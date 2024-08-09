Суджа – столица Украины: российско-украинская борьба за Слобожанщину в 1918-24 годах
В дни, когда внимание всей страны проковано к западным районам Курской области, важно помнить, что они уже являлись ареной украинско-российского противостояния. И началось оно вскоре после крушения Российской империи и образования независимой Украины
В конце января 1918 года Украинская Народная Республика заключила мир с Германией и её союзницами по Первой мировой войне. Фактически Киев попал под германо-австрийский протекторат, давал согласие на иностранную оккупацию губерний бывшей Российской империи, считавшихся "украинскими".
Это привело к новому раунду шедшей с конца 1917 года войны Советской России с УНР. Благодаря вмешательству немцев и австро-венгров украинской Директории весной 1918 года удалось вытеснить Советы за Харьков и Луганск.
3 марта мир с Германией пришлось подписать и большевистскому правительству Владимира Ленина. По его условиям РСФСР обязывалась немедленно заключить мирный договор с УНР. Вот только Украина видела свои границы максимально широко.
8 апреля после занятия Харькова немецкие и украинские войска двинулись в сторону Белгорода, входившего в состав Курской губернии. Народный комиссариат иностранных дел советской России безрезультатно взывал к украинскому правительству и МИДу Германии о том, что даже согласно одностороннему заявлению УНР "Курская губерния находится за пределами границ Украинской Народной Республики".
4 мая после кровопролитных боёв за Белгород на станции Коренево было подписано соглашение об установлении демаркационной линии и 10-километровой нейтральной зоны от Рыльска до Суджи. Двумя днями позже перемирие было установлено на фронте от Суджи до Белгорода.
8 ноября 2023, 18:00ИсторияЧей Белгород? Борьба украинских властей за СлобожанщинуНачиная с весны текущего года в украинских социальных сетях появился нарратив "Белгородской народной республики", связанный с деятельностью подразделений российских наёмников в составе ВСУ. Причём под рассуждениями о БНР есть какая-никакая база – в 1918 году Белгород входил в состав УНР и Украинской державы гетмана Скоропадского
Данные договорённости позволили Украине распространить свою власть на запад и юг Курской губернии: Путивль, Рыльск, Суджу, Коренево, Белгород, Грайворон. Причём первые два уездных центра были переданы в состав Черниговской губернии, а все остальные – Харьковскому региону.
Такое территориальное расширение Украинской державы обосновывалось значительным числом малороссов в юго-западной части Курской губернии. По данным всероссийской переписи населения 1897 года в Грайворонском уезде их было почти 59%, в Путивльском – 52,5%, Сужданском – немногим менее 48%. В целом же по губернии доля малороссиян составляла 22,3%
Они являлись потомками "черкас" — переселенцев из Поднепровья, массовая миграция которых на южную окраину Российского государства происходила в XVII веке.
Здесь переселенцы получали большие налоговые льготы и участвовали в обустройстве Белгородской оборонительной линии, защищавшей Россию от набегов крымцев. На территории образованной в XVIII веке Курской губернии размещались поселения Сумского и Ахтырского полков слободских казаков.
При Петре I самоуправление в слободских полках было ограничено, а в плане уголовной юстиции они стали подчиняться Белгородской и Воронежской губернским канцеляриям. Екатерина II учредила Слободско-Украинскую губернию с административным центром в Харькове. Выборные казаки перешли на службу в регулярную армию и стали гусарами, а казачьи подпомощники были переведены в податное сословие под именем войсковых обывателей. От всех старых прав бывшим слободским казакам было оставлено лишь право винокурения. В то же время происходило распространение крепостного права.
3 декабря 2023, 09:22ИсторияПриручая Дикое Поле. Как русские цари создавали Слободскую УкраинуСлободская Украина или Слобожанщина – обширный регион, занимающий часть территории нескольких пограничных областей России и Украины. В XVI-XVII веках эти территории активно заселялись разного рода служилыми людьми, которые прикрывали российское пограничье от угрозы с юга. В состав Малороссии эти территории не входили
В XIX веке социально-экономические условия жизни малороссийских крестьян на территориях бывших слободских полков мало чем отличались от занятий и быта живших по соседству великорусских крестьян. Это способствовало русификации местных малороссов. В Курской губернии она наблюдалась особенно сильно, поскольку украинские селения здесь не образовывали единого массива, а перемежались с великорусскими.
По мере разрушения патриархальных устоев после отмены крепостного права русификация становилась всё более массовым явлением.
"Жители подгородных слобод г. Суджи — малороссияне, но, находясь в частых сношениях с русскими, изменили язык, только у стариков сохранились прямые формы малороссийского наречия, у молодых смесь малороссийского с великорусским", — отмечали в XIX веке местные краеведы.
