ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона" - 24.05.2024 Украина.ру
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ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона"
ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона" - 24.05.2024 Украина.ру
ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона"
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин составил для издании Украина.ру список самых уважаемых российских боевых командующих
2024-05-24T05:50
2024-05-24T05:54
эксклюзив
сво
спецоперация
сергей суровикин
россия
харьковская область
лнр
александр "варяг" матюшин
владимир путин
вооруженные силы украины
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Список составлен по мере возрастания значимости заслуг генерала для СВО.5."Освободитель ЛНР": генерал-полковник Александр ЛапинЕму 60 лет. В июле 2022 года стал Героем России. Во время СВО весной 2022 года командовал группировкой российских войск "Центр". В настоящее время командует Ленинградским военным округом, однако фактически руководит сегодняшним российским наступлением в Харьковской области.Комментарий Александра Матюшина: "Несмотря на то, что имя Лапина у некоторых связано с несколькими скандалами – наградил своего сына-танкиста медалью причем во время нашего отступления от Чернигова и Сум весной 2022, которые не смог взять; Рамзан Кадыров обвинил его в сдаче Красного Лимана укропам осенью 2022 года – в армейской среде его считают хорошим командующим.Именно под его командованием мы буквально за сутки освободили Кременную в ЛНР, освободили Лисичанск. Фактически Лапина можно назвать один из главных освободителей ЛНР.Также после нашего сентябрьского провала в Харьковской области, когда нам пришлось оставить всю занятую нами весной-летом территорию, именно Лапин сдержал фронт, не дав ему посыпаться. Организовал оборону Красного Лимана, благодаря чему наши смогли и успели перегруппироваться.Сейчас, с 10 мая, он успешно командует нашим наступлением в Харьковской области. За это время освобождено 18 населенных пунктов и половина Волчанска взята".4. "Освободитель Мариуполя и Авдеевки": генерал-полковник Андрей МордвичевЕму 48 лет. В начале 2024 года стал Героем России.Комментарий Матюшина: "Это, пожалуй, один из самых успешных генералов. Его за то, как он сражался на Сватовском Краснолиманском направлениях даже публично хвалил Владимир Путин и ставил в пример.Именно под руководством Мордвичева, имея в людских ресурсах соотношение с врагом один к одному, был освобожден Мариуполь. Именно он руководил операцией по освобождению Авдеевки, пожалуй, самой укрепленной "фортеци" ВСУ в Донбассе."3."Тёплый": генерал-полковник Михаил ТеплинскийЕму 55 лет. Герой России (получил Звезду Героя еще в 1995 году во время Первой Чеченской в Кремле из рук Бориса Ельцина)Комментарий Матюшина: "Один из самых любимых командиров в российской армии, которая сражается на территории Новороссии. За глаза солдаты и офицеры называют его с симпатией "Теплый". В отличие от остальных воюющих российских командующих он местный, фактически дончанин. Его родное Моспино – это, в общем-то, пригород Донецка. Он свой, хорошо знает наш менталитет.Воевать он начал еще с Приднестровья под руководством генерала Лебедя, прошел две Чеченских войны. За то, как воевал со своими десантниками в Грозном, стал Героем России.После Минских соглашений негласно помогал нашим военным в ЛДНР.Именно благодаря Теплинскому во время боев за Херсон осенью 2022 года, тогда был первый украинский "контрнаступ", дал отпор ВСУ и наши отлично сражались, не побежав и не дрогнув.А до этого его десантники во время, наступления ВСУ в Харьковской области не дали им разгромить 20-ю армию и перекрыть трассу М-4 "Дон".Благодаря ему у укропов не получил расширить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе Антоновского поста и Крынок. В 2023 году его десантники сражались и успешно под Бахмутом. Принципиальный противник "лобовых штурмов".2.Отец-основатель "Вагнера": Дмитрий Уткин (позывные "Вагнер" и "Девятый")Погиб в прошлом году во время авиакатастрофы личного самолета в возрасте 53 лет. Герой России и Герой ЛНР.Комментарий от Матюшина: "Уткин не генерал, но я считаю, что этот человек за то, что он сделал для России, за то, что он сделал для побед российской армии в ходе СВО, достоин быть именно в генеральском списке.