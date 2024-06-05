https://ukraina.ru/20240605/1055494085.html

Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников

Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников - 05.06.2024 Украина.ру

Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-06-05T14:57

2024-06-05T14:57

2024-06-05T14:57

видео

украина

сша

россия

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

впк

сво

спецоперация

элита

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00:36 - Почему в международной политике США всё время пытаются набрать сторонников? 08:19 - О смене элит и о программе "Время героев"; 33:18 - О тактике боя с ВСУ в городах; 53:24 - Об устрашающих ударах по военным целям на Украине.

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армия

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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