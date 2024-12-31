Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января - 31.12.2024 Украина.ру
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Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января
Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января - 31.12.2024 Украина.ру
Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменился фронт в течение 2024 года, а также спрогнозировал развитие событий украинского конфликта в 2025 году
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украина
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александр казаков
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00:30 - Как изменился фронт за 2024 год.11:08 - О мышлении бойцов ВСУ на данном этапе.15:45 - Об освобождении Курской области.23:41 - О расстановке сил в 2025 и переговорах по Украине.30:40 - О провоцировании России на ответную реакцию.42:20 - О правилах ведения переговоров по Украине.52:00 - О главной и самой сложной работе после СВО. В материале упоминаются: * Движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ. ** Батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещенный в РФ. *** организация "Тризуб им. Степана Бандеры", признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.
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видео, владимир путин, иосиф сталин, россия, украина, китай, александр казаков, госдума, вооруженные силы украины, дональд трамп, выборы, государство, фронт, джо байден, оружие, гарантии безопасности, видео
Видео, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Россия, Украина, Китай, Александр Казаков, Госдума, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, выборы, государство, фронт, Джо Байден, оружие, гарантии безопасности

Путин делает то, что начал Сталин в 1943 году: Казаков о сенсациях и главной битве января

10:12 31.12.2024 (обновлено: 10:13 31.12.2024)
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о том, как изменился фронт в течение 2024 года, а также спрогнозировал развитие событий украинского конфликта в 2025 году
00:30 - Как изменился фронт за 2024 год.
11:08 - О мышлении бойцов ВСУ на данном этапе.
15:45 - Об освобождении Курской области.
23:41 - О расстановке сил в 2025 и переговорах по Украине.
30:40 - О провоцировании России на ответную реакцию.
42:20 - О правилах ведения переговоров по Украине.
52:00 - О главной и самой сложной работе после СВО.
В материале упоминаются:
* Движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ.
** Батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещенный в РФ.
*** организация "Тризуб им. Степана Бандеры", признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.
 
ВидеоВладимир ПутинИосиф СталинРоссияУкраинаКитайАлександр КазаковГосдумаВооруженные силы УкраиныДональд ТрампвыборыгосударствофронтДжо Байденоружиегарантии безопасности
 
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