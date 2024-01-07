"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ - 07.01.2024 Украина.ру
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"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ
"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ - 07.01.2024 Украина.ру
"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ
Министр обороны ФРГ Борис Писториус распорядился решить проблему дронов-разведчиков, которые немецкие военные регулярно замечают над своими базами, сообщает 7 января журналистка издания BILD Анжелика Хеллеманн
2024-01-07T10:52
2024-01-07T10:52
новости
германия
всу
дроны
бундесвер
борис писториус
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"Дроны сигнализируют о базах Бундесвера, Бундесвер постоянно замечает дроны над своими местами расположения", - гласит заголовок статьи.По собщению немецкого генерала Карстена Брейера, дроны следят за теми частями и расположениями, в которых проходят подготовку и тренируются украинские военнослужащие.
https://ukraina.ru/20240107/1052567637.html
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новости, германия, всу, дроны, бундесвер, борис писториус
Новости, Германия, ВСУ, дроны, Бундесвер, Борис Писториус

"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ

10:52 07.01.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус распорядился решить проблему дронов-разведчиков, которые немецкие военные регулярно замечают над своими базами, сообщает 7 января журналистка издания BILD Анжелика Хеллеманн
"Дроны сигнализируют о базах Бундесвера, Бундесвер постоянно замечает дроны над своими местами расположения", - гласит заголовок статьи.
"Мы должны быть готовы к войне", - приводит автор материала цитату Писториуса, утверждая, что немецкие военные "подозревают Россию".
По собщению немецкого генерала Карстена Брейера, дроны следят за теми частями и расположениями, в которых проходят подготовку и тренируются украинские военнослужащие.
- РИА Новости, 1920, 07.01.2024
04:31
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НовостиГерманияВСУдроныБундесверБорис Писториус
 
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