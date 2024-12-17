Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах
Украинский МИД в своем телеграм-канале прокомментировал инициативу Минска по участию Белоруссии в переговорах по урегулированию конфликта
"Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление чиновника белорусского внешнеполитического ведомства о том, что Белоруссия якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", - говорится в заявлении.
В украинском ведомстве добавили, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".
Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там прошло несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года.
Накануне замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.
Подробнее - в материале Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД на сайте Украина.ру.