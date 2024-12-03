https://ukraina.ru/20241203/1059356421.html
Мультимедийная конференция
Мультимедийная конференция - 03.12.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция
Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Украина.ру, 03.12.2024
2024-12-03T05:07
2024-12-03T05:07
2024-12-03T05:47
новости
украина.ру
миа "россия сегодня"
сво
переговоры
эскалация
военная эскалация
владимир зеленский
"орешник"
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Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ "Орешником", заявления в возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п. В то же время Зеленский уже признает необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и явной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.Участники:- ;- ;- .Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, миа "россия сегодня", сво, переговоры, эскалация, военная эскалация, владимир зеленский, "орешник"
Новости, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", СВО, переговоры, эскалация, военная эскалация, Владимир Зеленский, "Орешник"
Мультимедийная конференция
05:07 03.12.2024 (обновлено: 05:47 03.12.2024)
Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ "Орешником", заявления в возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п. В то же время Зеленский уже признает необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и явной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".