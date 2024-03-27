"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских - 27.03.2024 Украина.ру
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"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских
"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских - 27.03.2024 Украина.ру
"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских
Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-27T04:50
2024-03-27T04:50
новости
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волонтеры
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По мнению волонтера, основа нашего большого российского российского – это триединый русский народ. При этом украинцы – это ментально больные люди, которые заразились "вирусом сатанизма и терроризма", рассказал эксперт.Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ, несмотря на то, что сейчас те нас "яростно ненавидят", уточнил Алехин.Военный стратег Сунь-Цзы писал свое "Искусство войны" во времена Троецарствия, когда Китай воевал не с внешними врагами, а внутри себя. Это была перманентная война между княжествами. Это то же самое, что происходит сейчас с Украиной, это те же русские люди, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, волонтеры, население, противник, всу, народ, сво
Новости, Россия, Украина, волонтеры, население, противник, ВСУ, народ, СВО

"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских

04:50 27.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш в вышиванках" во Львове
Марш в вышиванках во Львове - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
По мнению волонтера, основа нашего большого российского российского – это триединый русский народ. При этом украинцы – это ментально больные люди, которые заразились "вирусом сатанизма и терроризма", рассказал эксперт.
Чем больше получится сохранить населения Украины (при взятии под контроль всех ее территорий), тем больше прирастет Россия. Существуют различные технологии перевода украинцев в единый с россиянами народ, несмотря на то, что сейчас те нас "яростно ненавидят", уточнил Алехин.
"И у [китайского стратега и мыслителя] Сунь-цзы была хорошая мысль, что было бы правильно сохранить армию противника (или взять в плен или переманить на свою сторону), а не уничтожить ее", - подчеркнул специалист.
Военный стратег Сунь-Цзы писал свое "Искусство войны" во времена Троецарствия, когда Китай воевал не с внешними врагами, а внутри себя. Это была перманентная война между княжествами. Это то же самое, что происходит сейчас с Украиной, это те же русские люди, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Иван Лизан интервью
Вчера, 05:26
Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами Евросоюз не рискует трогать само тело золотовалютных резервов (ЗВР) России, потому что это будет нарушение фундаментальных принципов международного права. Деньги в ЗВР (наличные, безнал или золото) – это государственная собственность. Ни одно государство не может забрать собственность у другого государства, потому что это откроет ящик Пандоры
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад
05:10Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФ
05:00"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника
04:52Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧП
04:50"Вирус сатанизма и терроризма": эксперт объяснил, почему "зараженных" украинцев нужно перевести в русских
04:40По законам военного времени: эксперт о том, почему для пособников Киева не нужно "разводить" гуманность
04:38В преддверие хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции Зеленского
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