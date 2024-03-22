Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым катком давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово - 22.03.2024 Украина.ру
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Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым катком давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово
Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым катком давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово - 22.03.2024 Украина.ру
Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым катком давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово
Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-03-22T04:10
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новости, россия, олег измайлов, днр, донбасс, вс рф, всу, авдеевка
Новости, Россия, Олег Измайлов, ДНР, СВО, Донбасс, ВС РФ, ВСУ, Авдеевка

Нам надо наступать: эксперт рассказал, как ВС РФ огневым катком давят ВСУ по дороге к Карловке и Курахово

04:10 22.03.2024 (обновлено: 17:51 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
 
Олег ИзмайловВС РФВСУРоссияДНРДонбассАвдеевка
 
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