https://ukraina.ru/20241203/1059356421.html

Мультимедийная конференция

Мультимедийная конференция - 03.12.2024 Украина.ру

Мультимедийная конференция

Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Украина.ру, 03.12.2024

2024-12-03T05:07

2024-12-03T05:07

2024-12-03T05:47

новости

украина.ру

миа "россия сегодня"

сво

переговоры

эскалация

военная эскалация

владимир зеленский

"орешник"

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Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ "Орешником", заявления в возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п. В то же время Зеленский уже признает необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и явной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.Участники:- ;- ;- .Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, миа "россия сегодня", сво, переговоры, эскалация, военная эскалация, владимир зеленский, "орешник"