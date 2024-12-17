Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах - 17.12.2024 Украина.ру
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Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах
Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах - 17.12.2024 Украина.ру
Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах
Украинский МИД в своем телеграм-канале прокомментировал инициативу Минска по участию Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта
2024-12-17T13:59
2024-12-17T13:59
новости
белоруссия
минск
украина
мид
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"Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", - говорится в заявлении.В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там прошло несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года. Накануне замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.Подробнее - в материале Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, минск, украина, мид
Новости, Белоруссия, Минск, Украина, МИД

Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах

13:59 17.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Украинский МИД в своем телеграм-канале прокомментировал инициативу Минска по участию Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта
"Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", - говорится в заявлении.
В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".
Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там прошло несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года.
Накануне замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.
Подробнее - в материале Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД на сайте Украина.ру.
 
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