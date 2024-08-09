https://ukraina.ru/20240809/1056793213.html

Суджа – столица Украины: российско-украинская борьба за Слобожанщину в 1918-24 годах

Суджа – столица Украины: российско-украинская борьба за Слобожанщину в 1918-24 годах - 09.08.2024 Украина.ру

Суджа – столица Украины: российско-украинская борьба за Слобожанщину в 1918-24 годах

В дни, когда внимание всей страны проковано к западным районам Курской области, важно помнить, что они уже являлись ареной украинско-российского противостояния. И началось оно вскоре после крушения Российской империи и образования независимой Украины

2024-08-09T16:30

2024-08-09T16:30

2024-08-09T16:30

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В конце января 1918 года Украинская Народная Республика заключила мир с Германией и её союзницами по Первой мировой войне. Фактически Киев попал под германо-австрийский протекторат, давал согласие на иностранную оккупацию губерний бывшей Российской империи, считавшихся "украинскими".Это привело к новому раунду шедшей с конца 1917 года войны Советской России с УНР. Благодаря вмешательству немцев и австро-венгров украинской Директории весной 1918 года удалось вытеснить Советы за Харьков и Луганск.3 марта мир с Германией пришлось подписать и большевистскому правительству Владимира Ленина. По его условиям РСФСР обязывалась немедленно заключить мирный договор с УНР. Вот только Украина видела свои границы максимально широко.8 апреля после занятия Харькова немецкие и украинские войска двинулись в сторону Белгорода, входившего в состав Курской губернии. Народный комиссариат иностранных дел советской России безрезультатно взывал к украинскому правительству и МИДу Германии о том, что даже согласно одностороннему заявлению УНР "Курская губерния находится за пределами границ Украинской Народной Республики".4 мая после кровопролитных боёв за Белгород на станции Коренево было подписано соглашение об установлении демаркационной линии и 10-километровой нейтральной зоны от Рыльска до Суджи. Двумя днями позже перемирие было установлено на фронте от Суджи до Белгорода.Данные договорённости позволили Украине распространить свою власть на запад и юг Курской губернии: Путивль, Рыльск, Суджу, Коренево, Белгород, Грайворон. Причём первые два уездных центра были переданы в состав Черниговской губернии, а все остальные – Харьковскому региону.Такое территориальное расширение Украинской державы обосновывалось значительным числом малороссов в юго-западной части Курской губернии. По данным всероссийской переписи населения 1897 года в Грайворонском уезде их было почти 59%, в Путивльском – 52,5%, Сужданском – немногим менее 48%. В целом же по губернии доля малороссиян составляла 22,3%Они являлись потомками "черкас" — переселенцев из Поднепровья, массовая миграция которых на южную окраину Российского государства происходила в XVII веке.Здесь переселенцы получали большие налоговые льготы и участвовали в обустройстве Белгородской оборонительной линии, защищавшей Россию от набегов крымцев. На территории образованной в XVIII веке Курской губернии размещались поселения Сумского и Ахтырского полков слободских казаков.При Петре I самоуправление в слободских полках было ограничено, а в плане уголовной юстиции они стали подчиняться Белгородской и Воронежской губернским канцеляриям. Екатерина II учредила Слободско-Украинскую губернию с административным центром в Харькове. Выборные казаки перешли на службу в регулярную армию и стали гусарами, а казачьи подпомощники были переведены в податное сословие под именем войсковых обывателей. От всех старых прав бывшим слободским казакам было оставлено лишь право винокурения. В то же время происходило распространение крепостного права.В XIX веке социально-экономические условия жизни малороссийских крестьян на территориях бывших слободских полков мало чем отличались от занятий и быта живших по соседству великорусских крестьян. Это способствовало русификации местных малороссов. В Курской губернии она наблюдалась особенно сильно, поскольку украинские селения здесь не образовывали единого массива, а перемежались с великорусскими.По мере разрушения патриархальных устоев после отмены крепостного права русификация становилась всё более массовым явлением."