Все-таки тогда противник смог сформировать пять полноценных бригад для каких-то операций в Белоруссии, а сейчас такой возможности у них нет", — подчеркнул Рамм.
Тем не менее, если сейчас враг ничего не предпримет и бросит все на самотек, он точно потеряет Донбасс. Части ВС РФ уже стоят у границ Днепропетровской области. В западном Донбассе из укрепрайонов у ВСУ осталась только Покровская агломерация, но и там все печально, отметил он.
"В частности, мы уже смогли преодолеть крупный укрепрайон врага, который удерживал подступы к трассе М-30 на Павлоград. По самой трассе уже можно работать дронами и артиллерией", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Если ВСУ не пойдут на белорусскую авантюру, Россия войдет в подбрюшье Харьковской области" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
14 января, 15:54
Две эрзац-революции Трампа. США переформатируют монополярный мир под себя Итоговое выступление пока еще пребывающего в своем кресле президента США Джо Байдена показало, что не такой уж он и демонстративный "дед Деменций", верный друг Паркинсона с Альцгеймером. И что перманентное его дуркование на телекамеры вполне может быть средством защиты от ответственности за содеянное на посту.
 
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