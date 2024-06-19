https://ukraina.ru/20240619/1055715250.html

Психолог Елена Максименко: Бойцы СВО считают зазорным визит к нам, но психотравма не исчезает сама

Психолог Елена Максименко: Бойцы СВО считают зазорным визит к нам, но психотравма не исчезает сама - 19.06.2024 Украина.ру

Психолог Елена Максименко: Бойцы СВО считают зазорным визит к нам, но психотравма не исчезает сама

Боевые условия и жизнь под обстрелами оставляет серьезный отпечаток на психике. С этим можно и нужно бороться. И в этом бойцам СВО и жителям Донбасса готовы помогать психологи, вот только не все готовы рассказывать о себе

2024-06-19T05:53

2024-06-19T05:53

2024-06-19T06:19

интервью

психология

донецк

елена максименко

сво

бойцы

помощь

травма

донбасс

украина.ру

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Почему так происходит, и почему важно заботиться не только о здоровье физическом, в интервью изданию Украина.ру рассказала профессор кафедры психологии Донецкого государственного университета, директор ресурсного центра практической психологии Дон ГУ Елена Максименко.- Елена Георгиевна, вы как психолог и жительница Донецка как могли бы охарактеризовать общий психологический фон прифронтовой территории? Не только Донецка, но и всего Донбасса.- Действительно есть некоторые особенности в психологическом состоянии наших людей. И в первую очередь, можно сказать о том, что люди устали. Люди находятся в хроническом стрессе более десяти лет. И свои ресурсы, адаптационные возможности они начали исчерпывать.Как проявляется эта усталость? Через повышенную конфликтность, через астеническое состояние, то есть когда люди чаще болеют. И вот что заметила лично я, работая со студентами, очень омолодилась гипертония. Среди студентов есть жалобы на повышение давления, гипертонические кризы.Плюс в числе симптомов - бессонница. Она вообще почти у каждого второго. Еще большая склонность к перееданию, то есть очень много людей заедают свой стресс.Иными словами, люди пытаются искать какие-то каналы для того, чтобы снизить внутреннее напряжение. И к сожалению, ресурсов для этого очень мало. Многие бассейны не работают. Выходить гулять многие попросту боятся. Хотя кто-то все равно, конечно, выходит.Но в целом вариантов по снижению эмоционального напряжения мало, а опасность для жизни сохраняется. Поэтому общий психологический фон у жителей Донбасса – это очевидно хроническая усталость.- Сейчас очень много говорят о таких явлениях как психотравма и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) применительно к бойцам СВО, вернувшимся с войны и жителям Донбасса, пережившим и продолжающим переживать обстрелы ВСУ. Давайте разберемся с терминами, в чем между ними разница и в чем может помочь психолог? А в чем какой-то другой специалист?- ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство - это сугубо медицинский термин, это медицинский диагноз. Его диагностикой и лечением занимается врач, а психолог работает с психотравмой.Могу сказать, что симптоматика ПТСР обширная. И можно обнаружить те или иные его симптомы, но при этом у человека этот диагноз будет отсутствовать. То есть ПТСР - это комплексная симптоматика.По статистике порядка 7% людей переживших какую-либо травму психологического порядка выходят в ПТСР. Длительное нахождение в стрессовой ситуации в условиях военного конфликта дает более высокий процент – порядка 15%. Из них порядка половины будут способны сами восстановиться, а половине помощь потребуется. То есть так или иначе мы придем к тем же 7%.Это по статистике и по нашему наблюдению. Отдельные симптомы ПТСР мы диагностируем и работаем с ними. Что чаще всего входит в симптомы? Повторюсь: нарушение сна, повышенная тревожность, нарушения в отношениях с людьми, то есть повышенная конфликтность, раздражительность, обидчивость.В этот же список можно отнести и профессиональное выгорание, когда работа становится чем-то таким, что мешает, утомляет.- Работа забирает ресурсы, которых и так нет. С симптомами понятно, а как протекает психотравма? Вот, например, человек пришел с СВО или уехал из зоны обстрелов. Что происходит? Его прямо на следующий день накрывает?- Мы не можем так сказать, что человек пришел с СВО и его сразу же накрыло. Во-первых, важно, как именно он столкнулся с травмой? Что именно с ним произошло? Сам факт участия в военных действиях? Или же, когда он там находился, то столкнулся с определенным очень сильным переживанием? Например, был свидетелем какого-то события, которое произошло с его друзьями, однополчанами. А если таких ситуаций было много, и он одного за другим хоронил своих товарищей, сталкивался с их ранениями?