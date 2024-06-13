Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет - 13.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240613/1055625653.html
Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет
Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет - 13.06.2024 Украина.ру
Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет
Командир одного из добровольческих подразделений, сражающегося на запорожском фронте, откровенно рассказал изданию Украина.ру о проблемах современной армии, и о том, в чем она нуждается. Имя его не называем, так как это был частный разговор
2024-06-13T04:19
2024-06-13T04:19
эксклюзив
сво
спецоперация
работино
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13b48cec9419816bfa455f44483ab886.jpg
При беседе он сразу попросил, не верить разговорам о том, что украинцы всё, дрогнули, не оказывают сопротивления и воюют кое-как. Это не правда. Во всяком случае, на его участке фронта."Не верьте, что у них снарядный голод и вообще нет БК (боекомплекта). Да всё у них с этим нормально!Вот мне разрешалось прошлой осенью и зимой выстрелить 5 снарядов в сутки в то время, как с их стороны в нас летело всё, что только можно. Они осенью и зимой по нам били и из артиллерии, и из РСЗО, и из танков. Бьют и бьют. Мы уже думаем, когда попрут на нас, а они все продолжают бить.Мало того, по его словам, есть проблемы с порохом, когда 8 из 10 выстрелянных снарядов не взрываются. Бойцы идут на штурм, их должна поддерживать артиллерия, а поддержки нет, потому что плохой порох. Раньше хлопок для него выращивали в Узбекистане, теперь Узбекистана нет (самостоятельное государство). Закупают чуть ли не у противника.По словам собеседника, очень трудная ситуация на фронте и с беспилотниками. Небо на линии боевого сопротивления контролируют ВСУ, а не российская армия."У них беспилотники в небе круглосуточно. Подчеркиваю: круглосуточно. И дроны камикадзе и дроны со сбросами. Дроны-разведчики и корректировщики в воздухе постоянно. А вот у нас все это время от времени.Я год назад пытался у себя создать подразделение БПЛА. Не разрешили. Я по этому поводу спорил с генералом. Он говорит: нельзя, потому что в Уставе такого рода войск нет. Я ему: товарищ генерал, давайте писать новый Устав будем уже после войны, когда победим. Сегодняшний - написан кровью, да, но на основании героического опыта времен Великой Отечественной. А сейчас идет война, которой никогда прежде не было. Поэтому давайте исходить из нашего сегодняшнего опыта, а не из сегодняшнего Устава", - пересказывает свой разговор с начальником наш собеседник.В разговоре он также жаловался на сегодняшнее материально-техническое снабжение армии, которое продолжает оставаться из рук вон плохо."Знаете, у меня подразделение укомплектовано. Еще сейчас в очереди, чтобы попасть в него, стоит 150 человек. Мы – самое настоящее боевое братство. От меня даже несколько раз раненные не уходят, а после госпиталя продолжают служить. И это, поверьте, самое приятное для меня признание, как для командира.Некоторые, которые прослужили уже несколько контрактов, говорят по окончании: командир, сейчас на две недели в отпуск сходим и обратно вернемся. Вот вы сегодня видели моих парней, а сегодня ночью многие из них будут уже на передке, в районе РаботинО (собеседник почему-то при упоминании этого села ударение делает на последний слог). У меня так принято: опытные бойцы всегда закреплены за только что пришедшими в подразделение бойцами.Так вот, у меня никогда бы не было укомплектовано подразделение и в нем бы не оставались служить, если бы мы снабжались только военным ведомством и только по его нормам. Вот вы видели, как мы ребят кормим. Это потому, что нам помогают волонтеры", - констатирует командир добровольцев.Он приводит такой пример: согласно нормам питания у бойцов должны быть только завтрак, обед и ужин. Если бы так происходило, как положено по нормам МО, то бойцы были бы голодными."А боец должен быть всегда сытым, накормленным. Он не должен испытывать чувство голода. Вот у меня в три часа вернулись люди с боевых. Их надо покормить. Потом – другие вернулись, и они должны быть накормлены. Им что, до утра голодными надо быть? Или до обеда?А форма? А вооружения? Сейчас уже танки Т-34 расконсервируют. В одном знакомом подразделении недавно не смогли выдать автоматы "Калашникова" - их просто не было. Выдали всем ППШ. В другом - вместо современного пулемета дали пулемет "Максим". Так я с ним поменялся. Просто из соображений "музейной ценности", дал ему современный, а себе забрал его. Типа для коллекции", - сетует наш собеседник.Говорит, что, когда в нулевые он заканчивал Академию им. Фрунзе, им говорили, что больше окопной войны не будет, потому что "у нас мощная армия". А оказалось, что будет. Никто не предполагал, что будет именно такая война."И еще, не верьте, что против нас стоят иностранные наемники. Мы-то по радиоперехватам знаем, кто стоит, на самом деле: 80% тех, кто против нас воюют – те же самые русские, 15% - украинцы, ну и 0,02% - наемники. И воюют хорошо.Но и мои ребята научились воевать. То, как они воевали прошлым летом и сейчас – это небо и земля. Раньше вроде все знали и умели, но, когда начинался обстрел, у них были какие-то несогласованные действия. А теперь каждый знает, что ему делать в бою", - с гордостью говорит командир.Командовать армией и писать для нее Уставы должны те, кто вернется с этой войны. А она, по его словам, надолго: еще 3-5 лет. И закончится только тогда, когда российская армия дойдет до Карпат.В общем, победы "районного масштаба", которые у нас, конечно, есть, даются нам тяжело, с большой кровью, но благодаря простым солдатам, выучившимся воевать. По этой теме также читайте материал: Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