Вспомните, именно благодаря ему и только ему бойцы "Вагнера" стали лучшей штурмовой пехотой мира, именно он спланировал операции по освобождению сначала Попасной в ЛНР, а потом Соледара в ДНР. Ну и главное достижение "Вагнера" - "бахмутскую мясорубку". Именно она ослабила украинскую армию перед началом "контрнаступа".1."Генерал Армагеддон": генерал армии Сергей СуровикинЕму 57 лет. В настоящее время находится в Алжире в составе военной миссии России; должность и его задачи неизвестны; ходят слухи о его возвращении в Россию для продолжения участия в СВО. Герой России (2017)"Считается самым авторитетным генералом в российской армии. Командовал Объединенной российской группировкой во время СВО, но из-за близости к "Вагнеру" (напомню, что он курировал это подразделение от лица Министерства обороны, у него к тому же есть какая-то внутренняя вагнеровская награда, полученная еще до СВО).Именно на его плечи легло публично объявить о решении оставить Херсон, но при всем негативе этого непростого решения, многие понимают, что мы не смогли бы его удержать. И главное, это создание того, что сразу же получило название "линии Суровикина", крупнейшей со времен Второй Мировой войны оборонительном сооружении, протянувшемся от Днепра в Херсонской области до Харьковской".Об арестах высокопоставленных офицеров Министерства обороны и Генерального штаба РФ читайте в нашем материале Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе
https://ukraina.ru/20240522/1055225693.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, сергей суровикин, россия, харьковская область, лнр, александр "варяг" матюшин, владимир путин, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Сергей Суровикин, Россия, Харьковская область, ЛНР, Александр "Варяг" Матюшин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона"

05:50 24.05.2024 (обновлено: 05:54 24.05.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин составил для издании Украина.ру список самых уважаемых российских боевых командующих
Список составлен по мере возрастания значимости заслуг генерала для СВО.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКомандующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
Командующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Командующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
5."Освободитель ЛНР": генерал-полковник Александр Лапин
Ему 60 лет. В июле 2022 года стал Героем России. Во время СВО весной 2022 года командовал группировкой российских войск "Центр". В настоящее время командует Ленинградским военным округом, однако фактически руководит сегодняшним российским наступлением в Харьковской области.
Комментарий Александра Матюшина: "Несмотря на то, что имя Лапина у некоторых связано с несколькими скандалами – наградил своего сына-танкиста медалью причем во время нашего отступления от Чернигова и Сум весной 2022, которые не смог взять; Рамзан Кадыров обвинил его в сдаче Красного Лимана укропам осенью 2022 года – в армейской среде его считают хорошим командующим.
Именно под его командованием мы буквально за сутки освободили Кременную в ЛНР, освободили Лисичанск. Фактически Лапина можно назвать один из главных освободителей ЛНР.
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 17:26
Запорожский фронт. Куда пойдёт российская армия после освобождения РаботиноНеделю назад российская армия, действуя в Запорожской области, окончательно освободила населенный пункт Работино, название которого летом прошлого года не исчезало из сообщений СМИ ─ российских, украинских и западных
Также после нашего сентябрьского провала в Харьковской области, когда нам пришлось оставить всю занятую нами весной-летом территорию, именно Лапин сдержал фронт, не дав ему посыпаться. Организовал оборону Красного Лимана, благодаря чему наши смогли и успели перегруппироваться.
Сейчас, с 10 мая, он успешно командует нашим наступлением в Харьковской области. За это время освобождено 18 населенных пунктов и половина Волчанска взята".
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
4. "Освободитель Мариуполя и Авдеевки": генерал-полковник Андрей Мордвичев
Ему 48 лет. В начале 2024 года стал Героем России.