Накопление таких впечатлений, конечно, оставляет след. Этот след - страх смерти. Именно он лежит в основе психотравмы, которую человек получает в результате. И вот этот человек, переживающий этот страх смерти очень сильный, возвращается, например, в отпуск, или его демобилизуют, он возвращается в место, где войны нет, где никто об этом не думает и не переживает и не был так близок к смерти, как он.И вот такой разный взгляд на ситуацию между ним и людьми гражданскими будет усиливать его собственное внутреннее одиночество, экзистенциальное одиночество. Почему? Потому что "меня не понимают", "меня не слышат", "мне не с кем даже поговорить". Вот такие ощущения могут быть у человека.- По поводу "не с кем даже поговорить". Моя подруга работает психологом, и когда ее муж вернулся с СВО с ранением, она сказала, что единственное, что смогла для него с профессиональной точки зрения сделать – это долго и активно слушать. Выслушивать действительно помогает или все равно боец будет ощущать, что его не понимают и чувствовать какую-то несправедливость, что он пережил все это, а другие нет?- Мужу вашей подруги повезло, во-первых, в том, что его слушали. А во-вторых, в том, что особенности его личности таковы, что он оказался готов рассказывать.Потому что есть люди, которые легко могут говорить, а есть люди, которые вообще не могут говорить, и все держат в себе. И как их на разговор не выводи, они будут молчать. Они для себя решают, что произошедшее надо забыть. По принципу: "Я не буду говорить об этом. И если я не буду, я забуду, и оно как-то само пройдет". Но, к сожалению, так не работает наша психика, и травмирующие события все равно надо проговаривать. А для этого нужно доверенное лицо.Поэтому один из вариантов – фронтовикам предлагается встречаться вместе. Когда они встречаются, они обсуждают, вспоминают, слушают. И травмирующее событие может быть настолько ярким, что человек запомнил даже листик на дереве, и об этом нужно рассказать. В этот момент самое главное, чтобы человека, бойца слушали.Друг друга они слушают, и это дает определенную разрядку, но помочь друг другу им довольно сложно. Вот поэтому и нужен человек, который хотя бы каким-то образом смоделирует ситуацию и сможет оказать поддержку.- А наши бойцы в принципе идут к психологу или чаще замыкаются в себе? Раньше это было, что называется "не модно", почему-то большинство считало, что если ты к психологу идешь, то ты псих. Как сейчас? К вам бойцы СВО обращаются?- Обращаются, но хотелось бы, чтобы обращались больше. Причем я задала вопрос одному своему клиенту, он по сей день работает, является начальником подразделения. Я его спросила, почему бойцы мало приходят? Мы тут специально для них находимся, в проекте работаем, можем оказывать помощь бесплатно. Почему они не обращаются?Он ответил, что поход к психологу считается некой такой слабостью, и даже приходя ко мне во время отпуска, он сам оставляет машину с водителем в квартале от кабинета и идет пешком, чтобы даже водитель не знал, куда он идет.Вот так вот построено внутри военной структуры, что люди считают зазорным обратиться к психологу. Это с одной стороны. С другой стороны, есть некие вещи, о которых они не имеют права говорить. Есть конфиденциальная информация, которую военные не могут разглашать, и это тоже сдерживающий фактор для похода к психологу.Еще нужно понимать, что если я иду к психологу, то я не псих, но мне нужно бы высказаться, я просто соблюдаю психогигиену. Вот мы моем руки перед едой, чтобы не заразиться какой-нибудь инфекцией. Почему мы не ходим к психологу для того, чтобы у нас не формировалась психотравма? Вот для этого мы ходим к психологу, чтобы все "микробы" психотравмы у нас "вымывались".- В чем разница между гражданской и военной психотравмой? Она есть, или законы те же и суть та же?- Да, механизм одинаковый. Другое дело, что на войне риск получить психотравму гораздо выше, плюс происходит постепенное привыкание и как следствие – огрубление психики. И когда такой человек возвращается в мирное прошлое, то он становится абсолютно невосприимчив к тем ситуациям, которые травмируют гражданское население.С одной стороны, это делает человека сильнее, с другой, это накладывает определенные сложности взаимоотношений человека с его близкими. Например, жена думает, что у мужа будет какая-то определенная предсказуемая реакция, а у мужа она совершенно другая. Ей может казаться, что он как будто обесценивает что-то важное для нее, а это не так, на самом деле у него поменялись жизненные принципы, ценности.Для него особую ценность приобретают дружба и товарищество, они возводятся в самый высокий ранг. Параллельно любые другие переживания относительно, например, чего-то материального, уже теряют свою актуальность.