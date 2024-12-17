https://ukraina.ru/20241217/1059724482.html

Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах

Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах - 17.12.2024 Украина.ру

Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах

Украинский МИД в своем телеграм-канале прокомментировал инициативу Минска по участию Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта

2024-12-17T13:59

2024-12-17T13:59

2024-12-17T13:59

новости

белоруссия

минск

украина

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101767/96/1017679642_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ac7479ff5530f8ba71e914f31b2cfbfb.jpg

"Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", - говорится в заявлении.В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там прошло несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года. Накануне замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.Подробнее - в материале Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД на сайте Украина.ру.

белоруссия

минск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, минск, украина, мид