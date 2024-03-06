С "фигой в кармане" по жизни – Михаил Жванецкий - 06.03.2024 Украина.ру
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С "фигой в кармане" по жизни – Михаил Жванецкий
С "фигой в кармане" по жизни – Михаил Жванецкий - 06.03.2024 Украина.ру
С "фигой в кармане" по жизни – Михаил Жванецкий
90 лет назад 6 марта 2024 года родился один из самых популярных советских и постсоветских сатириков Михаил Жванецкий. Им восхищались, его творчество любили, его цитировали. Он казался зрителям добродушным и не злопамятным человеком, но, когда развалился СССР, вдруг выяснилось, что этот человек большую часть своей жизни прожил с "фигой в кармане"
2024-03-06T16:00
2024-03-06T16:00
история
история
история ссср
история украины
юмор
юмористы
сатира
одесса
михаил жванецкий
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Михаил Михайлович (настоящее отчество – Манькевич), родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье: отец работал врачом, а мать – бухгалтером сахарного завода.Мань Мошкович (Эммануил Моисеевич) Жванецкий до войны работал хирургом и главврачом районной больницы города Томашполя, а с её началом был призван служить в звании военврача 2-го ранга в 258-й медико-санитарный батальон 169-й стрелковой дивизии. Затем он был хирургом во фронтовом госпитале и главврачом в эвакогоспитале. В 1942 году его наградили орденом Красной Звезды.Сам Миша в это время вместе с матерью жил в Ташкенте, в эвакуации. Они туда уехали в 1941 году и вернулись в Одессу только в 45-м. После школы младший Жванецкий в 1951 году поступил в Одесский институт инженеров морского флота на специальность "Инженер-механик подъёмно-транспортного оборудования портов".В студенческие годы Михаил Михайлович вёл активную общественную жизнь: был комсоргом, занимался гимнастикой и выступал с сатирическими миниатюрами и монологами собственного авторства в студенческом театре "Парнас-2". Его партнёрами по сцене стали Виктор Ильченко и Роман Кац (будущий Карцев). Вместе с Ильченко в 1956 году, после института, они пошли работать в порт, а Карцев – на швейную фабрику "Авангард". Но своих выступлений эта троица, из которой пишущим был только Жванецкий, с тех пор не прекращала никогда.Благодаря харизматичному Карцеву (тот как-то раз выступал с монологами Жванецкого в Ленинградском театре миниатюр) Михаила Жванецкого заметил Аркадий Райкин и пригласил в Ленинград на должность заведующего литературной частью своего театра. Со временем Жванецкий стал давать собственные концерты, из-за чего Райкин его и уволил.Но Жванецкий, Карцев и Ильченко не растерялись и создали собственный Одесский театр миниатюр. Кроме того с 1974 года Жванецкий начал писать тексты для артистов Ленинградской гастрольно-концертной организации "Ленконцерт". Деньги и слава полились рекой. В 1988 году он стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр, а в 90-м открыл Всемирный клуб одесситов.Монологи и миниатюры Жванецого пользовались невероятной популярностью. Многие остроты из них, что говорится, ушли в народ. Считалось правилом хорошего тона "щеголять" ими за столом или в приличной кампании.Творчество сатирика иногда издавалось в виде книг-сборников: "Встречи на улицах" (1980), "Моя Одесса" (1993), "Мой портфель" (2004), "Избранное" (2008), "Южное лето (2014) и др. Помимо всего прочего этот, безусловно, талантливый и плодовитый человек, был автором сценариев к киножурналу "Фитиль" (1965-1990), 4-серийной киноленте "Люди и манекены" (1974-75), комедии "Одесский пароход" (2019).В 1999 году ему присвоили звание Народного артиста Украины, а в 2012 – народного артиста России. Поздравлял его лично президент. Также его наградили множеством государственных наград, среди которых были и орден Дружбы народов, и ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, и многие другие.При СССР он хаял Советскую власть, правда, по понятным причинам, делал это негромко… Теперь, уже более открыто, он встал в оппозицию к российским властям, проявив себе принципиальным либералом в самом худшем понимании этого слова. Хоть он и утверждал, что не хочет заниматься политикой, но его все время в нее втягивают, он в 1996 году требовал остановить войну в Чечне, а в 2012-м подписывал открытое письмо в защиту панк-группы Pussy Riot.Отдельного внимания заслуживает его поддержка украинских псевдолиберальных, а на самом деле националистических властей. Жванецкий поддержал "Оранжевую революцию" 2004 года. По его мнению, которое он озвучил одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Россия отличалась от Украины… озлобленным населением. После Майдана-2014 мэтр вещал:"Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг… Закомплексованное российское большинство оправдывает своё бездействие, свою ненависть и своё бессилие "желанием стабильности", тем что "они все там бандеровцы и фашисты" и т.