https://ukraina.ru/20240419/1054579574.html

"Польша получит по голове": политолог раскрыл, когда Россия может нанести Варшаве ответный удар

"Польша получит по голове": политолог раскрыл, когда Россия может нанести Варшаве ответный удар - 19.04.2024 Украина.ру

"Польша получит по голове": политолог раскрыл, когда Россия может нанести Варшаве ответный удар

Россия имеет право нанести ответный удар по местам базирования комплексов Patriot. Если поляки готовы так рисковать, то они должны быть готовыми к тому, что Москва вступит в прямой конфликт c Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-04-19T03:40

2024-04-19T03:40

2024-04-19T03:40

новости

россия

польша

алексей кочетков

дмитрий кулеба

западная украина

зрк patriot

украина

пво

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045488606_68:0:1024:538_1920x0_80_0_0_5671ed7db6e23e2be4dc19f83c9f4bbd.jpg

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Варшава рассматривают сценарий защиты западных областей Украины польскими системами Patriot. При этом неизвестно, идет ли речь о поставках новых ЗРК или Польша будет сбивать российские ракеты со своей территории.Если РФ примет решение нанести ответный удар, то Польша "получит по голове" от российских систем борьбы с ПВО. После этого она окажется перед выбором, что делать дальше: пытаться втянуть всю Европу в войну с Россией или пересматривать всю свою политику на Восточном направлении, рассказал политолог.Россия имеет полное право нанести ответный удар по местам базирования этих комплексов. Если поляки готовы так рисковать, то они должны быть готовыми к тому, что Москва вступит с ними в прямой конфликт, отметил эксперт.Неизвестно, разорвет ли после этого РФ дипломатические отношения с Польшей, или это будет подвисшая ситуация. Но здравомыслящие люди в Варшаве отдают себе отчет в том, что ответ России будет жестким и может включать в себя удары по польской территории, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240418/1054572848.html

россия

польша

западная украина

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, польша, алексей кочетков, дмитрий кулеба, западная украина, зрк patriot, украина, пво, европа, война