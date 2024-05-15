https://ukraina.ru/20240515/1055060145.html

Это затрудняет продвижение пехоты: волонтер рассказал о проблеме вражеских дронов-камикадзе на поле боя

Это затрудняет продвижение пехоты: волонтер рассказал о проблеме вражеских дронов-камикадзе на поле боя - 15.05.2024 Украина.ру

Это затрудняет продвижение пехоты: волонтер рассказал о проблеме вражеских дронов-камикадзе на поле боя

Российская военная промышленность сейчас стала производить танки, самолеты и боеприпасы, которыми постепенно насыщается российская армия. При этом проблема противодействия вражеским дронам и насыщения войск собственными БПЛА еще не решена. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-05-15T03:00

2024-05-15T03:00

2024-05-15T03:00

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военная техника

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войска

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Великая Отечественная война шла долгих четыре года. Если буквально сравнивать ее со спецоперацией, то в середине 1943 года войска активно наступали и освобождали русские города. Сейчас их тоже необходимо освобождать, сообщил волонтер.Сейчас ожила российская военная промышленность. Она действительно стала производить танки, самолеты и боеприпасы, которыми постепенно насыщается российская армия, добавил он.К сожалению, пока полностью не решена тактическая проблема противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными БПЛА. Эта проблема "давно истекает кровью", указал эксперт.Насколько хорошо обстоят дела с фугасными авиабомбами, которые приводят в ужас ВСУ, настолько тяжело приходится российским бойцам, когда противник начинает использовать дроны-камикадзе, подчеркнул обозреватель.Более того, если не решить эту проблему, то продвижение пехотных частей постоянно будет затруднено. Поэтому потери в людях и технике будут значительно выше прогнозов, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240514/1055053061.html

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