д. А на самом деле – это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали, не утёрлись…"Жванецкий тогда не захотел увидеть, что Майдан стал не восстанием украинского народа против "воров из окружения Януковича", а очередной спланированной "цветной революцией" спецслужб Запада. Операцией, направленной на отрыв Украины от России, ее превращение в нацистское, русофобское и ещё более коррумпированное государство, с "убитыми" промышленностью и экономикой. Не захотел увидеть тогда, не захотел увидеть и потом.Жванецкий не поддержал присоединение Крыма и был одним из тех, кто подписал открытое письмо против его "аннексии" Россией. После 2014 года он демонстративно не посещал полуостров.Почётный гражданин Одессы, после 2 мая 2014 года, когда украинские праворадикалы сожгли заживо несколько десятков людей, он только назвал эти события трагедией и сказал, что "Одесса уже не будет прежней"… а уже летом того же года дал в Киеве концерт. Когда по случаю очередной годовщины тех событий, укронацистские подонки поздравляли друг друга в соцсетях с "хорошим шашлыком", он молчал.В 2015 году Министерство культуры Украины, которое на то время возглавлял один из ярых русофобов Вячеслав Кириленко, внесло Жванецкого в т.н. "белый список", разрешив ему, таким образом, выступать на территории Украины. В данном списке Жванецкий оказался рядом с Андреем Макаревичем, Борисом Акуниным, Виктором Шендеровичем и прочими современными иноагентами, которые ныне проживают за пределами России."Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Да чего тут прикидываться. Нос и язык говорят сами. Таким языком, какой владеет мной, говорят только в Украине, и только в одном месте… Наша любовь с Украиной взаимная", – писал в одной из своих миниатюр Жванецкий.Он положительно высказывался об одесском губернаторстве Михаила Саакашвили. Жванецкий утверждал, что тот в Южной Пальмире боролся с бюрократией, реформировал полицию региона, очистил пляжи."Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое", – тоже одно из высказываний известного сатирика, которое многократно процитировано в различных источниках и не оставляет никаких сомнений в его русофобии.Жванецкий постоянно заигрывал и с Западом:"А за что им нас любить-то? Не думаю, что так уж есть за что. Глядя на наши отношения с Америкой, создаётся впечатление, что два борца сошлись и всё время друг друга.... Американцы не могут ни на что встать – шевелится что-то. Это мы. И сесть не могут – опять шевелится то, на что они садятся. Они действительно мощная сверхдержава. Но под ними всё время шевелимся мы!"В интервью, которые Жванецкий давал в последние годы своей жизни, когда уже знал, что тяжело и скорее всего смертельно болен, он своё отношение к стране, в которой жил, перестал скрывать абсолютно. Он критиковал систему правосудия, "неубранные дороги", "никудышную" газовую систему. В одном из своих последних постов в Instagram написал так:"Мы непохожи на всех. Нас видно. Мы агрессивны. Мы раздражительны. Мы куда-то спешим и не даем никому времени на размышления... Нас видно. Нас слышно... Наш диагноз – мы пока нецивилизованны... Язык, которым мы говорим, груб... Мы хорошо понимаем и любим силу, от этого покоряемся диктатуре и криминалу".Такое понятие, как патриотизм, Жванецкий вообще воспринимал, как вещь для общества абсолютно вредную:"Патриотизм – это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других".6 ноября 2020 года Михаила Жванецкого не стало. На следующий день в Одессе был объявлен траур. Похоронили его 9 ноября на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами народных артистов СССР Галины Волчек и Марка Захарова. Похоронили с воинскими почестями…Жванецкий оставил после себя не только огромное творческое наследие, но и много наследников. У него было четыре жены, из которых только две официальные, и куча любовниц. Да, именно куча, поскольку многие знакомые сатирика утверждали, что Жванецкий был очень слаб к женскому полу, и не упускал момента закрутить очередной роман. Женщины, как известно, любят ушами, ну а профессионал разговорного жанра что-что, а вот "ездить" по этим самым ушам… или ушкам… умел отменно. В официальных браках и от внебрачных связей у Жванецкого родились четверо сыновей и две дочери, и это только те дети, о которых известно наверняка.13 февраля 2024 году в Ростове-на-Дону на Пушкинской улице Жванецкому был торжественно открыт очередной памятник. На его открытии присутствовали губернатор Василий Голубев, помощник президента Игорь Левитин, прочие чиновники. И тут произошёл скандал – местная жительница Надежда Кофейникова обратилась к присутствующим:"Здравствуйте, я хотела спросить: а никого не смущает, что устанавливается памятник русофобу, который ненавидел Россию, мечтал "сравнять ее с землей"? А что он сделал для отечества, чтобы вы ему ставили памятник? Это ваша инициатива или частного лица?"Женщину увела полиция, но осадочек, как говорится, остался. Присутствующие даже, как-то, застеснялись … А может надо перестать стесняться, и если человек, пусть и очень талантливый, и заслуженный, является оголтелым русофобом, относиться к нему соответствующе? Да, конечно, Россия – щедрая душа, только иногда она щедра немного не к тем, к кому следовало бы. И одного из таких ее незаслуженно обласканных неблагодарных сыновей при жизни звали Михаил Жванецкий.
