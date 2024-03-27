https://ukraina.ru/20240327/1054119864.html

"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских

"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских - 27.03.2024 Украина.ру

"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских

Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-27T04:50

2024-03-27T04:50

2024-03-27T04:50

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По мнению волонтера, основа нашего большого российского российского – это триединый русский народ. При этом украинцы – это ментально больные люди, которые заразились "вирусом сатанизма и терроризма", рассказал эксперт.Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ, несмотря на то, что сейчас те нас "яростно ненавидят", уточнил Алехин.Военный стратег Сунь-Цзы писал свое "Искусство войны" во времена Троецарствия, когда Китай воевал не с внешними врагами, а внутри себя. Это была перманентная война между княжествами. Это то же самое, что происходит сейчас с Украиной, это те же русские люди, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240326/1054105556.html

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новости, россия, украина, волонтеры, население, противник, всу, народ, сво