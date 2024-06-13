Окопная правда: в небе господствуют дроны ВСУ, снабжение недостаточно, а война продлится еще пять лет
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Командир одного из добровольческих подразделений, сражающегося на запорожском фронте, откровенно рассказал изданию Украина.ру о проблемах современной армии, и о том, в чем она нуждается. Имя его не называем, так как это был частный разговор
При беседе он сразу попросил, не верить разговорам о том, что украинцы всё, дрогнули, не оказывают сопротивления и воюют кое-как. Это не правда. Во всяком случае, на его участке фронта.
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"Не верьте, что у них снарядный голод и вообще нет БК (боекомплекта). Да всё у них с этим нормально!
Вот мне разрешалось прошлой осенью и зимой выстрелить 5 снарядов в сутки в то время, как с их стороны в нас летело всё, что только можно. Они осенью и зимой по нам били и из артиллерии, и из РСЗО, и из танков. Бьют и бьют. Мы уже думаем, когда попрут на нас, а они все продолжают бить.
Мало того, по его словам, есть проблемы с порохом, когда 8 из 10 выстрелянных снарядов не взрываются. Бойцы идут на штурм, их должна поддерживать артиллерия, а поддержки нет, потому что плохой порох. Раньше хлопок для него выращивали в Узбекистане, теперь Узбекистана нет (самостоятельное государство). Закупают чуть ли не у противника.
По словам собеседника, очень трудная ситуация на фронте и с беспилотниками. Небо на линии боевого сопротивления контролируют ВСУ, а не российская армия.
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"У них беспилотники в небе круглосуточно. Подчеркиваю: круглосуточно. И дроны камикадзе и дроны со сбросами. Дроны-разведчики и корректировщики в воздухе постоянно. А вот у нас все это время от времени.
Я год назад пытался у себя создать подразделение БПЛА. Не разрешили. Я по этому поводу спорил с генералом. Он говорит: нельзя, потому что в Уставе такого рода войск нет. Я ему: товарищ генерал, давайте писать новый Устав будем уже после войны, когда победим. Сегодняшний - написан кровью, да, но на основании героического опыта времен Великой Отечественной. А сейчас идет война, которой никогда прежде не было. Поэтому давайте исходить из нашего сегодняшнего опыта, а не из сегодняшнего Устава", - пересказывает свой разговор с начальником наш собеседник.
В разговоре он также жаловался на сегодняшнее материально-техническое снабжение армии, которое продолжает оставаться из рук вон плохо.
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"Знаете, у меня подразделение укомплектовано. Еще сейчас в очереди, чтобы попасть в него, стоит 150 человек. Мы – самое настоящее боевое братство. От меня даже несколько раз раненные не уходят, а после госпиталя продолжают служить. И это, поверьте, самое приятное для меня признание, как для командира.
Некоторые, которые прослужили уже несколько контрактов, говорят по окончании: командир, сейчас на две недели в отпуск сходим и обратно вернемся. Вот вы сегодня видели моих парней, а сегодня ночью многие из них будут уже на передке, в районе РаботинО (собеседник почему-то при упоминании этого села ударение делает на последний слог). У меня так принято: опытные бойцы всегда закреплены за только что пришедшими в подразделение бойцами.
Так вот, у меня никогда бы не было укомплектовано подразделение и в нем бы не оставались служить, если бы мы снабжались только военным ведомством и только по его нормам. Вот вы видели, как мы ребят кормим. Это потому, что нам помогают волонтеры", - констатирует командир добровольцев.
Он приводит такой пример: согласно нормам питания у бойцов должны быть только завтрак, обед и ужин. Если бы так происходило, как положено по нормам МО, то бойцы были бы голодными.
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"А боец должен быть всегда сытым, накормленным. Он не должен испытывать чувство голода. Вот у меня в три часа вернулись люди с боевых. Их надо покормить. Потом – другие вернулись, и они должны быть накормлены. Им что, до утра голодными надо быть? Или до обеда?
А форма? А вооружения? Сейчас уже танки Т-34 расконсервируют. В одном знакомом подразделении недавно не смогли выдать автоматы "Калашникова" - их просто не было. Выдали всем ППШ. В другом - вместо современного пулемета дали пулемет "Максим". Так я с ним поменялся. Просто из соображений "музейной ценности", дал ему современный, а себе забрал его. Типа для коллекции", - сетует наш собеседник.
Говорит, что, когда в нулевые он заканчивал Академию им. Фрунзе, им говорили, что больше окопной войны не будет, потому что "у нас мощная армия". А оказалось, что будет. Никто не предполагал, что будет именно такая война.
"И еще, не верьте, что против нас стоят иностранные наемники. Мы-то по радиоперехватам знаем, кто стоит, на самом деле: 80% тех, кто против нас воюют – те же самые русские, 15% - украинцы, ну и 0,02% - наемники. И воюют хорошо.
Но и мои ребята научились воевать. То, как они воевали прошлым летом и сейчас – это небо и земля. Раньше вроде все знали и умели, но, когда начинался обстрел, у них были какие-то несогласованные действия. А теперь каждый знает, что ему делать в бою", - с гордостью говорит командир.
Командовать армией и писать для нее Уставы должны те, кто вернется с этой войны. А она, по его словам, надолго: еще 3-5 лет. И закончится только тогда, когда российская армия дойдет до Карпат.
В общем, победы "районного масштаба", которые у нас, конечно, есть, даются нам тяжело, с большой кровью, но благодаря простым солдатам, выучившимся воевать.
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