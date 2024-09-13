Ермаков: ВС РФ раздергали ВСУ, блестяще взяли Новогродовку и нанесли "тысячу порезов" врагу на Донбассе
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
ВС РФ воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На днях Минобороны официально сообщило об освобождении Красногоровки и Галицыновки, что должно привести к сужению кармана западнее Невельского, где еще остается противник.
В случае с Галицыновкой после взятия Карловки у ВС РФ ускорились темпы продвижения, но у ВСУ там не было таких серьезных укреплений, как в Красногоровке, которые у противника были с 2014 года, рассказал журналист.
Враг понимал, что усилия российских войск будут сконцентрированы на окружении. К тому же, городская застройка дает возможность стоить опорники лучше, нежели пересеченная или открытая местность, отметил эксперт.
"Мы воспользовались ошибками фортификационных служб Украины на Красноармейском участке и смогли прорваться. Наш прорыв от Очеретино дал свои плоды в виде освобождения Карловки и Новогродовки", — подчеркнул Ермаков.
Кстати, Новогродовка – это блестящая операция. В том числе потому, что город не был готов к оборонительным действиям. А Красногоровка была готова. Там есть речка Лозовая, которая была серьезной фортификационной преградой, указал он.
По его мнению, командующий ГВ "Центр" генерал Андрей Мордвичев показывает "весьма неплохие результаты". Потому что ВСУ на всем юге и западе Донбасса раздерганы. ВС РФ наносят противнику те самые "тысячи порезов" и он не понимает, где будет достаточно сильный удар, заключил собеседник издания.
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