https://ukraina.ru/20240605/1055494085.html
Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников - 05.06.2024 Украина.ру
Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-06-05T14:57
2024-06-05T14:57
2024-06-05T14:57
видео
украина
сша
россия
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
впк
сво
спецоперация
элита
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00:36 - Почему в международной политике США всё время пытаются набрать сторонников? 08:19 - О смене элит и о программе "Время героев"; 33:18 - О тактике боя с ВСУ в городах; 53:24 - Об устрашающих ударах по военным целям на Украине.
украина
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:36 - Почему в международной политике США всё время пытаются набрать сторонников?
08:19 - О смене элит и о программе "Время героев";
33:18 - О тактике боя с ВСУ в городах;
53:24 - Об устрашающих ударах по военным целям на Украине.