https://ukraina.ru/20240612/1055616766.html
https://ukraina.ru/20240611/1055593891.html
https://ukraina.ru/20240609/1055563371.html
https://ukraina.ru/20240606/1055532685.html
https://ukraina.ru/20240605/1055494535.html
работино
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4827c5f800db4f8c4d5a68b29c6ded0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, работино, запорожская область
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Работино, Запорожская область

Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет

04:19 13.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Командир одного из добровольческих подразделений, сражающегося на запорожском фронте, откровенно рассказал изданию Украина.ру о проблемах современной армии, и о том, в чем она нуждается. Имя его не называем, так как это был частный разговор
При беседе он сразу попросил, не верить разговорам о том, что украинцы всё, дрогнули, не оказывают сопротивления и воюют кое-как. Это не правда. Во всяком случае, на его участке фронта.
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Вчера, 06:15
Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цельПосле того, как российские подразделения, в том числе и чеченские добровольцы из "Ахмата", на днях взяли под контроль украинское село в Сумской области – Рыжевку – многие эксперты, как в России, так и на Украине заговорили о том, что скоро вслед за Харьковской областью российское наступление начнется и на Сумщине
"Не верьте, что у них снарядный голод и вообще нет БК (боекомплекта). Да всё у них с этим нормально!
Вот мне разрешалось прошлой осенью и зимой выстрелить 5 снарядов в сутки в то время, как с их стороны в нас летело всё, что только можно. Они осенью и зимой по нам били и из артиллерии, и из РСЗО, и из танков. Бьют и бьют. Мы уже думаем, когда попрут на нас, а они все продолжают бить.
Мало того, по его словам, есть проблемы с порохом, когда 8 из 10 выстрелянных снарядов не взрываются. Бойцы идут на штурм, их должна поддерживать артиллерия, а поддержки нет, потому что плохой порох. Раньше хлопок для него выращивали в Узбекистане, теперь Узбекистана нет (самостоятельное государство). Закупают чуть ли не у противника.
По словам собеседника, очень трудная ситуация на фронте и с беспилотниками. Небо на линии боевого сопротивления контролируют ВСУ, а не российская армия.
Николай Кохановский
11 июня, 06:12
Украинский националист Мыкола Коханивский в Харьковской области отправился на свидание к БандереПод Волчанском погиб один из самых омерзительных украинских необандеровцев по имени Мыкола Коханивский/Николай Кохановский, лидер военизированной организации "Добровольческое движение ОУН"*. Воевал с 2014 года. Ему было 53 года в момент смерти. Причем не прошло и месяца, как он в мае отпраздновал свой день рождения
"У них беспилотники в небе круглосуточно. Подчеркиваю: круглосуточно. И дроны камикадзе и дроны со сбросами. Дроны-разведчики и корректировщики в воздухе постоянно. А вот у нас все это время от времени.
Я год назад пытался у себя создать подразделение БПЛА. Не разрешили. Я по этому поводу спорил с генералом. Он говорит: нельзя, потому что в Уставе такого рода войск нет. Я ему: товарищ генерал, давайте писать новый Устав будем уже после войны, когда победим. Сегодняшний - написан кровью, да, но на основании героического опыта времен Великой Отечественной. А сейчас идет война, которой никогда прежде не было. Поэтому давайте исходить из нашего сегодняшнего опыта, а не из сегодняшнего Устава", - пересказывает свой разговор с начальником наш собеседник.
В разговоре он также жаловался на сегодняшнее материально-техническое снабжение армии, которое продолжает оставаться из рук вон плохо.
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
9 июня, 08:34
Часов-Ярский фронт. Освобождение города продолжается: русские десантники вытеснили ВСУ с востока в центр Украинская оборона в Часов Яре дрогнула и стала сдавать свои позиции российской армии. Так уже половина городского микрорайона "Канал", который находится на левой стороне водоканала "Северский Донец - Донбасс", освобождена
"Знаете, у меня подразделение укомплектовано. Еще сейчас в очереди, чтобы попасть в него, стоит 150 человек. Мы – самое настоящее боевое братство. От меня даже несколько раз раненные не уходят, а после госпиталя продолжают служить. И это, поверьте, самое приятное для меня признание, как для командира.