https://ukraina.ru/20201013/1029225322.html
https://ukraina.ru/20201015/1029267796.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история ссср, история украины, юмор, юмористы, сатира, одесса, михаил жванецкий
История, История, история СССР, история Украины, юмор, юмористы, сатира, Одесса, Михаил Жванецкий

С "фигой в кармане" по жизни – Михаил Жванецкий

16:00 06.03.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъемки программы "Дежурный по стране" с Михаилом Жванецким
Съемки программы Дежурный по стране с Михаилом Жванецким - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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Алексей
Стаценко
публицист
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Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
90 лет назад 6 марта 2024 года родился один из самых популярных советских и постсоветских сатириков Михаил Жванецкий. Им восхищались, его творчество любили, его цитировали. Он казался зрителям добродушным и не злопамятным человеком, но, когда развалился СССР, вдруг выяснилось, что этот человек большую часть своей жизни прожил с "фигой в кармане"
Михаил Михайлович (настоящее отчество – Манькевич), родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье: отец работал врачом, а мать – бухгалтером сахарного завода.
Мань Мошкович (Эммануил Моисеевич) Жванецкий до войны работал хирургом и главврачом районной больницы города Томашполя, а с её началом был призван служить в звании военврача 2-го ранга в 258-й медико-санитарный батальон 169-й стрелковой дивизии. Затем он был хирургом во фронтовом госпитале и главврачом в эвакогоспитале. В 1942 году его наградили орденом Красной Звезды.
Сам Миша в это время вместе с матерью жил в Ташкенте, в эвакуации. Они туда уехали в 1941 году и вернулись в Одессу только в 45-м. После школы младший Жванецкий в 1951 году поступил в Одесский институт инженеров морского флота на специальность "Инженер-механик подъёмно-транспортного оборудования портов".
В студенческие годы Михаил Михайлович вёл активную общественную жизнь: был комсоргом, занимался гимнастикой и выступал с сатирическими миниатюрами и монологами собственного авторства в студенческом театре "Парнас-2". Его партнёрами по сцене стали Виктор Ильченко и Роман Кац (будущий Карцев). Вместе с Ильченко в 1956 году, после института, они пошли работать в порт, а Карцев – на швейную фабрику "Авангард". Но своих выступлений эта троица, из которой пишущим был только Жванецкий, с тех пор не прекращала никогда.
Благодаря харизматичному Карцеву (тот как-то раз выступал с монологами Жванецкого в Ленинградском театре миниатюр) Михаила Жванецкого заметил Аркадий Райкин и пригласил в Ленинград на должность заведующего литературной частью своего театра. Со временем Жванецкий стал давать собственные концерты, из-за чего Райкин его и уволил.
© фото предоставлено автором статьиМихаил Жванецкий и Аркадий Райкин
Михаил Жванецкий и Аркадий Райкин
© фото предоставлено автором статьи
Михаил Жванецкий и Аркадий Райкин
Но Жванецкий, Карцев и Ильченко не растерялись и создали собственный Одесский театр миниатюр. Кроме того с 1974 года Жванецкий начал писать тексты для артистов Ленинградской гастрольно-концертной организации "Ленконцерт". Деньги и слава полились рекой. В 1988 году он стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр, а в 90-м открыл Всемирный клуб одесситов.
Монологи и миниатюры Жванецого пользовались невероятной популярностью. Многие остроты из них, что говорится, ушли в народ. Считалось правилом хорошего тона "щеголять" ими за столом или в приличной кампании.
