Главное за ночь 7 декабря - 07.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 7 декабря
Главное за ночь 7 декабря - 07.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 7 декабря
ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Удары наносились по объектам противника в Киевской, Сумской и Винницкой областях. Украина.ру, 07.12.2024
2024-12-07T09:17
2024-12-07T09:28
новости
россия
украина
винницкая область
тарас шевченко
алексей кочетков
вооруженные силы украины
минобороны
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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Удары наносились по объектам противника в Киевской, Сумской и Винницкой областях.За ночь сбито четыре украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" с тяжелыми боями продвинулась в районе н.п. Новоивановка. ВСУ дважды пытались перебросить подкрепления из н.п. Викторовка, но попадали под плотный огонь артиллерии и дронов. В районе н.п. Плехово продолжаются ожесточенные бои, сообщается об успехах ВС РФ;- на Покровском направлении ВС России атакуют широким фронтом под Шевченко, Пушкино, Старыми Тернами, Успеновкой. Освобождена Новодмитровка, продолжается давление на восточную часть Зари;- на Кураховском направлении продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Севернее Успеновки ВС России закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. В Курахово российские войска продвинулись вдоль проспекта Соборный;- на Времевском направлении идут тяжелые бои у н.п. Новый Комар и Раздольное. ВСУ контратакуют.Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал события на Украине идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны. Также он заявил, что "каждое решение, которое США приняли по Украине, было катастрофическим".Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ, сообщают СМИ.Грузинский спецназ с использованием спецсредств вытеснил майданщиков с проспекта Руставели. Те в ответ устроили шествие по городу.Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
россия
украина
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, винницкая область, тарас шевченко, алексей кочетков, вооруженные силы украины, минобороны, ес
Новости, Россия, Украина, Винницкая область, Тарас Шевченко, Алексей Кочетков, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ЕС

Главное за ночь 7 декабря

09:17 07.12.2024 (обновлено: 09:28 07.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Удары наносились по объектам противника в Киевской, Сумской и Винницкой областях.
За ночь сбито четыре украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны.

Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" с тяжелыми боями продвинулась в районе н.п. Новоивановка. ВСУ дважды пытались перебросить подкрепления из н.п. Викторовка, но попадали под плотный огонь артиллерии и дронов. В районе н.п. Плехово продолжаются ожесточенные бои, сообщается об успехах ВС РФ;
- на Покровском направлении ВС России атакуют широким фронтом под Шевченко, Пушкино, Старыми Тернами, Успеновкой. Освобождена Новодмитровка, продолжается давление на восточную часть Зари;
- на Кураховском направлении продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Севернее Успеновки ВС России закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. В Курахово российские войска продвинулись вдоль проспекта Соборный;
- на Времевском направлении идут тяжелые бои у н.п. Новый Комар и Раздольное. ВСУ контратакуют.
Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал события на Украине идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны. Также он заявил, что "каждое решение, которое США приняли по Украине, было катастрофическим".
Евросоюз нарастил закупки продуктов на базе нефти из РФ, сообщают СМИ.
Грузинский спецназ с использованием спецсредств вытеснил майданщиков с проспекта Руставели. Те в ответ устроили шествие по городу.
Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаВинницкая областьТарас ШевченкоАлексей КочетковВооруженные силы УкраиныМинобороныЕС
 
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