https://ukraina.ru/20240611/1055614516.html

Ищем террористов-неславян: хедхантинг по-украински

Ищем террористов-неславян: хедхантинг по-украински - 11.06.2024 Украина.ру

Ищем террористов-неславян: хедхантинг по-украински

Украинские спецслужбы готовят новые теракты и диверсии на территории России. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета 11 июня заявил директор ФСБ Александр Бортников. Отдельное направление работы киевского режима – вербовка исполнителей в среде трудовых мигрантов

2024-06-11T18:14

2024-06-11T18:14

2024-06-11T18:20

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центральная азия

украина

мигранты

терроризм

александр бортников

россия

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таджикистан

госдума

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Теракт в "Крокусе"Двадцать второго марта этого года четверо уроженцев Таджикистана, вооруженные автоматами и ножами, напали на посетителей и сотрудников концертного зала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске перед концертом группы "Пикник".Террористы расстреливали людей и добивали их холодным оружием. Свои действия они фиксировали на камеру. После совершения преступления они попытались скрыться на автомобиле, направляясь в сторону границы с Украиной, но были задержаны.В результате нападения погибли 145 человек.Вскоре спецслужбами были задержаны пособники террористов: уроженцы Таджикистана и Киргизии.Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство* - Вилаят Хорасан", афганский "филиал" ИГ.Правоохранительные органы РФ установили, что исполнителями террористического акта действительно являлись радикальные исламисты, однако содействие им оказывала Украина.Причастность УкраиныКак конкретизировал Бортников, к теракту в "Крокусе" причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.По его словам, Украина "при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения".Директор ФСБ добавил, что Киев продолжает работу по внедрению и вербовке диверсионных групп на территории РФ.В поиске исполнителейБортников отметил, что противник также ищет исполнителей для терактов. Приоритетные направления для этого - молодежь и трудовые мигранты.Если с молодежью все более-менее понятно, там ставка делается на неокрепшие умы, жажду легких денег и идейный неонацизм, то в случае мигрантов все обстоит несколько сложней.Украина не скрывает, что ведет работу по привлечению в ряды своей армии представителей бывших советских республик. За несколько недель до событий в "Крокусе" на электронных ресурсах украинского посольства в Таджикистане появилось приглашение гражданам этой страны вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.Такое объявление появилось несмотря на то, что в Таджикистане действует уголовная ответственность за наемничество. В ситуацию вмешался местный МИД, после чего сообщение удалили.В конце мая заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Андрей Новиков заявил, что Украина занимается вербовкой в государствах Центральной Азии.По его словам, граждан этих стран рассматривают как потенциальных террористов и диверсантов."Серая" миграция как база для вербовкиУкраинцы знают, куда бить. Миграционная проблема в России сейчас находится в таком состоянии, что при желании завербовать в этой среде исполнителей для терактов не так уж и сложно.Основная проблема здесь – слабый контроль миграции, в страну без ясной цели въезжают тысячи молодых мужчин, которые имеют низкий уровень образования и толком не могут встроиться в российские реалии и найти здесь работу.В РФ они сразу попадают в маргинальный сектор, перебиваются случайными заработками, оказываясь в конечном счете в бесправном положении. Этим пользуются разнообразные лоббисты и нечистые на руку бизнесмены, которым выгодны такие кадры."Сейчас у нас серый рынок мигрантской рабочей силы и от этого страдают все — страдают местные и страдают сами мигранты", - рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в недавнем интервью изданию Украина.ру.Такой мигрант становится легкой добычей для вербовщиков от террористических структур. Они играют на его тяжелом материальном положении, бытовой неустроенности, отрыве от привычных ему социальных и культурных условий, забивают его мозги радикальными псевдорелигиозными идеями.Как показывает история с "Крокусом", теперь для такой пропаганды не нужно даже ходить в какую-нибудь подпольную мечеть. Достаточно послушать в интернете речи "проповедника" и получить через мессенджеры соответствующие предложения.Британский следПримечательно, и в этом нет никакой конспирологии, что ситуация с мигрантами из Центральной Азии во многом спровоцирована… Британией. Депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечал, что РФ является частью программы ООН "Коридор Центральная Азия - Россия", которую реализует Международная организация для миграции на деньги Всемирного банка и британского правительства."Декларируемая цель программы ООН по поддержке миграции в РФ из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран в Центральной Азии - снижение бедности там. Именно поэтому, видимо, к нам едут не "высококвалифицированные специалисты", а нищие малограмотные безработные. Именно "переселение перенаселения нищеты" объясняет аномалию, почему к нам в самом большом количестве едут из Таджикистана и Киргизии", - заявил он.Так кто стоит за завозом в Россию мигрантов? Кто потом совершает теракты в России? И кто стоит за терактами – задался вопросом парламентарий."Возможно, одни и те же международные структуры глобалистов и их спецслужб и "неправительственных" (на самом деле нет) организаций, под которых легли наши властные чинуши и их информсопровождение, для отвода глаз от продажи Родины и ее будущего блеющие про дружбу народов, нехватку рабочих рук и неспособность русского народа размножаться", - считает он.Время наводить порядокРоссийские власти осознают необходимость наведения порядка в миграционной сфере."Осмысленной миграционной политики у нас не выстроено пока. <...> Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, подготовки, со знанием языка, со знанием наших традиций", - говорил на днях президент Владимир Путин.Агрессивность режима в Киеве будет нарастать по мере того, как будет ухудшаться положение ВСУ на фронте. К такому выводу приходят не только российские специалисты, но и западные эксперты.На днях The Daily Express процитировала аналитика по вопросам обороны и безопасности Николаса Драммонда, который считает, что Киев пойдет на еще более разрушительные и масштабные теракты в случае, если ситуация для него станет патовой.Нападение террористов на "Крокус Сити Холл" с украинским участием показывает, что это предположение не лишено смысла.В связи с этим, к любым проявлениям коррупции, беззакония и безалаберности в сфере миграции должен быть объявлен тотальный режим нулевой терпимости. Он должен распространиться на все уровни этой мафиозной пирамиды, начиная с тех, кто едет сюда не работать, а получать пособия, и заканчивая сотрудниками институтов, которые штампуют сертификаты о знании русского языка.*Деятельность организации запрещена в РФМнение депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова о миграционной проблемы в материале издания Украина.ру После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью

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Павел Котов

эксклюзив, центральная азия, украина, мигранты, терроризм, александр бортников, россия, владимир путин, таджикистан, госдума, фсб, вооруженные силы украины