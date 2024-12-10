"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе - 10.12.2024 Украина.ру
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"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе
"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе - 10.12.2024 Украина.ру
"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе
ВС РФ сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс" в Часовом Яре. Это было очень тяжело. Бойцы двигались по пустынной местности перед серьезными фортификациями ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
2024-12-10T03:00
2024-12-10T03:00
новости
россия
купянск
донбасс
киселев
всу
вс рф
славянск
чугуев
часов яр
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Сейчас в Часовом Яре ВС РФ близки к взятию огнеупорного завода. Но это далеко не единственный успех российской армии на этом участке. Бойцы уже сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс", отметил эксперт.Он также отметил, что сейчас ожил фронт на Купянском участке. Российские бойцы успешно форсировали Оскол на нескольких участках и расширяют плацдарм. Оттуда российские части могут продвигаться как для окружения Славянска, так и на Чугуев, чтобы овладеть трассой Дебальцево-Харьков, по которой осуществляют снабжение ВСУ, указал полковник запаса."И если темпы продвижения под Купянском будут хотя бы такими же, как под Покровском, это может повлиять на весь ход СВО", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241208/1059488437.html
россия
купянск
донбасс
славянск
чугуев
часов яр
оскол
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новости, россия, купянск, донбасс, киселев, всу, вс рф, славянск, чугуев, часов яр, оскол, плацдарм, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Купянск, Донбасс, Киселев, ВСУ, ВС РФ, Славянск, Чугуев, Часов Яр, Оскол, плацдарм, детали, СВО, Спецоперация

"Это было тяжело": эксперт о том, как ВС РФ продвигаются в Часов Яре и расширяют плацдарм на Осколе

03:00 10.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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ВС РФ сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс" в Часовом Яре. Это было очень тяжело. Бойцы двигались по пустынной местности перед серьезными фортификациями ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
Сейчас в Часовом Яре ВС РФ близки к взятию огнеупорного завода. Но это далеко не единственный успех российской армии на этом участке. Бойцы уже сделали большое дело, когда форсировали канал "Северский Донец-Донбасс", отметил эксперт.

"Это было очень тяжело. Мы двигались по пустынной местности перед серьезными фортификациями ВСУ. Все эти крупные объекты советских времен давали врагу возможность не рыть окопы, чтобы организовать оборону: штабы, склады, ремонтные мощности", — сообщил Киселев.

Он также отметил, что сейчас ожил фронт на Купянском участке. Российские бойцы успешно форсировали Оскол на нескольких участках и расширяют плацдарм.
Оттуда российские части могут продвигаться как для окружения Славянска, так и на Чугуев, чтобы овладеть трассой Дебальцево-Харьков, по которой осуществляют снабжение ВСУ, указал полковник запаса.
"И если темпы продвижения под Купянском будут хотя бы такими же, как под Покровском, это может повлиять на весь ход СВО", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже США на сайте Украина.ру.
О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
Елена Мурзина
8 декабря, 07:00
Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ногМобилизация 18-летних подростков на Украине — решение иррациональное. Согласно подсчетам, на Украине около 3,5 миллионов мужчин в возрасте от 25 до 55 лет, которых можно призвать на фронт.
 
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