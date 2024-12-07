https://ukraina.ru/20241207/1059480329.html

Главное за ночь 7 декабря

Главное за ночь 7 декабря - 07.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 7 декабря

ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Удары наносились по объектам противника в Киевской, Сумской и Винницкой областях. Украина.ру, 07.12.2024

2024-12-07T09:17

2024-12-07T09:17

2024-12-07T09:28

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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Удары наносились по объектам противника в Киевской, Сумской и Винницкой областях.За ночь сбито четыре украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" с тяжелыми боями продвинулась в районе н.п. Новоивановка. ВСУ дважды пытались перебросить подкрепления из н.п. Викторовка, но попадали под плотный огонь артиллерии и дронов. В районе н.п. Плехово продолжаются ожесточенные бои, сообщается об успехах ВС РФ;- на Покровском направлении ВС России атакуют широким фронтом под Шевченко, Пушкино, Старыми Тернами, Успеновкой. Освобождена Новодмитровка, продолжается давление на восточную часть Зари;- на Кураховском направлении продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Севернее Успеновки ВС России закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. В Курахово российские войска продвинулись вдоль проспекта Соборный;- на Времевском направлении идут тяжелые бои у н.п. Новый Комар и Раздольное. ВСУ контратакуют.Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал события на Украине идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны. Также он заявил, что "каждое решение, которое США приняли по Украине, было катастрофическим".Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ, сообщают СМИ.Грузинский спецназ с использованием спецсредств вытеснил майданщиков с проспекта Руставели. Те в ответ устроили шествие по городу.Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, винницкая область, тарас шевченко, алексей кочетков, вооруженные силы украины, минобороны, ес