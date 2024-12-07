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Захарова призвала Запад позаботиться о спасении "остатков" Украины

Захарова призвала Запад позаботиться о спасении "остатков" Украины - 07.12.2024 Украина.ру

Захарова призвала Запад позаботиться о спасении "остатков" Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале призвала западников позаботиться о спасении "остатков" Украины, а не о ее победе

2024-12-07T09:39

2024-12-07T09:39

2024-12-07T09:42

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Так она прокомментировала слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, который заявил, что после выступления главы МИД РФ Лаврова на СМИД ОБСЕ необходимо "обеспечить победу Украины", поскольку Россия "нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН".Захарова также поинтересовалась у правительства Норвегии, "где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году".В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, который поддержали западные страны, они являются зачинщиками и подстрекателями.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, запад, сергей лавров, владимир путин, нато, мид, оон, мария захарова