Некоторые, которые прослужили уже несколько контрактов, говорят по окончании: командир, сейчас на две недели в отпуск сходим и обратно вернемся. Вот вы сегодня видели моих парней, а сегодня ночью многие из них будут уже на передке, в районе РаботинО (собеседник почему-то при упоминании этого села ударение делает на последний слог). У меня так принято: опытные бойцы всегда закреплены за только что пришедшими в подразделение бойцами.
Так вот, у меня никогда бы не было укомплектовано подразделение и в нем бы не оставались служить, если бы мы снабжались только военным ведомством и только по его нормам. Вот вы видели, как мы ребят кормим. Это потому, что нам помогают волонтеры", - констатирует командир добровольцев.
Он приводит такой пример: согласно нормам питания у бойцов должны быть только завтрак, обед и ужин. Если бы так происходило, как положено по нормам МО, то бойцы были бы голодными.
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
6 июня, 20:24
Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивкиПервые зэки появились на фронте в конце 2022 года. Они добровольно заключали контракт либо с военным ведомством, либо с той или иной военной компанией на полгода. После того, как контракт заканчивался, с них снималась судимость
"А боец должен быть всегда сытым, накормленным. Он не должен испытывать чувство голода. Вот у меня в три часа вернулись люди с боевых. Их надо покормить. Потом – другие вернулись, и они должны быть накормлены. Им что, до утра голодными надо быть? Или до обеда?
А форма? А вооружения? Сейчас уже танки Т-34 расконсервируют. В одном знакомом подразделении недавно не смогли выдать автоматы "Калашникова" - их просто не было. Выдали всем ППШ. В другом - вместо современного пулемета дали пулемет "Максим". Так я с ним поменялся. Просто из соображений "музейной ценности", дал ему современный, а себе забрал его. Типа для коллекции", - сетует наш собеседник.
Говорит, что, когда в нулевые он заканчивал Академию им. Фрунзе, им говорили, что больше окопной войны не будет, потому что "у нас мощная армия". А оказалось, что будет. Никто не предполагал, что будет именно такая война.
"И еще, не верьте, что против нас стоят иностранные наемники. Мы-то по радиоперехватам знаем, кто стоит, на самом деле: 80% тех, кто против нас воюют – те же самые русские, 15% - украинцы, ну и 0,02% - наемники. И воюют хорошо.
Но и мои ребята научились воевать. То, как они воевали прошлым летом и сейчас – это небо и земля. Раньше вроде все знали и умели, но, когда начинался обстрел, у них были какие-то несогласованные действия. А теперь каждый знает, что ему делать в бою", - с гордостью говорит командир.
5 июня, 16:50
Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тонныНа севере Харьковской области, где российская армия перешла к активной обороне, продолжается украинское наступление, прежде всего, на Липцы и Волчанск.
Командовать армией и писать для нее Уставы должны те, кто вернется с этой войны. А она, по его словам, надолго: еще 3-5 лет. И закончится только тогда, когда российская армия дойдет до Карпат.
В общем, победы "районного масштаба", которые у нас, конечно, есть, даются нам тяжело, с большой кровью, но благодаря простым солдатам, выучившимся воевать.
По этой теме также читайте материал: Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияРаботиноЗапорожская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:06Владислав Угольный: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями
05:50Сириль де Латтр: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака
05:40"Танки буксуют в украинских телах": Ищенко о том, почему объявлять мобилизацию сейчас "смерти подобно"
05:30Перепуганные ВСУ сгребали все в кучу: полковник Баранец о том, как Киев собирал "кулак" под Волчанском
05:22"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в стране
05:20Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области
05:10"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ
05:00Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
04:50Ключ к "обжиманию" Харькова: эксперт раскрыл, почему после Волчанска может наступить новый этап СВО
04:40Новое направление фронта: историк рассказал, нужно ли "глубоко и серьезно" заходить в Сумскую область
04:30Нужно растягивать резервы ВСУ: военный историк объяснил, почему прорываться в Сумах сейчас нет смысла
04:20Ищенко объяснил, что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика влезут в войну
04:19Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет
04:10Ищенко: России нужно уничтожить Украину как можно быстрее, чтобы потом бороться с США
04:00"У генералов глаза разбегались": Баранец о том, какое прекрасное оружие находят в "закромах Родины"
03:50"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны
03:40"Нас ждет большая драка": Баранец объяснил, почему в Волчанске нужно выбить козырь из рук Зеленского
03:30Необученные гибнут быстрее: Ищенко о том, почему массовая мобилизация может только задержать противника
03:15Ростислав Ищенко рассказал, что поляки "любят и умеют" воевать, но не будут "умирать пачками" за США
03:00Противоядие против тучи дронов: Баранец рассказал, как бойцы решают проблему "напасти" украинских БплА
Лента новостейМолния