https://ukraina.ru/20240515/1055060145.html
Это затрудняет продвижение пехоты: волонтер рассказал о проблеме вражеских дронов-камикадзе на поле боя
Это затрудняет продвижение пехоты: волонтер рассказал о проблеме вражеских дронов-камикадзе на поле боя - 15.05.2024 Украина.ру
Это затрудняет продвижение пехоты: волонтер рассказал о проблеме вражеских дронов-камикадзе на поле боя
Российская военная промышленность сейчас стала производить танки, самолеты и боеприпасы, которыми постепенно насыщается российская армия. При этом проблема противодействия вражеским дронам и насыщения войск собственными БПЛА еще не решена. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-05-15T03:00
2024-05-15T03:00
2024-05-15T03:00
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алексей живов
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беспилотники
дроны
военная техника
танки
войска
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Великая Отечественная война шла долгих четыре года. Если буквально сравнивать ее со спецоперацией, то в середине 1943 года войска активно наступали и освобождали русские города. Сейчас их тоже необходимо освобождать, сообщил волонтер.Сейчас ожила российская военная промышленность. Она действительно стала производить танки, самолеты и боеприпасы, которыми постепенно насыщается российская армия, добавил он.К сожалению, пока полностью не решена тактическая проблема противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными БПЛА. Эта проблема "давно истекает кровью", указал эксперт.Насколько хорошо обстоят дела с фугасными авиабомбами, которые приводят в ужас ВСУ, настолько тяжело приходится российским бойцам, когда противник начинает использовать дроны-камикадзе, подчеркнул обозреватель.Более того, если не решить эту проблему, то продвижение пехотных частей постоянно будет затруднено. Поэтому потери в людях и технике будут значительно выше прогнозов, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240514/1055053061.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, алексей живов, вс рф, беспилотники, дроны, военная техника, танки, войска, самолет, производство
Новости, Россия, Запад, Алексей Живов, ВС РФ, беспилотники, дроны, военная техника, танки, войска, самолет, производство
Это затрудняет продвижение пехоты: волонтер рассказал о проблеме вражеских дронов-камикадзе на поле боя
Российская военная промышленность сейчас стала производить танки, самолеты и боеприпасы, которыми постепенно насыщается российская армия. При этом проблема противодействия вражеским дронам и насыщения войск собственными БПЛА еще не решена. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Великая Отечественная война шла долгих четыре года. Если буквально сравнивать ее со спецоперацией, то в середине 1943 года войска активно наступали и освобождали русские города. Сейчас их тоже необходимо освобождать, сообщил волонтер.
Сейчас ожила российская военная промышленность. Она действительно стала производить танки, самолеты и боеприпасы, которыми постепенно насыщается российская армия, добавил он.
"В результате растут возможности войсковых соединений. Особенно в области применения планирующих бомб. Это большой прорыв", - отметил Живов.
К сожалению, пока полностью не решена тактическая проблема противодействия вражеским дронам и насыщения армии собственными БПЛА. Эта проблема "давно истекает кровью", указал эксперт.
Насколько хорошо обстоят дела с фугасными авиабомбами, которые приводят в ужас ВСУ, настолько тяжело приходится российским бойцам, когда противник начинает использовать дроны-камикадзе, подчеркнул обозреватель.
Более того, если не решить эту проблему, то продвижение пехотных частей постоянно будет затруднено. Поэтому потери в людях и технике будут значительно выше прогнозов, подытожил собеседник издания.