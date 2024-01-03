https://ukraina.ru/20240103/1052539569.html

Абсолютно другая Европа: политолог объяснил, к чему приведет отказ Германии от пацифизма

Абсолютно другая Европа: политолог объяснил, к чему приведет отказ Германии от пацифизма - 03.01.2024 Украина.ру

Абсолютно другая Европа: политолог объяснил, к чему приведет отказ Германии от пацифизма

Главное, что меняется в Европе — это пробуждается Германия, и может снова возникнуть ситуация наличия сильной и мощной немецкой армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-01-03T08:30

2024-01-03T08:30

2024-01-03T08:30

новости

германия

европа

виктор орбан

борис писториус

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В недавнем заявлении министр обороны Германии Борис Писториус чётко сказал, что Берлину нужно 5–8 лет чтобы подготовиться к грядущему конфликту с Россией.Тогда встанет снова вопрос о существовании мелких стран (Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга и других). Они этого боятся и пытаются усилить свои позиции уже сейчас. А кто-то, как Виктор Орбан, строит планы на будущее — на создание более крупных территориальных государств.Современная этнополитическая карта Европы оформилась по итогам Второй мировой войны. До этого здесь была абсолютно другая Европа, и они это прекрасно помнят. Вполне возможно, что карта Европы (прежде всего Восточной) изменится еще раз. Вопрос лишь в том, будут ли это мирные изменения.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, европа, виктор орбан, борис писториус