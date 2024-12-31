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Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января

Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января - 31.12.2024 Украина.ру

Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменился фронт в течение 2024 года, а также спрогнозировал развитие событий украинского конфликта в 2025 году

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госдума

вооруженные силы украины

дональд трамп

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00:30 - Как изменился фронт за 2024 год.11:08 - О мышлении бойцов ВСУ на данном этапе.15:45 - Об освобождении Курской области.23:41 - О расстановке сил в 2025 и переговорах по Украине.30:40 - О провоцировании России на ответную реакцию.42:20 - О правилах ведения переговоров по Украине.52:00 - О главной и самой сложной работе после СВО. В материале упоминаются: * Движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ. ** Батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещенный в РФ. *** организация "Тризуб им. Степана Бандеры", признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

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