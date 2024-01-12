https://ukraina.ru/20240112/1052648213.html

"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине

"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине - 12.01.2024 Украина.ру

"А Байдены богатеют": сенатор США раскритиковал Пентагон из-за отсутствия контроля поставок Украине

Отсутствие контроля со стороны Пентагона в вопросе оказания помощи Украине недопустимо, заявил 11 января американский сенатор Джош Хоули в соцсети Х (бывший Twitter)

2024-01-12T10:23

2024-01-12T10:23

2024-01-12T10:23

новости

сша

пентагон

зарубежье

украина

помощь

финансовая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg

Пользователи Сети также высказали недовольство по поводу доклада Пентагона. "Почему это "шокирует"? Это крайне неправильно, но не шокирует. Федеральное правительство регулярно демонстрирует беспричинное пренебрежение к деньгам налогоплательщиков, и это продолжается уже более 100 лет", "Кто отвечает за учет этой помощи? Кто будет привлечен к ответственности за этот массовый провал?", "Больше ни пенни клептократам на Украине. Долг в США составляет 34 триллиона долларов", "А Байдены и политики продолжают становиться все богаче и богаче", - отреагировали пользователи X.Накануне инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч в своем докладе сообщил, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом. Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.Исполняющая обязанности заместителя министра обороны по вопросам политики Александра Бейкер ранее писала, что процедуры учета "нецелесообразны" в условиях военных действий.

https://ukraina.ru/20240111/1052644181.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, пентагон, зарубежье, украина, помощь, финансовая помощь