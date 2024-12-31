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Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесные контакты с Путиным

Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесные контакты с Путиным - 31.12.2024 Украина.ру

Си Цзиньпин выразил готовность поддерживать тесные контакты с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления китайско-российских связей, сообщило агентство Синьхуа

2024-12-31T09:50

2024-12-31T09:50

2024-12-31T09:50

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си цзиньпин

владимир путин

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"Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с господином президентом, твердо придерживаться основного направления китайско-российского сотрудничества, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения вечной добрососедской дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества в новую эпоху", - говорится в поздравлении Си Цзиньпина с Новым годом.Кроме того, он заявил о готовности придавать импульс развитию и модернизации двух стран, способствовать повышению благосостояния народов Китая и России, вносить новый значительный вклад в укрепление международной справедливости и правопорядка.Он также заверил, что Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин