https://ukraina.ru/20240107/1052569448.html
"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ
"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ - 07.01.2024 Украина.ру
"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ
Министр обороны ФРГ Борис Писториус распорядился решить проблему дронов-разведчиков, которые немецкие военные регулярно замечают над своими базами, сообщает 7 января журналистка издания BILD Анжелика Хеллеманн
2024-01-07T10:52
2024-01-07T10:52
2024-01-07T10:52
новости
германия
всу
дроны
бундесвер
борис писториус
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"Дроны сигнализируют о базах Бундесвера, Бундесвер постоянно замечает дроны над своими местами расположения", - гласит заголовок статьи.По собщению немецкого генерала Карстена Брейера, дроны следят за теми частями и расположениями, в которых проходят подготовку и тренируются украинские военнослужащие.
https://ukraina.ru/20240107/1052567637.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, всу, дроны, бундесвер, борис писториус
Новости, Германия, ВСУ, дроны, Бундесвер, Борис Писториус
"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ
Министр обороны ФРГ Борис Писториус распорядился решить проблему дронов-разведчиков, которые немецкие военные регулярно замечают над своими базами, сообщает 7 января журналистка издания BILD Анжелика Хеллеманн