В языковом плане такие "украинцы" сильно отличались от титульного этноса Украинской Народной Республики. Однако для обоснования их интеграции в молодое украинское государство был выдвинут следующий аргумент: "многовековое сожительство великороссов и украинцев привело к образованию многочисленных этнических групп среднего переходного типа, который по языку и своему характеру гораздо более близок к Харьковскому украинцу, чем к Орловскому великороссу".
На присоединённой в 1918 году к Украине части Курской губернии сразу начала проводиться политика украинизации. В Грайворонской женской гимназии, к примеру, это вынудило всех учителей в июле написать заявления о неготовности в новом учебном году вести свои дисциплины на украинском языке. Однако учительские волнения оказались напрасными, поскольку тот учебный год (1918-19 годов) завершался уже на иных условиях.
Грянула Ноябрьская революция в Германии, РСФСР аннулировала Брест-Литовский договор с Германией. Во второй половине ноября 1918 года Красная армия заняла Рыльск, Коренево, Суджу, что поставило украинско-германский гарнизон в Белгороде под угрозу полного окружения. Установление власти большевиков на исходе года над Юго-Западом Курской губернии привело к его воссоединению с Российской Советской Федерацией.
При этом 28 ноября 1918 года в Судже создали временное рабоче-крестьянское правительство Украины в составе Антонова-Овсеенко, Артёма, Затонского, Квиринга и Пятакова. Т.е., Суджа действительно была столицей УССР. Правда, уже 27 декабря 1918 года правительство отсюда выехало – Красная армия наступала на запад, в феврале 1919 года был занят Киев.
19 февраля, 16:04История"Границы 1991 года": что это за зверь и с чем его едят Декларируемая цель войны со стороны Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, включая Крым, переданный в состав УССР 19 февраля 1954 года. Правда, современная Украина не считает себя преемственной в отношении УССР ни в чём… кроме территории. Между тем, вопрос о границах довольно интересен
Казалось бы о территориальном споре из-за "украиноязычной" части Курского края можно было забыть. Но вскоре после образования Советского Союза и наделения советской Украины статусом суверенной республики заявления о необходимости воссоединения "Восточной Слобожанщины" с "матерью Украиной" прозвучали вновь.
Летом 1924 года (ровно сто лет назад) специальная комиссия Президиума ЦИК СССР приступила к рассмотрению проекта партийно-государственного руководства Украины о передаче под власть Харькова (тогдашней столицы УССР) значительной части Курской и Воронежской губерний и приграничных волостей Брянщины.
Ссылаясь на большое число украинцев в Суджанском и Рыльском уездах, харьковские чиновники претендовали на эту часть Курской губернии, а также входившие тогда в её состав Белгород, Грайворон и Путивль.
Таким образом правительство украинских коммунистов по сути продолжило экспансионистскую политику на востоке от своих буржуазных предшественников. Руководителям Курской губернии стоило огромных усилий отбиться от территориальных претензий Украины с минимальными уступками.
В состав УССР перешёл лишь Путивльский уезд, а на территории Курской и Воронежской областей необходимо было создать украинские округа для проведения политики украинизации.
Однако в 1927 и 1928 годах ссылаясь на низкий уровень этой самой украинизации партийно-государственное руководство УССР вновь ставило вопрос о сдвиге на восток межреспубликанской границы с Россией.
7 августа 2023, 08:00ИсторияУкраинская Бессарабия: Аккерманская/Измаильская областьВ 90-е годы было популярно рисование карт федеративной Украины с историческими регионами ("федеральными землями"). В большинстве из них междуречье Днестра и Дуная выделялось из Одесской области в отдельный регион под названием "Южная Бессарабия" или "Буджак". Причём это не фантазия – там ведь была отдельная область
Уйти о данного территориального спора позволило свёртывание в конце 20-х политики коренизации в СССР и переключение экспансионистской активности Киева на другие направления. В 1930-40-х годах произошло несколько волн расширения украинских границ: в Галиции, Бессарабии и Северной Буковине, а также в Закарпатье. Во всех этих случаях Союзный центр стоял на стороне территориальных амбиций Киева. А РСФСР помогала им реализоваться, хотя, в случае с той же Южной Бессарабией у советской России было не меньше прав на регион.
Однако это не уберегло "братскую" Россию от вынужденной передачи Украине Крымского полуострова в 1954 году. Негативные последствия "щедрого подарка", сделанного к 300-летнему юбилею Переяславской Рады, в конечном счёте подорвали дружественные отношения двух славянских государств.