Главное за ночь 7 декабря
09:17 07.12.2024 (обновлено: 09:28 07.12.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
ВС РФ продолжают поражать цели на территории Украины. Удары наносились по объектам противника в Киевской, Сумской и Винницкой областях.
За ночь сбито четыре украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" с тяжелыми боями продвинулась в районе н.п. Новоивановка. ВСУ дважды пытались перебросить подкрепления из н.п. Викторовка, но попадали под плотный огонь артиллерии и дронов. В районе н.п. Плехово продолжаются ожесточенные бои, сообщается об успехах ВС РФ;
- на Покровском направлении ВС России атакуют широким фронтом под Шевченко, Пушкино, Старыми Тернами, Успеновкой. Освобождена Новодмитровка, продолжается давление на восточную часть Зари;
- на Кураховском направлении продолжается охват сёл у р. Сухие Ялы. Севернее Успеновки ВС России закрепились вдоль лесополос на глубину до 2 км. В Курахово российские войска продвинулись вдоль проспекта Соборный;
- на Времевском направлении идут тяжелые бои у н.п. Новый Комар и Раздольное. ВСУ контратакуют.
Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал события на Украине идеологической борьбой между нацизмом и демократическим будущим страны. Также он заявил, что "каждое решение, которое США приняли по Украине, было катастрофическим".
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