Жители подгородных слобод г. Суджи — малороссияне, но, находясь в частых сношениях с русскими, изменили язык, только у стариков сохранились прямые формы малороссийского наречия, у молодых смесь малороссийского с великорусским", — отмечали в XIX веке местные краеведы.В языковом плане такие "украинцы" сильно отличались от титульного этноса Украинской Народной Республики. Однако для обоснования их интеграции в молодое украинское государство был выдвинут следующий аргумент: "многовековое сожительство великороссов и украинцев привело к образованию многочисленных этнических групп среднего переходного типа, который по языку и своему характеру гораздо более близок к Харьковскому украинцу, чем к Орловскому великороссу".На присоединённой в 1918 году к Украине части Курской губернии сразу начала проводиться политика украинизации. В Грайворонской женской гимназии, к примеру, это вынудило всех учителей в июле написать заявления о неготовности в новом учебном году вести свои дисциплины на украинском языке. Однако учительские волнения оказались напрасными, поскольку тот учебный год (1918-19 годов) завершался уже на иных условиях.Грянула Ноябрьская революция в Германии, РСФСР аннулировала Брест-Литовский договор с Германией. Во второй половине ноября 1918 года Красная армия заняла Рыльск, Коренево, Суджу, что поставило украинско-германский гарнизон в Белгороде под угрозу полного окружения. Установление власти большевиков на исходе года над Юго-Западом Курской губернии привело к его воссоединению с Российской Советской Федерацией.При этом 28 ноября 1918 года в Судже создали временное рабоче-крестьянское правительство Украины в составе Антонова-Овсеенко, Артёма, Затонского, Квиринга и Пятакова. Т.е., Суджа действительно была столицей УССР. Правда, уже 27 декабря 1918 года правительство отсюда выехало – Красная армия наступала на запад, в феврале 1919 года был занят Киев.Казалось бы о территориальном споре из-за "украиноязычной" части Курского края можно было забыть. Но вскоре после образования Советского Союза и наделения советской Украины статусом суверенной республики заявления о необходимости воссоединения "Восточной Слобожанщины" с "матерью Украиной" прозвучали вновь.Летом 1924 года (ровно сто лет назад) специальная комиссия Президиума ЦИК СССР приступила к рассмотрению проекта партийно-государственного руководства Украины о передаче под власть Харькова (тогдашней столицы УССР) значительной части Курской и Воронежской губерний и приграничных волостей Брянщины.Ссылаясь на большое число украинцев в Суджанском и Рыльском уездах, харьковские чиновники претендовали на эту часть Курской губернии, а также входившие тогда в её состав Белгород, Грайворон и Путивль.Таким образом правительство украинских коммунистов по сути продолжило экспансионистскую политику на востоке от своих буржуазных предшественников. Руководителям Курской губернии стоило огромных усилий отбиться от территориальных претензий Украины с минимальными уступками.В состав УССР перешёл лишь Путивльский уезд, а на территории Курской и Воронежской областей необходимо было создать украинские округа для проведения политики украинизации.Однако в 1927 и 1928 годах ссылаясь на низкий уровень этой самой украинизации партийно-государственное руководство УССР вновь ставило вопрос о сдвиге на восток межреспубликанской границы с Россией.Уйти о данного территориального спора позволило свёртывание в конце 20-х политики коренизации в СССР и переключение экспансионистской активности Киева на другие направления. В 1930-40-х годах произошло несколько волн расширения украинских границ: в Галиции, Бессарабии и Северной Буковине, а также в Закарпатье. Во всех этих случаях Союзный центр стоял на стороне территориальных амбиций Киева. А РСФСР помогала им реализоваться, хотя, в случае с той же Южной Бессарабией у советской России было не меньше прав на регион.Однако это не уберегло "братскую" Россию от вынужденной передачи Украине Крымского полуострова в 1954 году. Негативные последствия "щедрого подарка", сделанного к 300-летнему юбилею Переяславской Рады, в конечном счёте подорвали дружественные отношения двух славянских государств.

https://ukraina.ru/20231108/1050783765.html

https://ukraina.ru/20231203/1025911515.html

https://ukraina.ru/20240219/1043500929.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история ссср, история украины, усср, 1920-е, слобожанщина