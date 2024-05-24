https://ukraina.ru/20240524/1055255545.html

ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона"

ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона" - 24.05.2024 Украина.ру

ТОП-5 российских генералов в зоне СВО: от "Теплого" до "Армагеддона"

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин составил для издании Украина.ру список самых уважаемых российских боевых командующих

2024-05-24T05:50

2024-05-24T05:50

2024-05-24T05:54

эксклюзив

сво

спецоперация

сергей суровикин

россия

харьковская область

лнр

александр "варяг" матюшин

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/17/1055248561_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_f8a49ffb34b3a7016dfe788730703a6b.jpg

Список составлен по мере возрастания значимости заслуг генерала для СВО.5."Освободитель ЛНР": генерал-полковник Александр ЛапинЕму 60 лет. В июле 2022 года стал Героем России. Во время СВО весной 2022 года командовал группировкой российских войск "Центр". В настоящее время командует Ленинградским военным округом, однако фактически руководит сегодняшним российским наступлением в Харьковской области.Комментарий Александра Матюшина: "Несмотря на то, что имя Лапина у некоторых связано с несколькими скандалами – наградил своего сына-танкиста медалью причем во время нашего отступления от Чернигова и Сум весной 2022, которые не смог взять; Рамзан Кадыров обвинил его в сдаче Красного Лимана укропам осенью 2022 года – в армейской среде его считают хорошим командующим.Именно под его командованием мы буквально за сутки освободили Кременную в ЛНР, освободили Лисичанск. Фактически Лапина можно назвать один из главных освободителей ЛНР.Также после нашего сентябрьского провала в Харьковской области, когда нам пришлось оставить всю занятую нами весной-летом территорию, именно Лапин сдержал фронт, не дав ему посыпаться. Организовал оборону Красного Лимана, благодаря чему наши смогли и успели перегруппироваться.Сейчас, с 10 мая, он успешно командует нашим наступлением в Харьковской области. За это время освобождено 18 населенных пунктов и половина Волчанска взята".4. "Освободитель Мариуполя и Авдеевки": генерал-полковник Андрей МордвичевЕму 48 лет. В начале 2024 года стал Героем России.Комментарий Матюшина: "Это, пожалуй, один из самых успешных генералов. Его за то, как он сражался на Сватовском Краснолиманском направлениях даже публично хвалил Владимир Путин и ставил в пример.Именно под руководством Мордвичева, имея в людских ресурсах соотношение с врагом один к одному, был освобожден Мариуполь. Именно он руководил операцией по освобождению Авдеевки, пожалуй, самой укрепленной "фортеци" ВСУ в Донбассе."3."Тёплый": генерал-полковник Михаил ТеплинскийЕму 55 лет. Герой России (получил Звезду Героя еще в 1995 году во время Первой Чеченской в Кремле из рук Бориса Ельцина)Комментарий Матюшина: "Один из самых любимых командиров в российской армии, которая сражается на территории Новороссии. За глаза солдаты и офицеры называют его с симпатией "Теплый". В отличие от остальных воюющих российских командующих он местный, фактически дончанин. Его родное Моспино – это, в общем-то, пригород Донецка. Он свой, хорошо знает наш менталитет.Воевать он начал еще с Приднестровья под руководством генерала Лебедя, прошел две Чеченских войны. За то, как воевал со своими десантниками в Грозном, стал Героем России.После Минских соглашений негласно помогал нашим военным в ЛДНР.Именно благодаря Теплинскому во время боев за Херсон осенью 2022 года, тогда был первый украинский "контрнаступ", дал отпор ВСУ и наши отлично сражались, не побежав и не дрогнув.А до этого его десантники во время, наступления ВСУ в Харьковской области не дали им разгромить 20-ю армию и перекрыть трассу М-4 "Дон".Благодаря ему у укропов не получил расширить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области в районе Антоновского поста и Крынок. В 2023 году его десантники сражались и успешно под Бахмутом. Принципиальный противник "лобовых штурмов".2.Отец-основатель "Вагнера": Дмитрий Уткин (позывные "Вагнер" и "Девятый")Погиб в прошлом году во время авиакатастрофы личного самолета в возрасте 53 лет. Герой России и Герой ЛНР.Комментарий от Матюшина: "Уткин не генерал, но я считаю, что этот человек за то, что он сделал для России, за то, что он сделал для побед российской армии в ходе СВО, достоин быть именно в генеральском списке.Вспомните, именно благодаря ему и только ему бойцы "Вагнера" стали лучшей штурмовой пехотой мира, именно он спланировал операции по освобождению сначала Попасной в ЛНР, а потом Соледара в ДНР. Ну и главное достижение "Вагнера" - "бахмутскую мясорубку". Именно она ослабила украинскую армию перед началом "контрнаступа".1."Генерал Армагеддон": генерал армии Сергей СуровикинЕму 57 лет. В настоящее время находится в Алжире в составе военной миссии России; должность и его задачи неизвестны; ходят слухи о его возвращении в Россию для продолжения участия в СВО. Герой России (2017)"Считается самым авторитетным генералом в российской армии. Командовал Объединенной российской группировкой во время СВО, но из-за близости к "Вагнеру" (напомню, что он курировал это подразделение от лица Министерства обороны, у него к тому же есть какая-то внутренняя вагнеровская награда, полученная еще до СВО).Именно на его плечи легло публично объявить о решении оставить Херсон, но при всем негативе этого непростого решения, многие понимают, что мы не смогли бы его удержать. И главное, это создание того, что сразу же получило название "линии Суровикина", крупнейшей со времен Второй Мировой войны оборонительном сооружении, протянувшемся от Днепра в Херсонской области до Харьковской".Об арестах высокопоставленных офицеров Министерства обороны и Генерального штаба РФ читайте в нашем материале Генеральская чистка: новые аресты в Минобороны и Генштабе

https://ukraina.ru/20240522/1055225693.html

https://ukraina.ru/20240521/1055199550.html

россия

харьковская область

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, сергей суровикин, россия, харьковская область, лнр, александр "варяг" матюшин, владимир путин, вооруженные силы украины