Важно, чтобы жены это понимали, что муж вернулся с войны совсем другим человеком, и что ей тоже нужно в чем-то меняться, переосмысливать свое отношение к жизни.- Давайте коротко о методах. Мы уже проговорили, что высказаться - это немаловажно. Какие еще методы работы с психотравмой существуют?- Здесь я хочу подчеркнуть, что психотравма лучше всего зацепится и будет очень сильной тогда, когда у человека уже был фундамент детских переживаний. И тогда начинаются панические атаки, бессонница, постоянное пробуждение по 5-6 раз за ночь, склонность к аддикциям (зависимостям, пагубным привычкам. – Ред.).С этой симптоматикой человек сам не может справиться, потому что в детстве у него уже были какие-то переживания, которые оставили очень сильный след. Чаще всего это что-то связанное с семейными отношениями, когда с раннего возраста человек ощутил свою ненужность. Травля от одноклассников в школе – в эту же копилку. То есть такое ощущение базовой ненужности. И это дает негативный фон, способствующий развитию психотравмы.Чтобы справиться с ней, нам нужно помочь клиенту "вернуться" в детство и проработать ту первичную травму, которую он пережил, когда был маленьким. То есть мы прорабатываем детские переживания и показываем человеку параллели между детским и сегодняшним состоянием.Тут я как психоаналитик скажу, что психоанализ – самое эффективное средство. Как волшебная палочка, с помощью которой человек избавляется от симптоматики, которая, казалось, имеет отношение исключительно к военной теме, но исчезает она через проработку детских переживаний.- Есть ли какие-то данные, как активная фаза переживания психотравмы влияет на статистику преступлений?- Понятно, что агрессивный компонент усиливается в войне. Там этот инстинкт, работающий на самосохранении, помогает выживать.Любая эмоция – хорошая или плохая – нужна человеку, чтобы понимать, чего он хочет или не хочет. То есть за любой эмоцией стоит какая-то потребность. Именно поэтому эмоции нельзя блокировать, нужно, чтобы они завершили свой естественный природный ход.Если мы берем человека, который возвращается с войны в мирную жизнь, и у него повышенный уровень тревожности и очень агрессивный фон поведения. То мы можем предположить, что у него есть потребности, которые сохраняют свою актуальность. Эти потребности не удовлетворены. Нужно его выслушать и понять, что человек хочет, какие у него были задачи, что его не устраивает.Например, если человек идет по пути восстановления документов или в должности на работе, то есть по каким-то социальным институтам… И мы понимаем, что это очень тернистый путь: здесь нужно подождать, здесь нужно высидеть. И человек попадает в такую обычную для мирной жизни круговерть, но для него это невыносимо. Он не может себя сам балансировать, ему ресурсов не хватает.И возникают те эмоции, которые ему помогли выжить на войне – гнев и ярость. Он переносит их уже в мирную жизнь, ведь если помогало раньше, должно помочь и здесь. На для осознания, что теперь действовать нужно по-другому, требуется время, нужна адаптация.- Как вы в целом оцениваете психологическую помощь государства людям, пережившим и переживающим психотравму от событий войны? Что в этом направлении еще нужно сделать?- Помощи должно быть гораздо больше, и она должна быть доступной. Надо сделать так, чтобы бойцы не сидели в очереди.Второе, необходимо информирование. Может быть, в виде памятки, где было бы лаконично изложено, например, в каких случаях нужно обязательно обратиться за помощью к психологу. Потому что ко мне приходят на консультацию, и оказывается, что уже полгода человек не спит или активно отстраняется от еды или не хочет ни с кем общаться, но на это не обращают внимания.Туда же стоит добавить и телефоны психологов, а также номера организаций, которые оказывают психологическую помощь.Дальше желательно, чтобы военнослужащие попадали в реабилитационные центры по типу санатория, где они могли бы заниматься спортом, плавать в бассейне, дышать чистым воздухом. Чтобы каждый из них имел эту возможность.И еще от общества в целом должен быть к военнослужащим почет, чтобы они ощущали себя героями. Чтобы каждым парень, который попал на СВО, был уважаем и почитаем, чтобы его приглашали на встречи со школьниками.Мы делаем это в нашем университете, и у нас висят в том числе и фотографии наших студентов, которые погибли на СВО. Я думаю, что университет будет помнить этих студентов как минимум столько, сколько будем существовать сам университет.

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интервью, психология, донецк, елена максименко, сво, бойцы, помощь, травма, донбасс, украина.ру, вооруженные силы украины