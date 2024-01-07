"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ

"Или вы за мир, или идите в армию". Украинские эксперты о том, как может закончиться конфликт

На Украине задумываются над тем, как долго Киев может продолжать боевые действия при острой нехватке солдат в ВСУ, да и нужно ли вообще их продолжать — не будет ли это лишь увеличивать потери