Комментарий Матюшина: "Это, пожалуй, один из самых успешных генералов. Его за то, как он сражался на Сватовском Краснолиманском направлениях даже публично хвалил Владимир Путин и ставил в пример.
Именно под руководством Мордвичева, имея в людских ресурсах соотношение с врагом один к одному, был освобожден Мариуполь. Именно он руководил операцией по освобождению Авдеевки, пожалуй, самой укрепленной "фортеци" ВСУ в Донбассе."
3."Тёплый": генерал-полковник Михаил Теплинский
Ему 55 лет. Герой России (получил Звезду Героя еще в 1995 году во время Первой Чеченской в Кремле из рук Бориса Ельцина)
Комментарий Матюшина: "Один из самых любимых командиров в российской армии, которая сражается на территории Новороссии. За глаза солдаты и офицеры называют его с симпатией "Теплый". В отличие от остальных воюющих российских командующих он местный, фактически дончанин. Его родное Моспино – это, в общем-то, пригород Донецка. Он свой, хорошо знает наш менталитет.
Воевать он начал еще с Приднестровья под руководством генерала Лебедя, прошел две Чеченских войны. За то, как воевал со своими десантниками в Грозном, стал Героем России.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 18:03
"Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под ХарьковомО целях российского наступления на новом направлении изданию Украина.ру рассказал один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот", который в 2022 году воевал, в том числе, и в Харьковской области
После Минских соглашений негласно помогал нашим военным в ЛДНР.
Именно благодаря Теплинскому во время боев за Херсон осенью 2022 года, тогда был первый украинский "контрнаступ", дал отпор ВСУ и наши отлично сражались, не побежав и не дрогнув.
А до этого его десантники во время, наступления ВСУ в Харьковской области не дали им разгромить 20-ю армию и перекрыть трассу М-4 "Дон".
Благодаря ему у укропов не получил расширить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе Антоновского поста и Крынок. В 2023 году его десантники сражались и успешно под Бахмутом. Принципиальный противник "лобовых штурмов".
2.Отец-основатель "Вагнера": Дмитрий Уткин (позывные "Вагнер" и "Девятый")
Погиб в прошлом году во время авиакатастрофы личного самолета в возрасте 53 лет. Герой России и Герой ЛНР.
Комментарий от Матюшина: "Уткин не генерал, но я считаю, что этот человек за то, что он сделал для России, за то, что он сделал для побед российской армии в ходе СВО, достоин быть именно в генеральском списке.
Вспомните, именно благодаря ему и только ему бойцы "Вагнера" стали лучшей штурмовой пехотой мира, именно он спланировал операции по освобождению сначала Попасной в ЛНР, а потом Соледара в ДНР. Ну и главное достижение "Вагнера" - "бахмутскую мясорубку". Именно она ослабила украинскую армию перед началом "контрнаступа".
© коллаж Украина.РуСуровикин астрология
Суровикин астрология
© коллаж Украина.Ру
Суровикин астрология
1."Генерал Армагеддон": генерал армии Сергей Суровикин
Ему 57 лет. В настоящее время находится в Алжире в составе военной миссии России; должность и его задачи неизвестны; ходят слухи о его возвращении в Россию для продолжения участия в СВО. Герой России (2017)
"Считается самым авторитетным генералом в российской армии. Командовал Объединенной российской группировкой во время СВО, но из-за близости к "Вагнеру" (напомню, что он курировал это подразделение от лица Министерства обороны, у него к тому же есть какая-то внутренняя вагнеровская награда, полученная еще до СВО).
Именно на его плечи легло публично объявить о решении оставить Херсон, но при всем негативе этого непростого решения, многие понимают, что мы не смогли бы его удержать. И главное, это создание того, что сразу же получило название "линии Суровикина", крупнейшей со времен Второй Мировой войны оборонительном сооружении, протянувшемся от Днепра в Херсонской области до Харьковской".
Об арестах высокопоставленных офицеров Министерства обороны и Генерального штаба РФ читайте в нашем материале Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияСергей СуровикинРоссияХарьковская областьЛНРАлександр "Варяг" МатюшинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
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