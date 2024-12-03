Мультимедийная конференция - 03.12.2024 Украина.ру
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Мультимедийная конференция
Мультимедийная конференция - 03.12.2024 Украина.ру
Мультимедийная конференция
Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал). Украина.ру, 03.12.2024
2024-12-03T05:07
2024-12-03T05:47
новости
украина.ру
миа "россия сегодня"
сво
переговоры
эскалация
военная эскалация
владимир зеленский
"орешник"
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Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ "Орешником", заявления в возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п. В то же время Зеленский уже признает необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и явной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.Участники:- ;- ;- .Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина.ру, миа "россия сегодня", сво, переговоры, эскалация, военная эскалация, владимир зеленский, "орешник"
Новости, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", СВО, переговоры, эскалация, военная эскалация, Владимир Зеленский, "Орешник"

Мультимедийная конференция

05:07 03.12.2024 (обновлено: 05:47 03.12.2024)
 
© Украина.руУкраинское досье. Эскалация или подготовка к переговорам?
Украинское досье. Эскалация или подготовка к переговорам? - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Украина.ру
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Начало 6 декабря в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
В зоне СВО заметны все признаки эскалации – применение Украиной западного дальнобойного оружия и российский ответ "Орешником", заявления в возможности вступления Украины в НАТО или получения ею ядерного оружия, обсуждение отправки на Украину учебной миссии НАТО и т.п. В то же время Зеленский уже признает необходимость подписания мирных соглашений с учётом военной ситуации и явной неспособности ВСУ выйти на границы 1991 года. И все эти сигналы явно связаны со сменой власти в Вашингтоне.
Участники:
- ;
- ;
- .
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
НовостиУкраина.руМИА "Россия сегодня"СВОпереговорыэскалациявоенная эскалацияВладимир Зеленский"Орешник"
 
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