Творчество сатирика иногда издавалось в виде книг-сборников: "Встречи на улицах" (1980), "Моя Одесса" (1993), "Мой портфель" (2004), "Избранное" (2008), "Южное лето (2014) и др. Помимо всего прочего этот, безусловно, талантливый и плодовитый человек, был автором сценариев к киножурналу "Фитиль" (1965-1990), 4-серийной киноленте "Люди и манекены" (1974-75), комедии "Одесский пароход" (2019).
Саша Чёрный
13 октября 2020, 01:00
День в истории. 13 октября: родился первый знаменитый сатирик-одессит140 лет назад, 13 октября 1880 года Одессе, в доме Семашко на ул. Ришельевской, в семье провизора, агента химической лаборатории Менделя Гликберга появился на свет сын Александр. Так началась жизнь знаменитого сатирика и детского писателя, оставшегося в истории литературы под псевдонимом «Саша Чёрный».
В 1999 году ему присвоили звание Народного артиста Украины, а в 2012 – народного артиста России. Поздравлял его лично президент. Также его наградили множеством государственных наград, среди которых были и орден Дружбы народов, и ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, и многие другие.
При СССР он хаял Советскую власть, правда, по понятным причинам, делал это негромко… Теперь, уже более открыто, он встал в оппозицию к российским властям, проявив себе принципиальным либералом в самом худшем понимании этого слова. Хоть он и утверждал, что не хочет заниматься политикой, но его все время в нее втягивают, он в 1996 году требовал остановить войну в Чечне, а в 2012-м подписывал открытое письмо в защиту панк-группы Pussy Riot.
Отдельного внимания заслуживает его поддержка украинских псевдолиберальных, а на самом деле националистических властей. Жванецкий поддержал "Оранжевую революцию" 2004 года. По его мнению, которое он озвучил одиозному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Россия отличалась от Украины… озлобленным населением. После Майдана-2014 мэтр вещал:
"Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг… Закомплексованное российское большинство оправдывает своё бездействие, свою ненависть и своё бессилие "желанием стабильности", тем что "они все там бандеровцы и фашисты" и т.д. А на самом деле – это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали, не утёрлись…"
© фото предоставлено автором статьиГордон, Бацман, Жванецкий
Гордон, Бацман, Жванецкий
© фото предоставлено автором статьи
Гордон, Бацман, Жванецкий
Жванецкий тогда не захотел увидеть, что Майдан стал не восстанием украинского народа против "воров из окружения Януковича", а очередной спланированной "цветной революцией" спецслужб Запада. Операцией, направленной на отрыв Украины от России, ее превращение в нацистское, русофобское и ещё более коррумпированное государство, с "убитыми" промышленностью и экономикой. Не захотел увидеть тогда, не захотел увидеть и потом.
Жванецкий не поддержал присоединение Крыма и был одним из тех, кто подписал открытое письмо против его "аннексии" Россией. После 2014 года он демонстративно не посещал полуостров.
Почётный гражданин Одессы, после 2 мая 2014 года, когда украинские праворадикалы сожгли заживо несколько десятков людей, он только назвал эти события трагедией и сказал, что "Одесса уже не будет прежней"… а уже летом того же года дал в Киеве концерт. Когда по случаю очередной годовщины тех событий, укронацистские подонки поздравляли друг друга в соцсетях с "хорошим шашлыком", он молчал.
В 2015 году Министерство культуры Украины, которое на то время возглавлял один из ярых русофобов Вячеслав Кириленко, внесло Жванецкого в т.н. "белый список", разрешив ему, таким образом, выступать на территории Украины. В данном списке Жванецкий оказался рядом с Андреем Макаревичем, Борисом Акуниным, Виктором Шендеровичем и прочими современными иноагентами, которые ныне проживают за пределами России.
© фото предоставлено автором статьиЖванецкий, Галкин, Пугачёва
Жванецкий, Галкин, Пугачёва
© фото предоставлено автором статьи
Жванецкий, Галкин, Пугачёва
"Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Да чего тут прикидываться. Нос и язык говорят сами. Таким языком, какой владеет мной, говорят только в Украине, и только в одном месте… Наша любовь с Украиной взаимная", – писал в одной из своих миниатюр Жванецкий.
Он положительно высказывался об одесском губернаторстве Михаила Саакашвили. Жванецкий утверждал, что тот в Южной Пальмире боролся с бюрократией, реформировал полицию региона, очистил пляжи.
"Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое", – тоже одно из высказываний известного сатирика, которое многократно процитировано в различных источниках и не оставляет никаких сомнений в его русофобии.
