Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников - 05.06.2024 Украина.ру
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Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников - 05.06.2024 Украина.ру
Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-06-05T14:57
2024-06-05T14:57
видео
украина
сша
россия
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
впк
сво
спецоперация
элита
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00:36 - Почему в международной политике США всё время пытаются набрать сторонников? 08:19 - О смене элит и о программе "Время героев"; 33:18 - О тактике боя с ВСУ в городах; 53:24 - Об устрашающих ударах по военным целям на Украине.
украина
сша
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армия
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видео, украина, сша, россия, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, впк, сво, спецоперация, элита, войска, армия, фронт, политика, атака, запад, противник, мобилизация, тактики, вс рф, бюджет, бпла, население, регионы, демография, энергетика, победа, инфраструктура, видео
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Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников

14:57 05.06.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:36 - Почему в международной политике США всё время пытаются набрать сторонников?
08:19 - О смене элит и о программе "Время героев";
33:18 - О тактике боя с ВСУ в городах;
53:24 - Об устрашающих ударах по военным целям на Украине.
 
ВидеоУкраинаСШАРоссияРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныВПКСВОСпецоперацияэлитавойскаАрмияфронтполитикаатакаЗападпротивникмобилизациятактикиВС РФбюджетБПЛАнаселениерегионыдемографияэнергетикапобедаинфраструктура
 
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