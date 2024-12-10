"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе
ВС РФ сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс" в Часовом Яре. Это было очень тяжело. Бойцы двигались по пустынной местности перед серьезными фортификациями ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Сейчас в Часовом Яре ВС РФ близки к взятию огнеупорного завода. Но это далеко не единственный успех российской армии на этом участке. Бойцы уже сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс", отметил эксперт.
"Это было очень тяжело. Мы двигались по пустынной местности перед серьезными фортификациями ВСУ. Все эти крупные объекты советских времен давали врагу возможность не рыть окопы, чтобы организовать оборону: штабы, склады, ремонтные мощности", — сообщил Киселев.
Он также отметил, что сейчас ожил фронт на Купянском участке. Российские бойцы успешно форсировали Оскол на нескольких участках и расширяют плацдарм.
"И если темпы продвижения под Купянском будут хотя бы такими же, как под Покровском, это может повлиять на весь ход СВО", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
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