Данилец Моисеенко кролики - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 17:34
Данилец и Моисеенко объяснили, почему юмористам в РФ запрещено шутить про УкраинуУкраинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко рассказали в интервью каналу «112. Украина» 14 октября, как в России относятся к украинцам после Майдана 2014 года
Жванецкий постоянно заигрывал и с Западом:
"А за что им нас любить-то? Не думаю, что так уж есть за что. Глядя на наши отношения с Америкой, создаётся впечатление, что два борца сошлись и всё время друг друга.... Американцы не могут ни на что встать – шевелится что-то. Это мы. И сесть не могут – опять шевелится то, на что они садятся. Они действительно мощная сверхдержава. Но под ними всё время шевелимся мы!"
В интервью, которые Жванецкий давал в последние годы своей жизни, когда уже знал, что тяжело и скорее всего смертельно болен, он своё отношение к стране, в которой жил, перестал скрывать абсолютно. Он критиковал систему правосудия, "неубранные дороги", "никудышную" газовую систему. В одном из своих последних постов в Instagram написал так:
"Мы непохожи на всех. Нас видно. Мы агрессивны. Мы раздражительны. Мы куда-то спешим и не даем никому времени на размышления... Нас видно. Нас слышно... Наш диагноз – мы пока нецивилизованны... Язык, которым мы говорим, груб... Мы хорошо понимаем и любим силу, от этого покоряемся диктатуре и криминалу".
Такое понятие, как патриотизм, Жванецкий вообще воспринимал, как вещь для общества абсолютно вредную:
"Патриотизм – это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других".
6 ноября 2020 года Михаила Жванецкого не стало. На следующий день в Одессе был объявлен траур. Похоронили его 9 ноября на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами народных артистов СССР Галины Волчек и Марка Захарова. Похоронили с воинскими почестями…
- РИА Новости, 1920, 03.08.2019
3 августа 2019, 08:07
Два по сто: Тарапуньке и Штепселю в 2019 году исполнилось бы двести лет на двоихЭти эстрадные артисты сатирического жанра принадлежали к тому великому поколению наших предков, которые не только выжили, выстояли и победили в самой страшной войне в истории цивилизации, но и сохранили неимоверный заряд душевной доброты к стране и к людям
Жванецкий оставил после себя не только огромное творческое наследие, но и много наследников. У него было четыре жены, из которых только две официальные, и куча любовниц. Да, именно куча, поскольку многие знакомые сатирика утверждали, что Жванецкий был очень слаб к женскому полу, и не упускал момента закрутить очередной роман. Женщины, как известно, любят ушами, ну а профессионал разговорного жанра что-что, а вот "ездить" по этим самым ушам… или ушкам… умел отменно. В официальных браках и от внебрачных связей у Жванецкого родились четверо сыновей и две дочери, и это только те дети, о которых известно наверняка.
13 февраля 2024 году в Ростове-на-Дону на Пушкинской улице Жванецкому был торжественно открыт очередной памятник. На его открытии присутствовали губернатор Василий Голубев, помощник президента Игорь Левитин, прочие чиновники. И тут произошёл скандал – местная жительница Надежда Кофейникова обратилась к присутствующим:
"Здравствуйте, я хотела спросить: а никого не смущает, что устанавливается памятник русофобу, который ненавидел Россию, мечтал "сравнять ее с землей"? А что он сделал для отечества, чтобы вы ему ставили памятник? Это ваша инициатива или частного лица?"
© фото предоставлено автором статьиПамятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
© фото предоставлено автором статьи
Памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
Женщину увела полиция, но осадочек, как говорится, остался. Присутствующие даже, как-то, застеснялись … А может надо перестать стесняться, и если человек, пусть и очень талантливый, и заслуженный, является оголтелым русофобом, относиться к нему соответствующе? Да, конечно, Россия – щедрая душа, только иногда она щедра немного не к тем, к кому следовало бы. И одного из таких ее незаслуженно обласканных неблагодарных сыновей при жизни звали Михаил Жванецкий.
 
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Заголовок открываемого материала
16:15Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза
16:00С "фигой в кармане" по жизни – Михаил Жванецкий
15:56Печеньки испортились: Нуланд ушла в отставку
15:55От мариупольских руин до большой политики и крепкой дружбы. Русско-китайская "Катюша" покоряет интернет
15:34Хуснуллин рассказал, сколько времени потребуется на восстановление Авдеевки
15:07Зерновые войны: польские фермеры наступают, а Киев готов к капитуляции
15:05Рогов сообщил о теракте в Бердянске, погибла девушка
14:53О будущих границах России и вероятности прямого конфликта с НАТО - Ищенко
14:42"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе
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