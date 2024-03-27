"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских
Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
По мнению волонтера, основа нашего большого российского российского – это триединый русский народ. При этом украинцы – это ментально больные люди, которые заразились "вирусом сатанизма и терроризма", рассказал эксперт.
Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ, несмотря на то, что сейчас те нас "яростно ненавидят", уточнил Алехин.
"И у [китайского стратега и мыслителя] Сунь-цзы была хорошая мысль, что было бы правильно сохранить армию противника (или взять в плен или переманить на свою сторону), а не уничтожить ее", - подчеркнул специалист.
Военный стратег Сунь-Цзы писал свое "Искусство войны" во времена Троецарствия, когда Китай воевал не с внешними врагами, а внутри себя. Это была перманентная война между княжествами. Это то же самое, что происходит сейчас с Украиной, это те же русские люди, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:26Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами Евросоюз не рискует трогать само тело золотовалютных резервов (ЗВР) России, потому что это будет нарушение фундаментальных принципов международного права. Деньги в ЗВР (наличные, безнал или золото) – это государственная собственность. Ни одно государство не может забрать собственность у другого государства, потому что это откроет ящик Пандоры