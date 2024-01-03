https://ukraina.ru/20240103/1052539569.html
Абсолютно другая Европа: политолог объяснил, к чему приведет отказ Германии от пацифизма
Абсолютно другая Европа: политолог объяснил, к чему приведет отказ Германии от пацифизма - 03.01.2024 Украина.ру
Абсолютно другая Европа: политолог объяснил, к чему приведет отказ Германии от пацифизма
Главное, что меняется в Европе — это пробуждается Германия, и может снова возникнуть ситуация наличия сильной и мощной немецкой армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-01-03T08:30
2024-01-03T08:30
2024-01-03T08:30
новости
германия
европа
виктор орбан
борис писториус
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В недавнем заявлении министр обороны Германии Борис Писториус чётко сказал, что Берлину нужно 5–8 лет чтобы подготовиться к грядущему конфликту с Россией.Тогда встанет снова вопрос о существовании мелких стран (Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга и других). Они этого боятся и пытаются усилить свои позиции уже сейчас. А кто-то, как Виктор Орбан, строит планы на будущее — на создание более крупных территориальных государств.Современная этнополитическая карта Европы оформилась по итогам Второй мировой войны. До этого здесь была абсолютно другая Европа, и они это прекрасно помнят. Вполне возможно, что карта Европы (прежде всего Восточной) изменится еще раз. Вопрос лишь в том, будут ли это мирные изменения.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, европа, виктор орбан, борис писториус
Новости, Германия, Европа, Виктор Орбан, Борис Писториус
Абсолютно другая Европа: политолог объяснил, к чему приведет отказ Германии от пацифизма
Главное, что меняется в Европе — это пробуждается Германия, и может снова возникнуть ситуация наличия сильной и мощной немецкой армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
В недавнем заявлении министр обороны Германии Борис Писториус чётко сказал, что Берлину нужно 5–8 лет чтобы подготовиться к грядущему конфликту с Россией.
"Восемь лет — это период, когда можно будет воссоздать сильную немецкую армию и, например, развернуть Германию к новой идеологии, включая отказ от пацифизма. В таком случае это будет конец Евросоюза в нынешнем качестве или его переформатирование", - сказал эксперт.
Тогда встанет снова вопрос о существовании мелких стран (Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга и других). Они этого боятся и пытаются усилить свои позиции уже сейчас. А кто-то, как Виктор Орбан
, строит планы на будущее — на создание более крупных территориальных государств.
Современная этнополитическая карта Европы оформилась по итогам Второй мировой войны. До этого здесь была абсолютно другая Европа, и они это прекрасно помнят. Вполне возможно, что карта Европы (прежде всего Восточной) изменится еще раз. Вопрос лишь в том, будут ли это мирные изменения.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.