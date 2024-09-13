Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе - 13.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240913/1057401899.html
Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе
Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе - 13.09.2024 Украина.ру
Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе
ВС РФ воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-13T04:45
2024-09-13T04:45
новости
россия
украина
донбасс
сво
наступление
вс рф
центр
очеретино
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057064496_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29a602ff8410008cab3bd85d82e646b4.jpg
На днях Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остается противник.В случае с Галицыновкой после взятия Карловки у ВС РФ ускорились темпы продвижения, но у ВСУ там не было таких серьезных укреплений, как в Красногоровке, которые у противника были с 2014 года, рассказал журналист.Враг понимал, что усилия российских войск будут сконцентрированы на окружении. К тому же, городская застройка дает возможность стоить опорники лучше, нежели пересеченная или открытая местность, отметил эксперт.Кстати, Новогродовка – это блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям. А Красногоровка была готова. Там есть речка Лозовая, которая была серьезной фортификационной преградой, указал он.По его мнению, командующий ГВ "Центр" генерал Андрей Мордвичев показывает "весьма неплохие результаты". Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. ВС РФ наносят противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, где будет достаточно сильный удар, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.руО том, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы — в интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240912/1057391790.html
россия
украина
донбасс
очеретино
днр
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057064496_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_677b20caf0f38cc3b0f877573dea033c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донбасс, сво, наступление, вс рф, центр, очеретино, днр, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Украина, Донбасс, СВО, наступление, ВС РФ, центр, Очеретино, ДНР, Покровск/Красноармейск

Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе

04:45 13.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На днях Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остается противник.
В случае с Галицыновкой после взятия Карловки у ВС РФ ускорились темпы продвижения, но у ВСУ там не было таких серьезных укреплений, как в Красногоровке, которые у противника были с 2014 года, рассказал журналист.
Враг понимал, что усилия российских войск будут сконцентрированы на окружении. К тому же, городская застройка дает возможность стоить опорники лучше, нежели пересеченная или открытая местность, отметил эксперт.
"Мы воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Наш прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки", — подчеркнул Ермаков.
Кстати, Новогродовка – это блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям. А Красногоровка была готова. Там есть речка Лозовая, которая была серьезной фортификационной преградой, указал он.
По его мнению, командующий ГВ "Центр" генерал Андрей Мордвичев показывает "весьма неплохие результаты". Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. ВС РФ наносят противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, где будет достаточно сильный удар, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчарой читайте на сайте Украина.ру
О том, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы — в интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар на сайте Украина.ру
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 06:03
Дмитрий Выдрин: Пока Трамп и Харрис бьются на треснувшей льдине, доны Европы взбрыкнули на хозяинаИзвестный политтехнолог и популярный публицист Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал дебаты Трампа и Харрис в США, а также отметил важность "курского прорыва" ВСУ для победы демократов на ноябрьских выборах
 
НовостиРоссияУкраинаДонбассСВОнаступлениеВС РФцентрОчеретиноДНРПокровск/Красноармейск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:17"Деструктивный план". За что Зеленский набросился на Китай и Бразилию
06:15"Детям прострелили руки, женщину оставили себе..." Алехин рассказал, что творили ВСУ в Курской области
06:00Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУ
05:59Протест или все же уклонение от призыва? Почему дети беженцев с Украины бойкотируют польские школы
05:45"Их тела везде разбросаны": волонтер о том, как ВС РФ уничтожают живую силу и технику ВСУ под Курском
05:31Автомат "Калашникова" должен прижиться. Что волнует оружейников России
05:30Устроим ВСУ "маленький адочек": Алёхин раскрыл, зачем под Курском собрали огромное количество спецназа
05:15Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области
05:00Все произошло стремительно: журналист рассказал, как ВС РФ с блеском провели штурм Новогродовки
04:58Мы войну будем называть миром. Украинские эксперты обнаружили, что они - салфетка на столе США и Запада
04:45Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе
04:42Евгений Норин: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного
04:30Мы подтягиваем под Курск резервы: журналист раскрыл, почему врага нужно ограничить в маневрах
04:15Журналист Ермаков сообщил, когда бойцы наконец срежут Времевский выступ и пойдут на охват Угледара
04:11Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ оставили Новогродовку, но сумели перекинуть 72-ю бригаду ВСУ в Селидово
03:45Жителей расселили по всей стране: Роман Алёхин рассказал о гуманитарной ситуации в Курской области
03:30Эксперт рассказал, что случится с фронтом ВСУ, если ВС РФ обойдут врага под Курском и двинутся на Сумы
03:15Уже закупили рации и ретрансляторы: Роман Алёхин объяснил, как в войсках выстраивают систему связи
03:00Операция серьезная: эксперт рассказал, почему к взятию Селидово нужно готовиться "без шашек наголо"
Лента новостейМолния