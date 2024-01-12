"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине - 12.01.2024 Украина.ру
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"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине
"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине - 12.01.2024 Украина.ру
"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине
Отсутствие контроля со стороны Пентагона в вопросе оказания помощи Украине недопустимо, заявил 11 января американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х (бывший Twitter)
2024-01-12T10:23
2024-01-12T10:23
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сша
пентагон
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украина
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финансовая помощь
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Пользователи Сети также высказали недовольство по поводу доклада Пентагона. "Почему это "шокирует"? Это крайне неправильно, но не шокирует. Федеральное правительство регулярно демонстрирует беспричинное пренебрежение к деньгам налогоплательщиков, и это продолжается уже более 100 лет", "Кто отвечает за учет этой помощи? Кто будет привлечен к ответственности за этот массовый провал?", "Больше ни пенни клептократам на Украине. Долг в США составляет 34 триллиона долларов", "А Байдены и политики продолжают становиться все богаче и богаче", - отреагировали пользователи X.Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.
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новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, помощь, финансовая помощь
Новости, США, Пентагон, Зарубежье, Украина, помощь, финансовая помощь

"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине

10:23 12.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Отсутствие контроля со стороны Пентагона в вопросе оказания помощи Украине недопустимо, заявил 11 января американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х (бывший Twitter)
"Это шокирует - Пентагон не может отчитаться более чем за ПОЛОВИНУ помощи Украине, которую проверяют наблюдатели. И мы собираемся отправить им еще 60 миллиардов долларов?" - написал Хоули.
Пользователи Сети также высказали недовольство по поводу доклада Пентагона.
"Почему это "шокирует"? Это крайне неправильно, но не шокирует. Федеральное правительство регулярно демонстрирует беспричинное пренебрежение к деньгам налогоплательщиков, и это продолжается уже более 100 лет", "Кто отвечает за учет этой помощи? Кто будет привлечен к ответственности за этот массовый провал?", "Больше ни пенни клептократам на Украине. Долг в США составляет 34 триллиона долларов", "А Байдены и политики продолжают становиться все богаче и богаче", - отреагировали пользователи X.
Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.
По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 18:42
Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYTЧиновники и дипломаты из США и Европы не смогли подробно отчитаться за почти 40 000 единиц оружия, отправленные на Украину, пишет The New York Times, ссылаясь на доклад генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча
 
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