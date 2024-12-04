"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой - 04.12.2024 Украина.ру
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"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой
"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой - 04.12.2024 Украина.ру
"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой
Боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию Хама, где большинство населения их не одобряет. 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-12-04T04:00
2024-12-04T13:51
новости
сирия
россия
алеппо
илья мощанский
война
террорист
жители
чвк "вагнер"
ближний восток
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По мнению эксперта, группировку "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* удалось остановить под Хамой, потому что 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома.Мощанский отметил, что боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию, где большинство населения их не одобряет. Но в занятом Алеппо жизнь идет и местным жителям все равно – "красные" или "белые", добавил он.Но в 2015 году "Тигров" уговорили туда вступить. Это небольшое подразделение из 4 тысячи человек из разных отрядов для спецопераций. А поскольку основу ее составляют выходцы из Хамы, ее туда и перебросили, указал он."От Хамы до Тартуса – 80 километров по прямой. Но там по прямой нельзя, потому что там горы, которые отделяют две приморские провинции от остальной части Сирии. Население, где находятся наши базы, максимально к нам лояльно", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.О том, будет ли задействована в Сирии вся мощь российской группировки — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.*Террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, сирия, россия, алеппо, илья мощанский, война, террорист, жители, чвк "вагнер", ближний восток, детали, турция, боевики
Новости, Сирия, Россия, Алеппо, Илья Мощанский, война, террорист, жители, ЧВК "Вагнер", Ближний Восток, детали, Турция, Боевики

"Тигры" бьются за свои дома: Мощанский рассказал, почему боевиков ХТШ* удалось остановить под Хамой

04:00 04.12.2024 (обновлено: 13:51 04.12.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Военнослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию Хама, где большинство населения их не одобряет. 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
По мнению эксперта, группировку "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ)* удалось остановить под Хамой, потому что 25-я дивизия сирийского спецназа (бывшие "Тигры") – местные жители, которые бьются за свои дома.
Мощанский отметил, что боевики бы и дальше шли "победоносным маршем" на Дамаск, но натолкнулись на провинцию, где большинство населения их не одобряет. Но в занятом Алеппо жизнь идет и местным жителям все равно – "красные" или "белые", добавил он.
"Почему бригаду "Тигров" отвели от Алеппо? Она же не убежала. Потому что это тоже зонтичное формирование. Когда она создавалась, она была чем-то вроде ЧВК "Вагнер". Они не хотели вступать в сирийскую армию, потому что когда они были наемниками, то получали в два-три раза больше", — подчеркнул эксперт.
Но в 2015 году "Тигров" уговорили туда вступить. Это небольшое подразделение из 4 тысячи человек из разных отрядов для спецопераций. А поскольку основу ее составляют выходцы из Хамы, ее туда и перебросили, указал он.
"От Хамы до Тартуса – 80 километров по прямой. Но там по прямой нельзя, потому что там горы, которые отделяют две приморские провинции от остальной части Сирии. Население, где находятся наши базы, максимально к нам лояльно", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О том, будет ли задействована в Сирии вся мощь российской группировки — в интервью Андрея Грозина: Если Россия уйдет из Сирии, то развяжет руки своим противникам на Украине на сайте Украина.ру.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
10:10
Павел Данилин: Пока Трамп не вошел в силу, США и Британия пытаются выжать все из УкраиныПеремирие под любым соусом — разводка не в пользу России. Пентагон получил добро на любые провокации и конфликты, как и Великобритания.
 
НовостиСирияРоссияАлеппоИлья МощанскийвойнатеррористжителиЧВК "Вагнер"Ближний ВостокдеталиТурцияБоевики
 
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