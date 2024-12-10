https://ukraina.ru/20241210/1059517973.html

"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе

"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе - 10.12.2024 Украина.ру

"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе

ВС РФ сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс" в Часовом Яре. Это было очень тяжело. Бойцы двигались по пустынной местности перед серьезными фортификациями ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв

2024-12-10T03:00

2024-12-10T03:00

2024-12-10T03:00

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Сейчас в Часовом Яре ВС РФ близки к взятию огнеупорного завода. Но это далеко не единственный успех российской армии на этом участке. Бойцы уже сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс", отметил эксперт.Он также отметил, что сейчас ожил фронт на Купянском участке. Российские бойцы успешно форсировали Оскол на нескольких участках и расширяют плацдарм. Оттуда российские части могут продвигаться как для окружения Славянска, так и на Чугуев, чтобы овладеть трассой Дебальцево-Харьков, по которой осуществляют снабжение ВСУ, указал полковник запаса."И если темпы продвижения под Купянском будут хотя бы такими же, как под Покровском, это может повлиять на весь ход СВО", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241208/1059488437.html

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